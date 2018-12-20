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Жена самарского олигарха сразила френдов очередным откровенным нарядом

Жена самарского олигарха сразила френдов очередным откровенным нарядом

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына опубликовала в своем Instagram очередной пикантный снимок. На нем она показала своим подписчикам откровенный наряд, подчеркивающий все формы тела, а в подписи к нему спросила, верят ли ее френды в реинкарнацию?
«Если да, 
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Жена самарского олигарха возбудила френдов откровенным нарядом

Жена самарского олигарха возбудила френдов откровенным нарядом

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова продолжает радовать своих подписчиков в Instagram откровенными фото. Теперь Ксения Царицына решила предстать перед френдами  в образе, как она сама написала, фарфоровой куклы. Для этого она выбрала белое платье со смелым декольте, а ее голову 
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