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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти

Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти

На днях за помощью к тольяттинским полицейским обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что у него угнали велосипед. Транспортное средство он оставил в подъезде дома на улице Тополиной, привязав его к перилам противоугонным тросом.

Прибывшие правоохранители осмотрели место происшествия. Один из соседей 

9 апреля 2018, 09:09
Женщину с партией амфетамина поймали в Самаре

Женщину с партией амфетамина поймали в Самаре

На днях в полицию поступило сообщение о том, что 35-летняя жительница Самары причаста к незаконному обороту наркотиков. Предполагаемую злоумышленницу задержали в одном из подъездов в Красноглинском районе. Во время обыска у нее обнаружили пакет с веществом белого цвета. Находку оперативники 

8 апреля 2018, 11:18
Самарец четыре месяца носил с собой украденный телефон

Самарец четыре месяца носил с собой украденный телефон

Самарские полицейские раскрыли ограбление, совершенное несколько месяцев назад. К правоохранителям обратился мужчина, который рассказал, что у него из рук вырвали сумку на остановке на улице Карбышева.

Поймать злоумышленника по горячим следам не получилось, однако его поиски не прекращались. Спустя время, выяснилось, 

8 апреля 2018, 09:10
Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области

Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области

В полицию Красноярского района обратилась за помощью местная жительница. Она рассказала, что с ее банковской карты исчезли 27 тысяч рублей.

Подозрение правоохранителей сразу пало на 36-летнего сына потерпевшей, который с ней и живет в одном доме. Мужчина уже имел проблемы с 

6 апреля 2018, 02:35
Полицейские ищут пропавшую девочку из Новокуйбышевска

Полицейские ищут пропавшую девочку из Новокуйбышевска

Полиция разыскивает девочку-подростка из Новокуйбышевска. 13-летняя Екатерина Долгих ушла из дома еще 6 марта и до сих пор не вернулась.

Правоохранители продолжают работать с семьей девочки, а также опрашивают ее знакомых. Кроме того, они обследуют места возможного появления подростка.

Приметы девочки: на 

6 апреля 2018, 01:56
Жительница Самарской области научила подростков обворовывать магазины

Жительница Самарской области научила подростков обворовывать магазины

В Тольятти расследуется уголовное дело в отношении жительницы Ставропольского района. 32-летняя женщина попалась на попытке сбыта 5-тысячной купюры, которую она взяла взаймы у знакомого.

Во время следствия выяснилось, что она причастна к другим преступлениям. На новогодних праздниках она встретила знакомых 16-летних 

6 апреля 2018, 01:37
Трое сельчан украли из ангара электроинструменты в Самарской области

Трое сельчан украли из ангара электроинструменты в Самарской области

Полицейские раскрыли крупную кражу в поселке Волжский Утес. О преступлении сообщил водитель одного из местных коммунальных предприятий. Придя на работу утром, он обратил  внимание на ангар, расположенный на территории организации. У него взломали ворота. Из постройки исчезли сварочный аппарат, тепловая 

6 апреля 2018, 10:17
Клиент украл телефон у офисного работника в Самарской области

Клиент украл телефон у офисного работника в Самарской области

За помощью в полицию обратилась сотрудница офиса в Безенчукском районе. У нее украли мобильный телефон стоимостью в 7 тысяч рублей.

Потерпевшая рассказала, что к ней пришел клиент. Она отлучилась, чтобы выдать ему необходимое оборудование, оставив свой аппарат на столе. Когда мужчина 

20 марта 2018, 12:52
Тольяттинец украл телефон у плачущей девушки

Тольяттинец украл телефон у плачущей девушки

Тольяттинские полицейские раскрыли преступление, совершенное в конце прошлого года. К правоохранителям обратилась 27-летняя женщина, и рассказала свою грустную историю. Вечером 26 декабря она возвращалась со свидания. Девушка поссорилась со своим кавалером, и была сильно расстроена. Чтобы успокоиться, она присела на 

30 января 2018, 04:00
В Самаре клиент почты вместо заказанного в Сети телефона получил мыло

В Самаре клиент почты вместо заказанного в Сети телефона получил мыло

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника почтовой службы, который, по версии следствия, подменил содержимое посылки. В результате клиент почты вместе заказанного в Сети телефона получил мыло. Подозреваемому 30 лет. Его обвиняют в краже. Уголовное дело направлено в 

22 декабря 2017, 11:15
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