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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
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Правоохранители выяснили, что потерпевший пришел в гости к своему знакомому. Он предложил хозяину дома выпить, но получил на это отказ. 

7 мая 2018, 02:22
4 БТР, 52 единицы оружия и более 35 тысяч патронов нашли силовики под Самарой

4 БТР, 52 единицы оружия и более 35 тысяч патронов нашли силовики под Самарой

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности нашли в поселке Стройкерамика огромный арсенал оружия, которого хватило бы, чтобы оснастить им целый отряд. В ангаре на улице Степной нашли четыре бронетранспортёра, 52 единицы огнестрельного оружия и более 35 тысяч патронов. Также там 
7 мая 2018, 09:25
Самарец зарезал приятеля и спрятал его труп в погребе

Самарец зарезал приятеля и спрятал его труп в погребе

На днях в полицию Самары поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее 39-летний безработный сын ушел из дома и уже больше суток не выходит на связь.
 
Вскоре выяснилось, что мужчина, якобы, собирался зайти к своему знакомому, проживающему 

5 мая 2018, 03:38
Тела женщины и ребенка обнаружили в Самаре на улице Казачьей

Тела женщины и ребенка обнаружили в Самаре на улице Казачьей

Сотрудники полиции работают на месте происшествия в Куйбышевском районе Самары, где сегодня, 5 мая, около 10:50 возле одного из домов по улице Казачьей были обнаружены тела женщины и ребенка, передает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным сведениям, на 
5 мая 2018, 01:49
В Бельгии похитили арт-объект стоимостью €2,2 млн

В Бельгии похитили арт-объект стоимостью €2,2 млн

Грабители вынесли через окно галереи арт-объект «Natural Golden Chaos», который сделан из 18-каратного золота. Предмет искусства весом в 45 кг злоумышленники засунули в багажник машины и уехали. Полиция не смогла им помешать, пишет rtvi.com.

Автор «Золотого природного хаоса» 
27 апреля 2018, 02:45
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Пьяный пациент больницы обругал и покусал сотрудника Росгвардии в Самаре

На днях к экипажу вневедомственной охраны поступил сигнал из больницы на улице Калинина в Самаре. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что помощь медикам потребовалась из-за агрессивного поведения одного из пациентов. В учреждение доставили 50-летнего мужчину, Он жаловался на боль 

26 апреля 2018, 12:33
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Пьяный сельчанин убил собутыльника и поджег его дом в Самарской области

Жестокое убийство раскрыли полицейские в Шигонском районе. Трагедия произошла в селе Старый Тукшум. На месте сгоревшего дома там были обнаружены два трупа: хозяина дома и его соседа. Один из погибших имел все признаки насильственной смерти.

Правоохранители выяснили, что незадолго до преступления 

11 апреля 2018, 11:00
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