Жительница Тольятти помогла полицейским задержать хулиганов. Мария Руднева возвращалась домой вместе с маленькой дочкой. Зайдя в подъезд, она обратила внимание на двух молодых людей, которые ломали почтовые ящики и сильно шумели. После того, как женщина сделала им замечание, нарушители порядка поспешили уйти. Мария Руднева решила проследить за злоумышленниками, и заявила на них в полицию.
Правоохранители задержали 18-летнего парня и 17-летнюю девушку. В отношении молодых людей был составлен административный протокол. Хулиганы заявили, что все осознали и пообещали, что исправят поврежденные ящики.
В рамках акции «Им благодарна полиция», за активную гражданскую позицию начальник тольяттинской полиции Хейрулла Ахмедханов вручил Марии Алексеевне благодарственную грамоту и ценный подарок, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
|
Пенсионерка выжила, упав с девятого этажа в Тольятти
|
29 марта 2018, 12:36
|
Троих автоугонщиков осудили в Тольятти
|
29 марта 2018, 09:30
|
Пьяный тольяттинец украл зубило из магазина
|
28 марта 2018, 09:29
|
Тольяттинец ограбил знакомого прямо в его машине
|
28 марта 2018, 03:40
|
Овчарка по кличке Шакира помогла полицейским найти украденный шкаф в Жигулевске
|
28 марта 2018, 01:21
|
Сельчанин чуть не убил собутыльника в Самарской области
|
27 марта 2018, 04:29
|
Перекресток в Самаре оцепили из-за муляжа взрывного устройства
В Самаре начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников сообщил об обнаружении муляжа взрывного устройства. Из-за этого в понедельник, 26 марта, полицейские выставили оцепление у перекрестка улиц Минской и Черемшанской. Сообщение о подозрительном предмете поступило в правоохранительные органы …
|
27 марта 2018, 02:49
|
Грабитель отобрал у школьника мобильник в Тольятти
Тольяттинские полицейские раскрыли ограбление школьника. К ним обратились родители ребенка и сообщили, что неизвестный злоумышленник отобрал у него телефон. Грабитель попросил аппарат, чтобы позвонить, а когда получил отказ, вырвал его из рук подростка и ушел.
Правоохранители приступили к расследованию. Они обследовали …
|
27 марта 2018, 02:00
|
В Тольятти малолетние хулиганы затушили Вечный огонь, появилось видео ЧП
|
6 ноября 2016, 02:25
|
В блогах: у самарских хулиганов появилось новое развлечение
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что у "самарских хулиганов появилось новое развлечение - спускать колеса". "Сегодня спустили на моей машине и на стоящей рядом. У меня такая история во второй раз. Во дворе катастрофически места нет. Иногда ставлю на парковке …
|
28 сентября 2016, 08:55
|
Тольятти вслед за Самарой объявили испытательным полигоном для машин, есть фото
|
27 марта 2016, 10:57
|
Сегодня ночью на стелу «Самара» прицепили хулиганский плакат
В ночь с пятницы на субботу, с 18 на 19 марта, на стелу «Самара» неизвестные злоумышленники прицепили хулиганский плакат. «Дорог нет. Испытательный полигон для автомобилей №1» - написано на нем, передают в группе «Самарский водитель» соцсети «ВКонтакте. Новость вызвала …
|
19 марта 2016, 05:45