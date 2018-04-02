10
09
34
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 2 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888b.                  888     888   .d8888b.   8888888888  8888888888 
 888   Y88b                 888     888  d88P  Y88b  888         888        
 888    888                 888     888  Y88b. d88P  888         888        
 888   d88P  88888b.d88b.   888888  888   "Y88888"   8888888     8888888    
 8888888P"   888 "888 "88b  888     888  .d8P""Y8b.  888         888        
 888         888  888  888  888     888  888    888  888         888        
 888         888  888  888  Y88b.   888  Y88b  d88P  888         888        
 888         888  888  888   "Y888  888   "Y8888P"   8888888888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Преступников, обокравших магазин на 2 миллиона рублей, ищут в Тольятти

Преступников, обокравших магазин на 2 миллиона рублей, ищут в Тольятти

Сотрудники полиции ищут подозреваемых в совершении крупной кражи из магазина. Злоумышленники проникли в торговую точку, расположенную на улице Лизы Чайкиной, 24 марта. Они похитили оттуда товары на 2 миллиона рублей.

Злоумышленников запечатлели камеры видеонаблюдения. Преступники были одеты в темные 
2 апреля 2018, 12:51
Пакет с героином нашли полицейские у жителя Сызрани

Пакет с героином нашли полицейские у жителя Сызрани

Некоторое время назад в сызранскую полицию поступило сообщение о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. 50-летнего мужчину задержали около одного из домов на улице Майской. При себе у него был обнаружен сверток с белым порошком. 

2 апреля 2018, 09:38
Тольяттинец украл у сельчанки золотую цепочку, пока та мылась в бане

Тольяттинец украл у сельчанки золотую цепочку, пока та мылась в бане

На днях в полицию поступило сообщение от 68-летней жительницы поселка Тимофеевка. Она рассказала, что у нее украли золотую цепочку стоимостью в 8 тысяч рублей.

Потерпевшая попросила 24-летнего знакомого своего сына сделать ей ящики для рассады. Она дала ему все необходимые инструменты, 

30 марта 2018, 06:12
Полицейские ищут мошенника, который крадет мобильные телефоны из салонов связи в Тольятти

Полицейские ищут мошенника, который крадет мобильные телефоны из салонов связи в Тольятти

Тольяттинские полицейские разыскивают мошенника. Он «работает» в местных салонах связи, действуя по одной и той же схеме. Злоумышленник приходит в торговые точки, держа в руках буклет, к которому прикреплен муляж мобильного телефона. Он подходит к консультантам под видом того, что 

30 марта 2018, 09:08
В Самаре борются с нелегальной продажей сим-карт

В Самаре борются с нелегальной продажей сим-карт

В Самарской области полиция провела рейд с целью выявления правонарушений, касающихся запрета продажи сим-карт в нестационарных торговых объектах, а также заключения от имени операторов договоров об оказании услуг сотовой связи без внесения в них сведений об абоненте. Именно мошенники используют 

29 марта 2018, 09:02
Пьяный тольяттинец украл зубило из магазина

Пьяный тольяттинец украл зубило из магазина

Сотрудники полиции в течение суток раскрыли кражу из строительного магазина. В зал торговой точки зашел подозрительный покупатель. Мужчина ходил около полок с товарами и постоянно оглядывался. За ним постоянно наблюдала одна из сотрудниц. Она-то и увидела, как злоумышленник взял с 

28 марта 2018, 09:29
Предполагаемый убийца пенсионерок покончил с собой в Самарском облсуде

Предполагаемый убийца пенсионерок покончил с собой в Самарском облсуде

Неожиданный поворот в уголовном деле об убийствах трех пенсионерок. Две из них жили в Самаре, одна в Смоленской области. В их убийстве подозревался уроженец Казахстана Павел Шайахметов.

По версии следствия, он убивал женщин ради наживы. Свою вину мужчина сначала признал, потом 

28 марта 2018, 11:27
Сельчанин чуть не убил собутыльника в Самарской области

Сельчанин чуть не убил собутыльника в Самарской области

Посиделка на троих в Безенчукском районе едва не закончилась убийством. Поначалу все шло нормально. Но через некоторое время двое мужчин поссорились. Во время перепалки один из них схватил нож, и замахнулся им на оппонента.

Потерпевший рассказал обо всем полицейским. Правоохранители изъяли 

27 марта 2018, 04:29
Почти 2 килограмма маковой соломы нашли полицейские у жителя Октябрьска

Почти 2 килограмма маковой соломы нашли полицейские у жителя Октябрьска

На днях к сотрудникам полиции поступила информация о том, что житель города Октябрьск может хранить крупную партию наркотиков. Для проверки данных в доме подозреваемого было решено провести обыск. В результате осмотра жилища, а также надворных построек правоохранители обнаружили несколько пакетов, 

13 марта 2018, 12:22
Разбойник с ножом напал на продавца в Октябрьске

Разбойник с ножом напал на продавца в Октябрьске

За помощью в полицию обратилась продавец магазина в городе Октябрьск. Она сообщила, что в торговую точку зашел неизвестный с ножом. Он потребовал у женщины отдать ему всю наличность и серьги. Потерпевшая выполнила все требования преступника, и после этого он ушел.

Продавец 

28 февраля 2018, 03:00
Умер прокурор Октябрьска Игорь Зятчин

Умер прокурор Октябрьска Игорь Зятчин

26 февраля умер прокурор города Октябрьска Игорь Зятчин. Ему было 44 года. Как сообщает КТВ-Луч, перед смертью Зятчин был срочно госпитализирован в больницу.

"Сегодня умер друг - Игорь Зятчин. Всю сознательную жизнь проработал в прокуратуре (прокурор г. Октябрьска). 
27 февраля 2018, 10:19
В Октябрьске поймали двоих парней, которые воровали трубы с очистных сооружений

В Октябрьске поймали двоих парней, которые воровали трубы с очистных сооружений

На днях сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы в городе Октябрьске, заметили подозрительных пешеходов. Они тащили трубу и при виде патрульного автомобиля попытались быстро сбежать.

Стражи порядка решили выяснить причину подобного поведения. Изобразить спокойствие у молодых людей не вышло. Они не смогли 

21 февраля 2018, 01:46
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх