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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Мужчину с 63 граммами марихуаны задержали в Самарской области

Мужчину с 63 граммами марихуаны задержали в Самарской области

На днях в Сергиевском районе полицейские задержали местного жителя. Мужчина находился на улице в сильно нетрезвом состоянии. При общении с правоохранителями он сильно нервничал, поэтому его решили доставить в отдел.

Сельчанина досмотрели в присутствии понятых. В итоге, у него был обнаружен 

18 апреля 2018, 01:34
Обезглавленная кукла переполошила немецкую полицию

Обезглавленная кукла переполошила немецкую полицию

На днях немецкая полиция была поставлена по тревоге из-за обезглавленной куклы. Инцидент произошел в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии.

Один из местных жителей рассказал правоохранителям  о том, что увидел «труп без головы». «Покойник» лежал на дне колодца и 
17 апреля 2018, 07:27
Сельский Отелло: мужчина чуть не задушил возлюбленную голыми руками в Самарской области

Сельский Отелло: мужчина чуть не задушил возлюбленную голыми руками в Самарской области

На днях в полицию обратилась 42-летняя жительница села Саперкино Исаклинского района. Она сообщила правоохранителям о том, что ее чуть не убил возлюбленный.

Между сожителями разгорелся скандал на почве ревности. Перепалка переросла в драку. 28-летний злоумышленник повалил женщину на кровать и начал 

17 апреля 2018, 05:55
На трассе под Тольятти Citroen «улетел» в кювет: есть пострадавшие

На трассе под Тольятти Citroen «улетел» в кювет: есть пострадавшие

В ночь на понедельник, 16 апреля, в Ставропольском районе произошла авария с пострадавшими. Примерно в 03:45 26-летний водитель иномарки «Citroen» ехал по трассе «Тольятти-Хрящевка» в сторону села Выселки. В какой-то момент автомобилист превысил скорость, а затем не справился с управлением 
17 апреля 2018, 03:05
Двое друзей обокрали съемную квартиру в Сызрани

Двое друзей обокрали съемную квартиру в Сызрани

За помощью к полицейским обратился 46-летний житель Сызрани. Он рассказал, что из его квартиры, которую мужчина сдавал в аренду, украли стиральную машину, микроволновую печь и холодильник. Ущерб потерпевший оценил в 10 тысяч рублей.

По словам хозяина квартиры, у него долгое время 

17 апреля 2018, 12:50
Женщина взломала и обокрала табачный киоск в Жигулевске

Женщина взломала и обокрала табачный киоск в Жигулевске

В Жигулевске раскрыто ограбление табачного киоска. Преступление произошло в конце марта. Неизвестный злоумышленник взломал рольставни на входе в торговую точку, а потом открыл замок. Добычей преступника стали 13 тысяч рублей и 8 пачек сигарет.

Под подозрения попала бывшая 25-летняя работница киоска. 

11 апреля 2018, 09:37
Женщина украла у собутыльника телефон в Самарской области

Женщина украла у собутыльника телефон в Самарской области

На днях с заявлением в кинельскую полицию обратился 26-летний мужчина. Он сообщил, что из его квартиры пропал сотовый телефон стоимостью 25 тысяч рублей.

В преступлении потерпевший заподозрил свою знакомую. Он распивал с женщиной спиртное, а когда она ушла, обнаружилось, что аппарата 

10 апреля 2018, 10:52
Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти

Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти

На днях за помощью к тольяттинским полицейским обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что у него угнали велосипед. Транспортное средство он оставил в подъезде дома на улице Тополиной, привязав его к перилам противоугонным тросом.

Прибывшие правоохранители осмотрели место происшествия. Один из соседей 

9 апреля 2018, 09:09
В Самаре произошло разбойное нападение на аптеку

В Самаре произошло разбойное нападение на аптеку

В воскресенье вечером ограбили аптеку сети «Вита», которая находится в районе улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Очевидцы рассказали, что двое мужчин приставили обрез к молодой продавщице и забрали все наличные деньги из кассы. В полиции подтвердили эту информацию. Также уточнили, что 

9 октября 2017, 06:11
В Саратове двое мужчин с автоматом ограбили аптеку

В Саратове двое мужчин с автоматом ограбили аптеку

Преступление совершено в поселке Солнечный. О дерзком налете на аптеку сообщили региональные СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных структур региона. Как отмечается, здание расположено на оживленной улице, в нем располагается аптека "Для взрослых и детей".
Вечером вчера, 15 марта, в 
16 марта 2016, 02:31
В Самарской области стартовал конкурс «Мой любимый фармацевт»

В Самарской области стартовал конкурс «Мой любимый фармацевт»

Разобрать рецепт врача и выбрать из большого ассортимента подходящее лекарство, которое при этом не сильно ударит по карману покупателя - в этом состоит мастерство аптекаря. Лучших в области предлагают определить самим жителям. Конкурс "Мой любимый фармацевт" на сайте Доктор63.ру уже 
28 октября 2015, 07:18
Льготникам в России все реже выдают лекарства

Льготникам в России все реже выдают лекарства

Дефицит лекарств для льготников в нашей стране достиг критического уровня. По данным российского фонда независимого мониторинга "Здоровье", число не обеспеченных медикаментами рецептов за два месяца увеличилось в 14 раз. Их еще называют отсроченными, когда в течение 10 дней с момента 
10 марта 2015, 05:19
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