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В Самаре Opel сбил на «зебре» 19-летнюю девушку

В Самаре Opel сбил на «зебре» 19-летнюю девушку

В четверг, 30 августа, в Самаре произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 21:30 24-летний молодой человек ехал на иномарке Opel по улице Солнечной в направлении Пятой просеки. По предварительной версии, в пути автомобилист сбил 19-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть 
31 августа 2018, 05:31
Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера

Специалисты рассказали, откуда в Самарской области появились «розовые» озера

Эксперты объяснили загадку так называемых «розовых» озер в Самарской области. Напомним, что удивительный розовый цвет водоемов вызвал недоумение и беспокойство у самарцев. Необычные  озера прославились благодаря видеоролику, который снял один из жителей региона, а затем выложил в Сеть. Оказалось, 
31 августа 2018, 04:29
Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».

Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, 

31 августа 2018, 03:56
В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников

В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников

С начала этого года самарским приставам поступили 493  жалобы  на  коллекторов. Компании были оштрафованы в общей сложности на 1 млн 70 тысяч рублей, а каждое  юрлицо — соответственно, на 20-55 тысяч. Фирмы по возврату задолженностей  были слишком настойчивы в своих 
31 августа 2018, 03:18
К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

Сотрудники регионального Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный. Во время чистки кислородного резервуара там 

31 августа 2018, 03:09
В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика

В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика

Быстрая реакция спасателей помогла сохранить жизнь утопающему подростку в Самарской области. Инцидент произошел 30 августа на пляже в Жигулевске. Парнишка, приехавший в гости к родственникам, отправился отдыхать на Волгу. Он плескался на мелководье и чувствовал себя в полной безопасности. Но 

31 августа 2018, 01:48
В Тольятти обнаженный мужчина сел мягким местом на штырь забора

В Тольятти обнаженный мужчина сел мягким местом на штырь забора

В четверг, 30 августа, в Тольятти случилось ЧП, помощь спасателей понадобилась взрослому мужчине. В 7-м Онежском переулке местный житель сел на штырь декоративного забора частного дома и повис на нем. Когда спасатели приехали на место событий, то застали там полицейских 
31 августа 2018, 12:01
В Самарской области рыбак на «Ниве» скатился в реку и утонул

В Самарской области рыбак на «Ниве» скатился в реку и утонул

В Самарской области ведется расследование несчастного случая, в результате которого погиб мужчина. В четверг рано утром, 30 августа, дежурному рассказали, что в Ставропольском районе в СНТ Ермаково случилось ЧП.  
 
Двое мужчин после ночной рыбалки на Волге  возвращались домой на своем  автомобиле. 
31 августа 2018, 11:01
В Самаре похитительница энергетиков покусала охранника

В Самаре похитительница энергетиков покусала охранника

Правоохранители областной столицы расследуют инцидент, который произошел в одном из крупных гипермаркетов. В среду, 29 августа, в 18:47 поступил сигнал тревоги от филиала крупной сети супермаркетов в Самаре.

На место происшествия выехал экипаж охраны частной фирмы. Когда ЧОПовцы пошли 
31 августа 2018, 08:01
На «АвтоВАЗе» литейщик упал с рабочей площадки и погиб

На «АвтоВАЗе» литейщик упал с рабочей площадки и погиб

В Самарской области  ведется  проверка смертельного  случая  на  тольяттинском «АвтоВАЗе», сообщает министерство  труда,  занятости и миграционной политики Самарской области. 25 августа при проведении работ на территории производственного участка литейщик ПАО «АвтоВАЗ» упал с площадки обслуживания машины литья с высоты 1,1 
30 августа 2018, 12:58
В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке

В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке

В среду днем, 29 августа, спасатели выезжали на вызов в Южный город. На детской площадке около дома № 15 на улице Земской ребенок пытался пролезть под игровой конструкцией, но не рассчитал высоту площадки и застрял. Самостоятельно выбраться мальчик не мог. 
29 августа 2018, 05:05
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