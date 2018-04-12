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Материалы по теме:

Бывший полицейский, который в составе ОПГ грабил и похищал людей в Самаре, получил 9 лет тюрьмы

Бывший полицейский, который в составе ОПГ грабил и похищал людей в Самаре, получил 9 лет тюрьмы

В Самарском областном суде завершился процесс над бывшим сотрудником полиции. 32-летний мужчина вступил в состав организованной преступной группировки, которая совершила серию нападений на жителей города.

По информации следствия, с 15 по 24 мая 2016 года бывший правоохранитель вместе с сообщниками совершил 

11 апреля 2018, 07:55
Семья из Орла засудила турфирму за неисправный самолет

Семья из Орла засудила турфирму за неисправный самолет

Поездка в отпуск закончилась для семьи из города Орел разбирательством с туроператором. Супруги приобрели путевку, которая предполагала пересадку на самолет в Москве. Поездка до столицы прошла нормально, а потом начались проблемы. Сначала было на 7 часов задержано отправление самолета в 
11 апреля 2018, 12:25
Жительница Оренбурга отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей из-за промерзших окон

Жительница Оренбурга отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей из-за промерзших окон

Жительница Оренбурга отсудила 100 тысяч рублей у установщика некачественных окон. Женщина решила установить стеклопакеты в своем жилище. Свои услуги ей предложил местный предприниматель и попросил за всю работу и сами окна 35 тысяч рублей.

Конфликт разгорелся после завершения процесса установки. Оказалось, 

6 апреля 2018, 05:15
В Сызрани оштрафовали автоледи, из-за которой мужчина сломал нос в ДТП

В Сызрани оштрафовали автоледи, из-за которой мужчина сломал нос в ДТП

В Сызрани завершилось судебное разбирательство над начинающей автоледи. Она стала виновницей аварии, которая произошла в октябре 2017 года. Тогда девушка на ВАЗ-2115 не справилась с управлением машиной на скользкой дороге. Легковушка врезалась дерево. В результате столкновения травмы получил мужчина-пассажир. У 
6 апреля 2018, 03:58
В Самаре ищут лихачей, которые сбили молодую девушку и женщину

В Самаре ищут лихачей, которые сбили молодую девушку и женщину

В Самаре ищут лихачей, которые сбили молодую девушку и женщину и скрылись с места происшествия. Оба ДТП произошли в центре города 28 марта с разницей всего в полчаса. Полицейские просят откликнуться очевидцев.
 
Первое ДТП случилось в Ленинском районе. 19 

29 марта 2018, 04:14
Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области

Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области

В Самарской области сотрудники Росгвардии помогли эвакуировать людей из жилого дома, где произошел пожар. ЧП случилось в Чапаевске. Спасены дети и женщина.

Сержант полиции Евгений Каштанов и прапорщик полиции Сергей 
26 марта 2018, 11:34
Неудачную попытку дать взятку полицейскому из Самары сняли на видео

Неудачную попытку дать взятку полицейскому из Самары сняли на видео

Появилось видео неудачной попыткой подкупа одного из сотрудников самарской полиции. Ролик опубликован на сайте ГУ МВД России по Самарской области. Подозреваемого злоумышленника задержали 1 марта при попытке передачи 200 тысяч рублей руководителю одного из отделов городского управления МВД. Как уже 
12 марта 2018, 03:36
Взятку в 400 тысяч рублей пытались дать полицейскому из Самары

Взятку в 400 тысяч рублей пытались дать полицейскому из Самары

В Самаре полицейский отказался от крупной взятки. Подозреваемый в покушении на дачу взятки задержан. Сумма незаконного вознаграждения должна была составить 400 тысяч рублей «за дачу указаний о непривлечении к уголовной ответственности подозреваемого по делу о мошенничестве», указано в сообщении СУ 
12 марта 2018, 12:05
39 бутылок пива в качестве взятки‍ предложил полицейскому житель Самары

39 бутылок пива в качестве взятки‍ предложил полицейскому житель Самары

В Самаре задержан подозреваемый в даче взятки полицейскому. Преступление было выявлено в Промышленном районе. Подозреваемый – 32-летний житель Самары. По данным следователей, находясь в городском отделе полиции №2, он предложил сотруднику правоохранительных органов взятку – 10 тысяч рублей и 39 

27 февраля 2018, 02:46
В Самаре бизнесмен задержан за взятку полицейскому из отдела противодействия коррупции

В Самаре бизнесмен задержан за взятку полицейскому из отдела противодействия коррупции

В Самаре полицейские задержали 51-летнего бизнесмена при передаче взятки сотруднику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

