На днях с заявлением в кинельскую полицию обратился 26-летний мужчина. Он сообщил, что из его квартиры пропал сотовый телефон стоимостью 25 тысяч рублей.
В преступлении потерпевший заподозрил свою знакомую. Он распивал с женщиной спиртное, а когда она ушла, обнаружилось, что аппарата на своем месте нет.
В результате проведения оперативных мероприятий местонахождение злоумышленницы было установлено полицейскими. Украденный мобильник был у нее изъят и возвращен законному владельцу. 55-летняя женщина заявила, что взяла средство связи для личного пользования.
Сейчас на подозреваемую заведено уголовное дело по статье «Кража», сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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