На днях в реанимацию Похвистневской районной больницы доставили 85-летнего пенсионера. У него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом черепа. Медики пытались спасти пациента, но им это не удалось.
Полиция начала разбираться в обстоятельствах произошедшего. Оказалось, что в день трагедии к потерпевшему в гости пришла знакомая женщина со своей 31-летней подругой. Вместе они распивали спиртные напитки. В какой-то момент завязалась ссора. 31-летняя женщина взяла осколок кирпича и несколько раз ударила им мужчину по голове. После того как он потерял сознание, злоумышленница нанесла пострадавшему удары палкой.
Подозреваемая вскоре была задержана. Выяснилось, что она была судима за разбой и применение насилия против представителя власти. На женщину завели новое уголовное дело, по которому ей может грозить до 15 лет тюрьмы.
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