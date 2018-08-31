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В Самаре Opel сбил на «зебре» 19-летнюю девушку
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31 августа 2018, 05:31
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Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера
Эксперты объяснили загадку так называемых «розовых» озер в Самарской области. Напомним, что удивительный розовый цвет водоемов вызвал недоумение и беспокойство у самарцев. Необычные озера прославились благодаря видеоролику, который снял один из жителей региона, а затем выложил в Сеть. Оказалось, …
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31 августа 2018, 04:29
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Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00
Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».
Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, …
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31 августа 2018, 03:56
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В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников
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31 августа 2018, 03:18
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К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи
Сотрудники регионального Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный. Во время чистки кислородного резервуара там …
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31 августа 2018, 03:09
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В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика
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31 августа 2018, 01:48
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В Тольятти обнаженный мужчина сел мягким местом на штырь забора
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31 августа 2018, 12:01
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В Самарской области рыбак на «Ниве» скатился в реку и утонул
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31 августа 2018, 11:01
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В Самаре похитительница энергетиков покусала охранника
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31 августа 2018, 08:01
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На «АвтоВАЗе» литейщик упал с рабочей площадки и погиб
В Самарской области ведется проверка смертельного случая на тольяттинском «АвтоВАЗе», сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. 25 августа при проведении работ на территории производственного участка литейщик ПАО «АвтоВАЗ» упал с площадки обслуживания машины литья с высоты 1,1 …
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30 августа 2018, 12:58
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В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке
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29 августа 2018, 05:05