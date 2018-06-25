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Материалы по теме:

Водителю «Лады» стало плохо из-за жары в Тольятти, и машина влетела в столб

Водителю «Лады» стало плохо из-за жары в Тольятти, и машина влетела в столб

На смену прохладной погоде в Самарскую область пришла сильнейшая жара. В ближайшие дни столбики термометров будут колебаться в пределах 30-35-градусов выше нуля. Медики и спасатели советуют избегать больших нагрузок. Предельно осторожными надо быть и за рулем.

Жара уже спровоцировала 
25 июня 2018, 03:45
Мужчина утонул в пруду под Сызранью

Мужчина утонул в пруду под Сызранью

Вечером 24 июня трагедия произошла под Сызранью. Там утонул мужчина. Как сообщает КТВ-Луч со ссылкой на очевидцев, все случилось в пруду «Дачки» рядом с селом Трубетчино.

Об обстоятельствах ЧП информации немного. Известно, что погибший отдыхал в компании друзей. 
25 июня 2018, 10:18
«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти

«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти

21 июня в Тольятти произошла крупная автоавария с участием «маршрутки». Микроавтобус «Фиат Дукато» и автомобиль «Лада Гранта» ехали по дороге со стороны Московского проспекта. Автобус шел по среднему ряду, а легковушка ехала по левой стороне.

В какой-то момент водитель 
22 июня 2018, 10:33
Труп сгоревшего мужчины нашли в лесополосе в Тольятти

Труп сгоревшего мужчины нашли в лесополосе в Тольятти

В ночь с 19 на 20 июня в Автограде произошла трагедия. Там при невыясненных обстоятельствах сгорел мужчина. Тело погибшего было найдено в лесополосе между улицей Комзина и Комсомольским шоссе в центральном районе города. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой 
21 июня 2018, 09:56
Перевернулся строительный кран в промзоне Тольятти

Перевернулся строительный кран в промзоне Тольятти

В Тольятти в промзоне Автозаводского района в среду, 20 июня, перевернулся строительный кран. По словам очевидцев, кабина при этом «повисла в воздухе» над кабиной «КамАЗа». О пострадавших данных нет. Подробности выясняются. Фото с места происшествия появилось в соцсети.

«На улице Северной 

20 июня 2018, 03:36
Годовалый мальчик погиб, выпав из окна в Тольятти

Годовалый мальчик погиб, выпав из окна в Тольятти

В Тольятти произошла очередная трагедия с участием ребенка. 6 июня около 10:20 с четвертого этажа дома на улице Чапаева упал годовалый ребенок. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас в причинах трагедии разбираются правоохранители, сообщает Волга Ньюс.
6 июня 2018, 02:49
6-летний мальчик погиб при невыясненных обстоятельствах в Самаре

6-летний мальчик погиб при невыясненных обстоятельствах в Самаре

В воскресенье, 3 июня, произошло ЧП. В поселке Толевый Железнодорожного района города погиб 6-летний мальчик.

Отец обнаружил ребенка утром в постели без сознания. Мужчина сразу обратился за помощью медиков, но они не смогли спасти пострадавшего.

Что стало причиной 
4 июня 2018, 04:02
Мужчина задохнулся насмерть в дыму на пожаре в Сызрани

Мужчина задохнулся насмерть в дыму на пожаре в Сызрани

Вечером 3 июня стало известно о пожаре в Сызрани. О происшествии сообщили жители  дома №5 по проспекту Космонавтов. Они заметили клубы дыма и сразу же вызвали пожарных. Прибывшие на место работники экстренных служб попробовали достучаться до хозяев квартиры, но дверь 

4 июня 2018, 09:25
17-летний подросток упал с 6-го этажа жилого дома в Самаре

17-летний подросток упал с 6-го этажа жилого дома в Самаре

Вечером 24 мая в Самаре произошла трагедия. Из окна 6-го этажа дома на улице Кузнецкой выпал 17-летний подросток. От травм, полученных при падении, парень скончался на месте. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Самара» со ссылкой на собственный источник.
25 мая 2018, 10:56
Женщина выпала из окна многоэтажки в Тольятти

Женщина выпала из окна многоэтажки в Тольятти

30 апреля в Тольятти произошел инцидент. На козырек подъезда одного из домов на улице Лизы Чайкиной упала женщина. По какой причине все случилось, пока неизвестно. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла на месте, сообщается в паблике «Происшествия 
30 апреля 2018, 05:57
Рабочий упал с крыши дома во время чистки снега в Тольятти

Рабочий упал с крыши дома во время чистки снега в Тольятти

ЧП произошло в Тольятти. Во время чистки крыши дома на улице Маршала Жукова с высоты шестого этажа сорвался мужчина. Травмы, полученные в результате падения, оказались несовместимыми с жизнью. Он умер на месте до приезда медиков. Сейчас в обстоятельствах его смерти 
10 апреля 2018, 09:12
Пенсионерка выжила, упав с девятого этажа в Тольятти

Пенсионерка выжила, упав с девятого этажа в Тольятти

Вечером, 28 марта на бульваре Гая в Тольятти произошло ЧП. Там с балкона 9-этажа выпала 60-летняя женщина. Пострадавшая рухнула в глубокий сугроб. Он несколько смягчил удар, и спас женщине жизнь. С травмами она была доставлена в больницу.

Прибывшие врачи 
29 марта 2018, 12:36
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