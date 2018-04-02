На днях в полицию города Октябрьск поступило сообщение о том, что местный 40-летний житель получил ножевое ранение. Правоохранители отправились на место для выяснения обстоятельств.
Стражи порядка опросили хозяйку квартиры, из которой увезли потерпевшего. 43-летняя женщина пояснила, что ее сожителя порезали подростки, с которыми он повздорил на улице. Однако, осмотрев верхнюю одежду пострадавшего, никаких повреждений полицейские не обнаружили. После этого женщина призналась в преступлении. Она поссорилась с мужчиной, и нанесла ему один удар ножом. После этого злоумышленница сама вызвала скорую.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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