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Студент украл таксофон, чтобы сдать его на металлолом в Самарской области

Студент украл таксофон, чтобы сдать его на металлолом в Самарской области

Кражу таксофона раскрыли полицейские в Приволжском районе области. О пропаже аппарата сообщил директор одной из местных фирм.

Прибывшие правоохранители быстро нашли средство связи. Оно валялось недалеко от места кражи. Там же стражи порядка заметили следы на снегу, которые привели их к 

15 марта 2018, 12:25
Мужчина украл у родной бабушки телевизор в Тольятти

Мужчина украл у родной бабушки телевизор в Тольятти

На днях в полицию Тольятти за помощью обратилась пенсионерка. Женщина сообщила, что из ее квартиры был украден телевизор.

Во время расследования правоохранители выяснили, что потерпевшая живет с 29-летним внуком, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. Именно на него и 

14 марта 2018, 06:38
700 млн рублей потратят на ремонт дорог в Тольятти

700 млн рублей потратят на ремонт дорог в Тольятти

В Тольятти объявлен конкурс на ремонт местных дорог. Подрядчика, который освоит почти 700 млн рублей, ищет мэрия Автограда. Из этой суммы 646 млн выделит область, остальные - городская казна. Согласно материалам тендера, подрядчик должен будет предоставить гарантию на 5 лет 

14 марта 2018, 08:01
«ТТУ» не удалось избавиться от бомбоубежища в Тольятти

«ТТУ» не удалось избавиться от бомбоубежища в Тольятти

Муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» пыталось переписать объект гражданской обороны на баланс мэрии Тольятти и перестать содержать его за свой счет. Однако арбитражный суд отказал транспортникам. Речь идет о коллективном защитном сооружении, расположенном по Южному шоссе, дом 28. До 2015 

14 марта 2018, 09:02
Судимый за наркотики мужчина стал директором клиники и обокрал пациента

Судимый за наркотики мужчина стал директором клиники и обокрал пациента

Курьезный случай произошел в одном из частных реабилитационных центров Самары. Директор учреждения украл у своего пациента, который лег в клинику, чтобы выйти из запоя, данные ему на сохранение 20 тысяч рублей. Видимо, рассчитывал, что пациент, придя в себя, не вспомнит 

14 марта 2018, 11:50
Наркоторговца из Ульяновска задержали в Тольятти

Наркоторговца из Ульяновска задержали в Тольятти

Сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы Тольятти, заметили подозрительного мужчину. Он шел по улице Лизы Чайкиной. При виде служебной машины, он попытался скрыться из поля зрения стражей порядка. Росгвардейцы решили выяснить причины подобного поведения.

Оказалось, что 29-летний мужчина прибыл в Тольятти из 

14 марта 2018, 11:44
В Самаре директор частной клиники для алкоголиков украл у пациента деньги

В Самаре директор частной клиники для алкоголиков украл у пациента деньги

В Самаре задержан директор частной клиники для алкоголиков. Один из пациентов учреждения сообщил полицейским, что у него пропали деньги, переданные руководителю клиники под ответственное хранение.

Потерпевший - 48-летний мужчина рассказал, что проходит в частном реабилитационном центре курс лечения от алкоголизма.  У 

13 марта 2018, 02:08
Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани

Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани

Экипаж вневедомственной охраны задержал в Сызрани молодого человека, который находился в федеральном розыске. Стражи порядка заметили 26-летнего мужчину на улице Московской. При виде патрульной машины он попытался убежать, и именно такое поведение заставило сотрудников Росгвардии проверить его личность.

Оказалось, что мужчина 

12 марта 2018, 05:07
39 граммов гашиша нашли у пьяного дебошира в Тольятти

39 граммов гашиша нашли у пьяного дебошира в Тольятти

На днях патрульный экипаж Росгвардии в Тольятти получил тревожный сигнал. Жители одного из домов на улице Ленина сообщили о том, что в их подъезде шумит пьяный дебошир.

Прибывшие на место стражи порядка задержали 27-летнего парня. У молодого человека поинтересовались, нет ли 

7 марта 2018, 12:18
У тольяттинца нашли пакет с 17 граммами марихуаны

У тольяттинца нашли пакет с 17 граммами марихуаны

На днях сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицу Революционную в Тольятти, заметили подозрительного мужчину. По приметам он был похож на человека, который совершил кражу в магазине. Кроме того, при виде патрульной машины житель города попытался убежать.

Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Во 

6 марта 2018, 11:52
Сотрудники ГИБДД задержали парня, обокравшего магазин в Сызрани

Сотрудники ГИБДД задержали парня, обокравшего магазин в Сызрани

На днях в Сызрани поймали 21-летнего вора. Он попытался обчистить супермаркет. Молодой человек сразу же привлек к себе внимание сотрудников торговой точки. Покупатель стоял у полки с товаром, и просто складывал ее содержимое в свою корзину, не особенно выбирая. После 

5 марта 2018, 03:35
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