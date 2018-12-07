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Жена самарского олигарха возбудила френдов откровенным нарядом
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27 ноября 2018, 01:47
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В Самаре открылась юбилейная фотовыставка «Новый поворот»
Телерадиокомпания «Терра» получила благодарность за многолетнюю поддержку творческих проектов фотообъединения областного Союза журналистов. Накануне в Самарском областном художественном музее торжественно открыли юбилейную фотовыставку «Новый поворот», приуроченную к его 10-летию и 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России. В экспозиции представлены …
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24 ноября 2018, 07:15
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"Она такая залипательная": жена самарского олигарха снова возбудила френдов шикарными формами
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9 ноября 2018, 03:52
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С автоматом в кожаном белье: жена самарского олигарха скосплеила девушку Бонда
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29 октября 2018, 12:32
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Жена самарского олигарха показала френдам шикарную грудь
Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына решила порадовать своих подписчиков в Instagram соблазнительным фото. Она выложила на страничке снимок в платье с весьма глубоким декольте. Пост Ксения сопроводила подписью с риторическим вопросом: «С каких пор сексуальность осуждается?».
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26 октября 2018, 12:50
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Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры
Самарец сдал квартиру австралийским болельщикам и уже после их отъезда обнаружил, что квартиранты кое-что забыли. Фото находки опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» Ольга Кардашевская: «Как вас зовут?» (2 раза); …
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4 июля 2018, 02:48