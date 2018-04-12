На днях экипаж вневедомственной охраны, дежуривший в Отрадном, получил ориентировку на женщину. По информации полиции, она обокрала 87-летнего пенсионера. Добычей злоумышленницы стали 55 тысяч рублей.
Стражи порядка заметили на улице 31-летнюю женщину, подходящую под описание. Ее задержали и передали полицейским.
Расследование продолжается. Не исключается, что 31-летняя жительница Ульяновской области оставила без денег еще одного человека. Ее жертвой могла стать 79-летняя пенсионерка, у которой пропали 90 тысяч рублей.
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Шестерых наркоторговцев будут судить в Отрадном
Прокуратура утвердила обвинительные заключения против шести членов банды наркоторговцев. Злоумышленники орудовали на территории города Отрадный. По информации следствия, они торговали героином, а деньги, полученные с помощью преступных схем, легализовали. Всего было «отмыто» 3,2 миллиона рублей.
Преступная деятельность организованной группы была пресечена …
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Один из убийц Андрея Гошта оказался замешан в краже на железной дороге в Сызрани
Сызранская транспортная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. Они подозревались в совершении крупной кражи.
В апреле 2016 года злоумышленники похитили с территории одного из железнодорожных предприятий 34 ребордных ролика, которые применяются при укладке рельсов. Ущерб, причиненный организации, …
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Повышен критерий нуждаемости для неработающих ветеранов труда в Самарской области
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Житель Отрадного избивал сироту и инвалида и вымогал у них деньги
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Пенсионеры Самарской области отдали мошеннику сотни тысяч рублей
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В Самарской области Росгвардия поймала вора в женской шубе
В Самарской области Росгвардия задержала предполагаемого вора в женской шубе. Инцидент произошел в городе Отрадный. Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования обратили внимание на мужчину, на котором была женская шуба. Силовики, представившись, обратились к прохожему, поинтересовавшись все ли у него …
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18 декабря 2017, 11:34
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Милым тольяттинским бабушкам усложняют жизнь
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на местную мэрию, которая отвернулась от пенсионеров. С 5 августа тольяттинское транспортное предприятие "Зеленоглазое такси" по согласованию с профильным гордепартаментом решило изменить движение дачного маршрута № 322. Было: стадион "Торпедо"- СНТ "Брусяны". Станет: …
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3 августа 2017, 07:35
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С 1 августа увеличится пенсия у работающих пенсионеров
Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, работающие пенсионеры начнут получать страховые пенсии в повышенном размере. Данное повышение связано с проведением Пенсионным фондом России ежегодной корректировки.
Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в денежном эквиваленте, что в среднем составит чуть …
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25 июля 2017, 03:53