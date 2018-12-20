Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына готовится к конкурсу красоты «Миссис мира - 2019». Он пройдет в марте следующего года. Девушка призналась своим подписчикам в Instagram, что очень волнуется, но надеется показать хороший результат.
«Я очень взволнована предстоящим конкурсом красоты #MrsWorld2019, который состоится уже в марте 2019 года, и я надеюсь представить Россию с ее лучшей стороны. Спасибо за вашу поддержку», - пишет Ксения.
Напомним, Ксения Царицына стала победительницей конкурса «Миссис Россия - 2018». Это дало ей право представить страну на международном конкурсе красоты.
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