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Самарская красавица завоевала титул первой вице-миссис России - 2017
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21 августа 2017, 02:24
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Алексей Шаповалов хочет 700 миллионов за ТЦ в Ульяновске
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28 июля 2017, 02:59
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Самарчанка попала в топ-10 самых сексуальных девушек России
Журнал MAXIM подвел предварительные итоги голосования конкурса красоты «Miss MAXIM 2017», главный приз которого — появление на обложке сентябрьского номера. В десятке самых красивых и сексуальных девушек страны оказалась и жительница Самары Алена Елизарова.
Про себя Алена рассказывает, …
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20 июля 2017, 11:13
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Самые красивые девушки: голосуем за самарскую красавицу на конкурсе «Мисс Русское Радио»!
Сегодня вечером в Москве будут подведены итоги конкурса «Мисс Русское Радио». Напомним, Самару на всероссийском соревновании самых красивых девушек страны представляет 22-летняя студентка архитектурно-строительного института Юлия Кузенкова. В непростой борьбе самых талантливых и обаятельных она одержала уверенную победу на региональном …
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20 июня 2017, 01:31
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Поддержим самарчанку на конкурсе красоты «Мисс Русское Радио»!
На сайте «Русского Радио» идет онлайн-голосование за участниц конкурса красоты – «Мисс Русское Радио». Напомним, в самарском этапе победу одержала 22-летняя студентка Юлия Кузенкова. Сейчас она находится в Москве в ожидании финала и ей нужна ваша поддержка.
Вы …
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16 июня 2017, 06:01
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Имущество Самарского дома печати продали за 96 млн рублей
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6 февраля 2017, 03:31
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Имущество Самарского дома печати продали за 35 миллионов рублей
Обостряется борьба за имущество самарского дома печати, который проходит процедуру банкротства. Сегодня его 11 зданий и земельных участков, принадлежащих ОАО «Издательство „Самарский дом печати“», были проданы на электронных торгах за 35 миллионов рублей фирме «Азимут». По информации телерадиокомпании «ТЕРРА», она …
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21 июня 2016, 05:10
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Кому достанутся активы Самарского дома печати?
Новый поворот в борьбе за имущество ОАО "Самарский дом печати", который сейчас проходит процедуру банкротства. Стало известно, что долги предприятия, а это около 100 миллионов рублей, готова погасить компания «Мечта». Считается, что она аффилирована известному бизнесмену Алексею Шаповалову.
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20 апреля 2016, 02:47