На днях в полицию поступило сообщение от 68-летней жительницы поселка Тимофеевка. Она рассказала, что у нее украли золотую цепочку стоимостью в 8 тысяч рублей.

Потерпевшая попросила 24-летнего знакомого своего сына сделать ей ящики для рассады. Она дала ему все необходимые инструменты, …