В Борском районе расследуется уголовное дело в отношении 53-летней жительницы. Женщина подозревается в краже рекламной стойки от одной из местных аптек.
20 марта злоумышленница взяла санки внука и пришла с ними к месту будущего преступления. Женщина убедилась, что за ней никто не наблюдает, погрузила стойку и увезла с собой.
Спустя некоторое время сотрудники аптеки обнаружили пропажу, и сообщили обо всем полицейским. Момент кражи оказался запечатлен камерой видеонаблюдения. Вскоре подозреваемую нашли и задержали. Дома у нее обнаружилась и украденная вещь. Женщина пояснила, что хотела сдать ее на металлолом.
По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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