Мужчина предложил полицейскому незаконное вознаграждение «за не проведение проверочных мероприятий по факту совершения незаконной предпринимательской деятельности». Но силовик сразу сообщил все своему руководству, сообщили в 

29 января 2018, 10:01
В Самаре женщина с пневматическим пистолетом напала на магазин

В Самаре женщина с пневматическим пистолетом напала на магазин

В центре Самары совершено разбойное нападение на торговую точку. Инцидент произошел в магазине на улице Самарской. Посетительница с предметом, похожим на пистолет, пыталась похитить выручку. Но узнав, что продавщица успела нажать «тревожную кнопку», налетчица скрылась. Сотрудники задержали подозреваемую на Самарской, 

25 января 2018, 12:32
Жительница Самары провоцировала драку и оскорбила сотрудников Росгвардии

Жительница Самары провоцировала драку и оскорбила сотрудников Росгвардии

В Самаре на 30-летнюю горожанку завели уголовное дело за оскорбление сотрудников Росгвардии. Инцидент произошел в самарском кафе, расположенном в Советском районе на улице XXII Партсъезда. Оттуда в дежурную часть пришло сообщение о конфликте между посетительницей и персоналом заведения.  Пьяная женщина 

19 января 2018, 11:59
В Самарской области женщина чистила картошку и проткнула ножом сожителя

В Самарской области женщина чистила картошку и проткнула ножом сожителя

Жительница Самарской области во время чистки картошки поссорилась с сожителем и ударила его ножом. Инцидент произошел в Кинель-Черкасском районе.

Пострадавшего 42-летнего мужчину с ножевым ранением госпитализировали в местную больницу. Фельдшер медучреждения передал информацию о пострадавшем полицейским. Установлено, что до госпитализации мужчина 

15 января 2018, 12:21
Самарчанку накажут за оскорбление соперницы в

Самарчанку накажут за оскорбление соперницы в "Одноклассниках"

В Самаре передано в мировой суд административное дело в отношении местной жительницы. Она подозревается в совершении правонарушения по статье административного кодекса "Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении", сообщает прокуратура Самарской области.
 
Накануне в надзорное ведомство обратилась с заявлением другая жительница 
2 августа 2016, 10:35
Минюст России запретил арестантам в СИЗО ругаться матом и использовать тюремный жаргон

Минюст России запретил арестантам в СИЗО ругаться матом и использовать тюремный жаргон

Ведомство своим приказом утвердило поправки в правила внутреннего распорядка следственных изоляторов. Теперь за нарушение запрета разговаривающему на "фене" арестанту могут объявить выговор с занесением в личное дело и даже отправить в карцер на срок до 15 суток. Кроме того, Минюст расширил 
14 января 2016, 02:37
Самарский адвокат Александр Паулов требует у блогера Алексея Сиверкина 1 млн рублей

Самарский адвокат Александр Паулов требует у блогера Алексея Сиверкина 1 млн рублей

В Самаре начался судебный процесс, который обещает быть громким, если учитывать предмет спора и вовлеченных в конфликт личностей. Один из известных самарских адвокатов, участник многих резонансных уголовных дел, Александр Паулов предъявил миллионный иск блогеру и журналисту Алексею Сиверкину за оскорбление чести 
23 сентября 2015, 10:23
В Самаре адвокат Паулов намерен отсудить у журналиста Сиверкина миллион рублей

В Самаре адвокат Паулов намерен отсудить у журналиста Сиверкина миллион рублей

В Самаре разгорается новый конфликт. Его участниками стали популярный журналист и известный адвокат. На кону в их споре - миллион рублей и деловая репутация.

Адвокат с двадцатилетним стажем Александр Паулов считает - его честь и достоинство оскорблены. Журналист и блогер 
28 августа 2015, 10:54
Российские режиссеры хотят вернуть мат в кино

Российские режиссеры хотят вернуть мат в кино

Кинематографическая элита России в лице ведущих режиссеров страны - Михалкова, Бондарчука, Табакова, Шахназарова, Мирошниченко и Хотиненко - просит российское правительство отменить запрет на нецензурную брань в произведениях искусства. Режиссеры считают мат «частью нематериального культурного наследия», а потому предлагают для фильмов, 

21 января 2015, 02:03
50% самарских работников лояльны к мату со стороны начальства

50% самарских работников лояльны к мату со стороны начальства

Служба исследований компании HeadHunter провела опрос и выяснила, что сотрудники каждой четвертой компании Самарской области ругаются матом. В 46% случаев у работников также проскакивают нецензурные выражения, но это, скорее, исключение, чем правило, и лишь в 35% местных организаций вообще никто 

21 января 2014, 02:02
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