На днях в Сергиевском районе полицейские задержали местного жителя. Мужчина находился на улице в сильно нетрезвом состоянии. При общении с правоохранителями он сильно нервничал, поэтому его решили доставить в отдел.

Сельчанина досмотрели в присутствии понятых. В итоге, у него был обнаружен …