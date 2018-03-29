Сельчанин чуть не убил собутыльника в Самарской области Посиделка на троих в Безенчукском районе едва не закончилась убийством. Поначалу все шло нормально. Но через некоторое время двое мужчин поссорились. Во время перепалки один из них схватил нож, и замахнулся им на оппонента. Потерпевший рассказал обо всем полицейским. Правоохранители изъяли …