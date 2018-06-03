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Самарская красавица завоевала титул первой вице-миссис России - 2017

В столице России прошел финал ежегодного конкурса красоты “Миссис Россия - 2017”. За корону победительницы боролись замужние красавицы со всех краёв нашей необъятной страны.

Три жительницы из Самарской области также были в числе претенденток на почетное звание «Миссис Россия - 
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Алексей Шаповалов хочет 700 миллионов за ТЦ в Ульяновске

Алексей Шаповалов хочет 700 миллионов за ТЦ в Ульяновске

Бенефециар ООО "Самарский деловой мир" -  бизнесмен Алексей Шаповалов продает торговый комплекс "Звезда" в Ульяновской области. Соответствующий лот появился на одном из местных сайтов. Площадь объекта более 48 тысяч квадратных метров, собственник хочет за него 700 миллионов рублей, пишет
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Самарчанка попала в топ-10 самых сексуальных девушек России

Самарчанка попала в топ-10 самых сексуальных девушек России

Журнал MAXIM подвел предварительные итоги голосования конкурса красоты «Miss MAXIM 2017», главный приз которого — появление на обложке сентябрьского номера. В десятке самых красивых и сексуальных девушек страны оказалась и жительница Самары Алена Елизарова.
 
Про себя Алена рассказывает, 
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Самые красивые девушки: голосуем за самарскую красавицу на конкурсе «Мисс Русское Радио»!

Самые красивые девушки: голосуем за самарскую красавицу на конкурсе «Мисс Русское Радио»!

Сегодня вечером в Москве будут подведены итоги конкурса «Мисс Русское Радио». Напомним, Самару на всероссийском соревновании самых красивых девушек страны представляет 22-летняя студентка архитектурно-строительного института Юлия Кузенкова. В непростой борьбе самых талантливых и обаятельных она одержала уверенную победу на региональном 
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Поддержим самарчанку на конкурсе красоты «Мисс Русское Радио»!

Поддержим самарчанку на конкурсе красоты «Мисс Русское Радио»!

На сайте «Русского Радио» идет онлайн-голосование за участниц конкурса красоты – «Мисс Русское Радио». Напомним, в самарском этапе победу одержала 22-летняя студентка Юлия Кузенкова. Сейчас она находится в Москве в ожидании финала и ей нужна ваша поддержка.

Вы 
16 июня 2017, 06:01
Имущество Самарского дома печати продали за 96 млн рублей

Имущество Самарского дома печати продали за 96 млн рублей

11 зданий и земельных участков проданы на торгах.
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Имущество Самарского дома печати продали за 35 миллионов рублей

Имущество Самарского дома печати продали за 35 миллионов рублей

Обостряется борьба за имущество самарского дома печати, который проходит процедуру банкротства. Сегодня его 11 зданий и земельных участков, принадлежащих ОАО «Издательство „Самарский дом печати“», были проданы на электронных торгах за 35 миллионов рублей фирме «Азимут». По информации телерадиокомпании «ТЕРРА», она 

21 июня 2016, 05:10
Кому достанутся активы Самарского дома печати?

Кому достанутся активы Самарского дома печати?

Новый поворот в борьбе за имущество ОАО "Самарский дом печати", который сейчас проходит процедуру банкротства. Стало известно, что долги предприятия, а это около 100 миллионов рублей, готова погасить компания «Мечта». Считается, что она аффилирована известному бизнесмену Алексею Шаповалову.
План развития 

20 апреля 2016, 02:47
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