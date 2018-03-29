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Материалы по теме:

Пенсионерка выжила, упав с девятого этажа в Тольятти

Пенсионерка выжила, упав с девятого этажа в Тольятти

Вечером, 28 марта на бульваре Гая в Тольятти произошло ЧП. Там с балкона 9-этажа выпала 60-летняя женщина. Пострадавшая рухнула в глубокий сугроб. Он несколько смягчил удар, и спас женщине жизнь. С травмами она была доставлена в больницу.

Прибывшие врачи 
29 марта 2018, 12:36
Троих автоугонщиков осудили в Тольятти

Троих автоугонщиков осудили в Тольятти

В Тольятти вынесли приговор в отношении троих серийных автоугонщиков. Они действовали с июня 2016 по март 2017 года. За это время они похитили две автомашины "ЛАДА Гранта" и один "Datsun". Украденный транспорт преступники перегоняли в арендованные гаражные боксы, «перебивали» номера 

29 марта 2018, 09:30
Пьяный тольяттинец украл зубило из магазина

Пьяный тольяттинец украл зубило из магазина

Сотрудники полиции в течение суток раскрыли кражу из строительного магазина. В зал торговой точки зашел подозрительный покупатель. Мужчина ходил около полок с товарами и постоянно оглядывался. За ним постоянно наблюдала одна из сотрудниц. Она-то и увидела, как злоумышленник взял с 

28 марта 2018, 09:29
Тольяттинец ограбил знакомого прямо в его машине

Тольяттинец ограбил знакомого прямо в его машине

Конфликт на почве возврата денег стал поводом для возбуждения уголовного дела. Двое одноклассников из Тольятти сидели в машине. Один из них одолжил другому деньги, и речь шла об их возврате. Должник, по неизвестным причинам, расплатиться не мог. Тогда кредитор просто 

28 марта 2018, 03:40
Овчарка по кличке Шакира помогла полицейским найти украденный шкаф в Жигулевске

Овчарка по кличке Шакира помогла полицейским найти украденный шкаф в Жигулевске

В полицию города Жигулевска поступило сообщение о краже. 69-летний мужчина рассказал, что у него похитили шкаф. Он занимался переездом в новую квартиру. Предмет мебели новосел оставил на площадке, а, когда вернулся, на месте его уже не обнаружил. Ущерб пострадавший оценил 

28 марта 2018, 01:21
Сельчанин чуть не убил собутыльника в Самарской области

Сельчанин чуть не убил собутыльника в Самарской области

Посиделка на троих в Безенчукском районе едва не закончилась убийством. Поначалу все шло нормально. Но через некоторое время двое мужчин поссорились. Во время перепалки один из них схватил нож, и замахнулся им на оппонента.

Потерпевший рассказал обо всем полицейским. Правоохранители изъяли 

27 марта 2018, 04:29
Перекресток в Самаре оцепили из-за муляжа взрывного устройства

Перекресток в Самаре оцепили из-за муляжа взрывного устройства

В Самаре начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников сообщил об обнаружении муляжа взрывного устройства. Из-за этого в понедельник, 26 марта, полицейские выставили оцепление у перекрестка улиц Минской и Черемшанской. Сообщение о подозрительном предмете поступило в правоохранительные органы 

27 марта 2018, 02:49
Грабитель отобрал у школьника мобильник в Тольятти

Грабитель отобрал у школьника мобильник в Тольятти

Тольяттинские полицейские раскрыли ограбление школьника. К ним обратились родители ребенка и сообщили, что неизвестный злоумышленник отобрал у него телефон. Грабитель попросил аппарат, чтобы позвонить, а когда получил отказ, вырвал его из рук подростка и ушел.

Правоохранители приступили к расследованию. Они обследовали 

27 марта 2018, 02:00
В Тольятти малолетние хулиганы затушили Вечный огонь, появилось видео ЧП

В Тольятти малолетние хулиганы затушили Вечный огонь, появилось видео ЧП

Портал 63.ру выложил запись с камер наблюдения "Безопасный город", которые зафиксировали недавний резонансный инцидент в Тольятти, как трое детей 13, 14 и 15 лет закидали чашу Вечного огня снежками и тем самым потушили его. По словам подростков, о значении этого 
6 ноября 2016, 02:25
В блогах: у самарских хулиганов появилось новое развлечение

В блогах: у самарских хулиганов появилось новое развлечение

Блогер Наталья Ширяева рассказала, что у "самарских хулиганов появилось новое развлечение - спускать колеса". "Сегодня спустили на моей машине и на стоящей рядом. У меня такая история во второй раз. Во дворе катастрофически места нет. Иногда ставлю на парковке 
28 сентября 2016, 08:55
Тольятти вслед за Самарой объявили испытательным полигоном для машин, есть фото

Тольятти вслед за Самарой объявили испытательным полигоном для машин, есть фото

Активисты сдержали свое слово и продолжили череду акций, направленную против плохих дорог. На этот раз испытательным полигоном для машин под №2 был объявлен Тольятти. Соответствующая надпись появилась на стеле на въезде в город.

Напомним, в ночь с 18 на 
27 марта 2016, 10:57
Сегодня ночью на стелу «Самара» прицепили хулиганский плакат

Сегодня ночью на стелу «Самара» прицепили хулиганский плакат

В ночь с пятницы на субботу, с 18 на 19 марта, на стелу «Самара» неизвестные злоумышленники прицепили хулиганский плакат. «Дорог нет. Испытательный полигон для автомобилей №1» - написано на нем, передают в группе «Самарский водитель» соцсети «ВКонтакте. Новость вызвала 
19 марта 2016, 05:45
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