В Самарской области женщина наказана за мат в адрес самарского полицейского. По данным прокуратуры, в этот момент гражданка, ранее судимая, была пьяна. Согласно материалам уголовного дела, возбужденного по статье 319 УК РФ, жительница Новокуйбышевска оскорбила стража порядка, исполнявшего свои должностные обязанности, еще в декабре 2017 года. Разбирательство продолжалось три месяца.
«Судом установлено, что 26.12.2017 женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по мотивам воспрепятствования осуществлению сотрудником полиции своих должностных обязанностей, умышленно публично оскорбила его грубой нецензурной бранью. После этого нарушительница была задержана и доставлена в отделение ГБУЗ «Самарский областной наркологический диспансер» для прохождения медицинского освидетельствования, где также вела себя агрессивно, вызывающе, выражаясь при этом в адрес сотрудника полиции грубой нецензурной бранью», - сообщает прокуратура Самарской области.
В суде женщина свою вину признала и раскаялась. Суд приговорил ее к исправительным работам в течение полугода. 10 процентов из заработка осужденной ежемесячно будут удерживать в пользу государства.
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