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«Бункер S» Эфир передачи от 30.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 30.10.2018  
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Материалы по теме:

Отец-убийца, который сжег троих своих детей, просидит в тюрьме до конца своих дней

Отец-убийца, который сжег троих своих детей, просидит в тюрьме до конца своих дней

В Самарской области прошел суд над убийцей троих детей. По информации следствия, преступление было совершено 14 февраля этого года. 26-летний житель села Лозовка Кинель-Черкасского района Андрей Покровенков поссорился со своей женой на почве нехватки денег. В какой-то момент он решил 

1 ноября 2018, 02:18
Сызранец поймал на удочку метровую щуку

Сызранец поймал на удочку метровую щуку

Не перевелась еще крупная рыба в водоемах нашей области.  В этом на днях смог убедиться житель Сызрани, поймавший в Волге 7-килограммовую щуку.

По словам удачливого рыбака, он отправился на реку, чтобы удить судака. В какой-то момент на крючок попалась 
29 октября 2018, 11:19
Предприимчивая семья организовала «конвейер» по фиктивной прописке мигрантов в Самаре

Предприимчивая семья организовала «конвейер» по фиктивной прописке мигрантов в Самаре

В Самаре завершено уголовное дело против четверых родственников, которые занимались нелегальным семейным бизнесом. Они организовали настоящий конвейер по фиктивной постановке мигрантов на учет. По версии следствия, 44-летняя женщина и 50-летний мужчина регистрировали «клиентов» по месту пребывания. Еще одна женщина ставила 

23 октября 2018, 02:50
«Что нам делать?»: В Сызрани странный мужик с усами лезет обниматься к женщинам

«Что нам делать?»: В Сызрани странный мужик с усами лезет обниматься к женщинам

Жительницы Юго-Западного района Сызрани предупреждают о странном неадекватном мужчине, который пристает к людям в лесополосе, идущей вдоль 3-го и 2-го микрорайонов Монгоры. Как пишет «Маленькая Сызрань», одна из женщин гуляла по лесу с 7-летней дочкой. В какой-то момент за 
21 октября 2018, 04:17
В Отрадном 71-летняя бабушка убила непутевого сына алкоголика

В Отрадном 71-летняя бабушка убила непутевого сына алкоголика

Прокуратура города Отрадный Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 71-летней местной жительницы. Пенсионерку обвиняют в совершении преступления по статье "Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи 

20 октября 2018, 02:24
Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

16 октября воздух там прогрелся до 22,3 градуса Цельсия.
17 октября 2018, 03:55
Двое высокопоставленных сотрудников РЖД получили сроки за взяточничество и мошенничество

Двое высокопоставленных сотрудников РЖД получили сроки за взяточничество и мошенничество

Самарский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двоих высокопоставленных сотрудников «РЖД». Начальника Самарского отдела коммерческой работы Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» и его заместителя подозревали в мошенничестве и получении взятки.

По версии следствия, в июне 2016 года 

16 октября 2018, 05:51
В Сызрани бабушка упала на внучку и придавила ее

В Сызрани бабушка упала на внучку и придавила ее

Вечером, 13 октября в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадала девочка. Все случилось на улице Жуковского. В 18:20 58-летний водитель «Лады Гранты» сбил пенсионерку. От удара женщина рухнула на внучку, которую она переводила через дорогу и травмировала ее.

Медики 
15 октября 2018, 10:43
Пенсионерку, которая выкинула с балкона третьего этажа 5-летнюю девочку, будут судить в Самаре

Пенсионерку, которая выкинула с балкона третьего этажа 5-летнюю девочку, будут судить в Самаре

В Самаре завершено расследование уголовного дела, заведенного на пенсионерку, едва не убившую девочку. Инцидент произошел 21 июня этого года. В этот день 70-летняя женщина сильно напилась и по неизвестной причине набросилась на 5-летнюю девочку, находящуюся в одной квартире со злоумышленницей. 

9 октября 2018, 07:32
Женщина защищалась от пьяного мужа и зарезала его в Сызрани

Женщина защищалась от пьяного мужа и зарезала его в Сызрани

На днях в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мертвого человека в квартире дома по улице Московской в  Сызрани. На нем присутствовали явные признаки насильственной смерти.

Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро восстановили картину трагедии. Как оказалось, она стала следствием семейной 

8 октября 2018, 10:39
В Китае казнили убийцу девяти школьников

В Китае казнили убийцу девяти школьников

В Китае привели в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, которого обвиняли в массовом убийстве детей. Он был признан виновным расправе над девятью школьниками. Преступление было совершено 27 апреля этого года.

«По рассмотрению и санкционированию Верховного народного суда, утром 
27 сентября 2018, 10:59
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