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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2018г 
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Шестерых наркоторговцев будут судить в Отрадном

Шестерых наркоторговцев будут судить в Отрадном

Прокуратура утвердила обвинительные заключения против шести членов банды наркоторговцев. Злоумышленники орудовали на территории города Отрадный. По информации следствия, они торговали героином, а деньги, полученные с помощью преступных схем, легализовали. Всего было «отмыто» 3,2 миллиона рублей.

Преступная деятельность организованной группы была пресечена 

6 апреля 2018, 09:35
Один из убийц Андрея Гошта оказался замешан в краже на железной дороге в Сызрани

Один из убийц Андрея Гошта оказался замешан в краже на железной дороге в Сызрани

Сызранская транспортная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. Они подозревались в совершении крупной кражи.

В апреле 2016 года злоумышленники похитили с территории одного из железнодорожных предприятий 34 ребордных ролика, которые применяются при укладке рельсов. Ущерб, причиненный организации, 

27 марта 2018, 01:08
Двух серийных воров будут судить в Сызрани

Двух серийных воров будут судить в Сызрани

Двое жителей Сызрани пошли под суд по подозрению в серии крупных краж из гаражей. Ущерб, нанесенный в результате их преступной деятельности, оценивается более чем в 1 миллион рублей.

По версии правоохранитлей, злоумышленники действовали по заранее оговоренному плану. Роли каждого были тщательно 

27 марта 2018, 10:13
Серийный грабитель дач попался на краже под Тольятти

Серийный грабитель дач попался на краже под Тольятти

В Самарской области полицейские задержали подозреваемых в серии краж из дачных домов. Сумма причиненного дачникам ущерба оценивается в сотни тысяч рублей.
Предполагаемые серийные грабители дач были задержаны после звонка из СНТ «Зеленая Даль – 1». Звонивший сообщил, что около участка 

26 марта 2018, 10:54
Убиравший снег погрузчик насмерть сбил девушку в Самарской области

Убиравший снег погрузчик насмерть сбил девушку в Самарской области

Появились подробности смертельного ДТП в Самарской области – водитель погрузчика насмерть задавил девушку. Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия произошла в городе Отрадный 22 марта в одном из дворов по улице Зои 
23 марта 2018, 11:09
Мужчину, совершившего 12 краж из офисов и квартир, осудили в Самаре

Мужчину, совершившего 12 краж из офисов и квартир, осудили в Самаре

В Самаре вынесен приговор в отношении 36-летнего мужчины. Он обвинялся в совершении 12 краж.

По информации следствия, злоумышленник проникал в служебные помещения торговых центров и забирал оттуда вещи. Всего он причинил ущерб на сумму в 247 тысяч рублей. Кроме того, однажды 

20 марта 2018, 09:16
Повышен критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда в Самарской области

Повышен критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда в Самарской области

В Самарской области повысили критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных лиц. Поправки в региональный закон приняты депутатами Самарской губернской думы во вторник, 27 февраля. Критерий нуждаемости учитывается при начислении ежемесячной денежной выплаты. Сейчас на такую соцподдержку 

27 февраля 2018, 03:14
Житель Отрадного избивал сироту и инвалида и вымогал у них деньги

Житель Отрадного избивал сироту и инвалида и вымогал у них деньги

29-летний житель Отрадного попал под уголовную статью. Мужчина только в сентябре вышел из тюрьмы, где он отбывал срок за разбойные нападения и незаконный оборот наркотиков, и теперь записал на свой «счет» еще пару уголовных эпизодов.

Злоумышленник подозревается в вымогательстве. Первой его 

5 февраля 2018, 10:57
Пенсионеры Самарской области отдали мошеннику сотни тысяч рублей

Пенсионеры Самарской области отдали мошеннику сотни тысяч рублей

В Самарской области пенсионеры отдали мошеннику сотни тысяч рублей. Полицейские сообщили о раскрытии преступления. Подозреваемый установлен. За помощью к силовикам обратились четверо пожилых людей: женщины 84, 89 и 90 лет, и 94-летний мужчина. Общая сумма ущерба составила 207 тысяч рублей.

«За 

21 декабря 2017, 01:59
В Самарской области Росгвардия поймала вора в женской шубе

В Самарской области Росгвардия поймала вора в женской шубе

В Самарской области Росгвардия задержала предполагаемого вора в женской шубе. Инцидент произошел в городе Отрадный. Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования обратили внимание на мужчину, на котором была женская шуба. Силовики, представившись, обратились к прохожему, поинтересовавшись все ли у него 

18 декабря 2017, 11:34
Милым тольяттинским бабушкам усложняют жизнь

Милым тольяттинским бабушкам усложняют жизнь

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на местную мэрию, которая отвернулась от пенсионеров. С 5 августа тольяттинское транспортное предприятие "Зеленоглазое такси" по согласованию с профильным гордепартаментом решило изменить движение дачного маршрута № 322. Было: стадион "Торпедо"- СНТ "Брусяны". Станет: 
3 августа 2017, 07:35
С 1 августа увеличится пенсия у работающих пенсионеров

С 1 августа увеличится пенсия у работающих пенсионеров

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, работающие пенсионеры начнут получать страховые пенсии в повышенном размере. Данное повышение связано с проведением Пенсионным фондом России ежегодной корректировки.

Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в денежном эквиваленте, что в среднем составит  чуть 

25 июля 2017, 03:53
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