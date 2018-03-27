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Двух серийных воров будут судить в Сызрани
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27 марта 2018, 10:13
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Минтранс просит разрешить контролерам проверять документы пассажиров
В России контролерам в общественном транспорте предлагают разрешить проверять паспорта у пассажиров. Минтранс направил соответствующее предложение в правительство. По действующему законодательству, требовать предъявления документов имеют право только полицейские. По мнению экспертов, граждане вряд ли воспримут новшество положительно. Но оно позволит …
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26 марта 2018, 05:59
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Противопожарные тренировки проведут в торговых центрах Самары
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26 марта 2018, 03:09
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Дочь и внучка спасли пенсионерку от смерти в Сызрани
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26 марта 2018, 10:37
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Мужчина спрыгнул и начал бегать по рельсам метро в Самаре
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26 марта 2018, 09:05
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В Сызрани подросток залез в квартиру друга по водосточной трубе и украл золотые украшения
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25 марта 2018, 10:57
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Мародёры два дня воруют разбросанный «доширак» с места смертельного ДТП под Сызранью
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24 марта 2018, 01:36
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В Самаре могут отменить 10 троллейбусный маршрут
В Самаре могут отменить троллейбусный маршрут №10, который, по данным городского ТТУ, является практически «персональным». Себестоимость перевозки одного пассажира по этому маршруту - 78 рублей. То есть втрое дороже установленного в городе тарифа. Принимать решение по судьбе маршрута чиновники будут …
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22 марта 2018, 11:55
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Подросток погиб, упав с балкона многоэтажки в Тольятти
19 марта в Тольятти погиб 14-летний ребенок. Он упал с балкона 16-этажного дома на улице Фрунзе. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Сотрудники полиции опрашивают друзей и знакомых погибшего.
О подростке информации пока немного. Знакомые характеризуют его как очень жизнерадостного и …
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20 марта 2018, 09:35
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Пятилетняя девочка чуть не выпала из окна 8 этажа в Ульяновске
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14 марта 2018, 09:18
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Движение трамваев по Ташкентской временно закрыто в Самаре
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13 марта 2018, 10:04
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50 новых пассажирских автобусов «МАЗ» прибыли в Самару
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12 марта 2018, 09:05