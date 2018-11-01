В Сызрани завершился процесс над местной жительницей, которая обвинялась в убийстве по неосторожности.
По информации следствия, фигурантка дела распивала спиртное со своим знакомым. В какой-то момент они поссорились. Женщина нанесла мужчине несколько сильных ударов по голове, туловищу и конечностям. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Как сообщает прокуратура Самарской области, злоумышленница уже неоднократно имела проблемы с законом и не отбыла срок по предыдущему наказанию. С учетом этого, суд приговорил ее к 7 годам и 2 месяцам колонии общего режима.
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