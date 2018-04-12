Жительница Самарской области во время чистки картошки поссорилась с сожителем и ударила его ножом. Инцидент произошел в Кинель-Черкасском районе.

Пострадавшего 42-летнего мужчину с ножевым ранением госпитализировали в местную больницу. Фельдшер медучреждения передал информацию о пострадавшем полицейским. Установлено, что до госпитализации мужчина …