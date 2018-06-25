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Водителю «Лады» стало плохо из-за жары в Тольятти, и машина влетела в столб
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25 июня 2018, 03:45
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Мужчина утонул в пруду под Сызранью
Вечером 24 июня трагедия произошла под Сызранью. Там утонул мужчина. Как сообщает КТВ-Луч со ссылкой на очевидцев, все случилось в пруду «Дачки» рядом с селом Трубетчино.
Об обстоятельствах ЧП информации немного. Известно, что погибший отдыхал в компании друзей. …
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25 июня 2018, 10:18
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«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти
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22 июня 2018, 10:33
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Труп сгоревшего мужчины нашли в лесополосе в Тольятти
В ночь с 19 на 20 июня в Автограде произошла трагедия. Там при невыясненных обстоятельствах сгорел мужчина. Тело погибшего было найдено в лесополосе между улицей Комзина и Комсомольским шоссе в центральном районе города. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой …
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21 июня 2018, 09:56
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Перевернулся строительный кран в промзоне Тольятти
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20 июня 2018, 03:36
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Годовалый мальчик погиб, выпав из окна в Тольятти
В Тольятти произошла очередная трагедия с участием ребенка. 6 июня около 10:20 с четвертого этажа дома на улице Чапаева упал годовалый ребенок. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас в причинах трагедии разбираются правоохранители, сообщает Волга Ньюс.
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6 июня 2018, 02:49
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6-летний мальчик погиб при невыясненных обстоятельствах в Самаре
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4 июня 2018, 04:02
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Мужчина задохнулся насмерть в дыму на пожаре в Сызрани
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4 июня 2018, 09:25
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17-летний подросток упал с 6-го этажа жилого дома в Самаре
Вечером 24 мая в Самаре произошла трагедия. Из окна 6-го этажа дома на улице Кузнецкой выпал 17-летний подросток. От травм, полученных при падении, парень скончался на месте. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Самара» со ссылкой на собственный источник.
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25 мая 2018, 10:56
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Женщина выпала из окна многоэтажки в Тольятти
30 апреля в Тольятти произошел инцидент. На козырек подъезда одного из домов на улице Лизы Чайкиной упала женщина. По какой причине все случилось, пока неизвестно. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла на месте, сообщается в паблике «Происшествия …
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30 апреля 2018, 05:57
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Рабочий упал с крыши дома во время чистки снега в Тольятти
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10 апреля 2018, 09:12
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Пенсионерка выжила, упав с девятого этажа в Тольятти
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29 марта 2018, 12:36