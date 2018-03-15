На днях полицейских попросил о помощи житель Тольятти. Он сообщил, что из его квартиры украли мобильный телефон стоимостью в 30 тысяч рублей. Пострадавший пояснил, что в преступлении он подозревает свою знакомую, с которой накануне распивал спиртное.
Мужчина описал внешность предполагаемой преступницы. Ориентировки на нее были разосланы по всем постам и патрульным экипажам. Спустя некоторое время, женщину, подходящую под описание заметили сотрудники вневедомственной охраны. 42-летнюю женщину задержали на улице Дзержинского, и передали полицейским. Сейчас на нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.
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