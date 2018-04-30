11
22
32
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   88888888888            Y88b   d88P   .d8888b.   888               
 d88P  Y88b      888                 Y88b d88P   d88P  Y88b  888               
 888    888      888                  Y88o88P    Y88b.       888               
 Y88b. d888      888      888  888     Y888P      "Y888b.    888  888  888d888 
  "Y888P888      888      888  888      888          "Y88b.  888 .88P  888P"   
        888      888      888  888      888            "888  888888K   888     
 Y88b  d88P      888      Y88b 888      888      Y88b  d88P  888 "88b  888     
  "Y8888P"       888       "Y88888      888       "Y8888P"   888  888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

УАЗ сгорел ночью в Сызрани

УАЗ сгорел ночью в Сызрани

В ночь на 30 апреля в Сызрани произошел пожар. Около 02:18 во 2-м Монтерском переулке загорелся автомобиль УАЗ. На тушение внедорожника выдвинулись 5 пожарных и 1 автоцистерна. На полную ликвидацию огня у специалистов ушло всего 14 минут.

Причины ЧП и размер 

30 апреля 2018, 02:01
Легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой в Тольятти

Легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой в Тольятти

26 апреля в Тольятти произошло ДТП. 57-летний мужчина на автомобиле «Лада» ехал  по Приморскому бульвару, со стороны проспекта Степана Разина, в направлении улицы Юбилейной. Шофер не выбрал безопасный боковой интервал и задел «Chevrolet», который двигался во встречном направлении.

В результате аварии 

27 апреля 2018, 02:31
Мужчину, который сделал кустарный охотничий нож, поймали в Тольятти

Мужчину, который сделал кустарный охотничий нож, поймали в Тольятти

В тольяттинскую полицию поступила оперативная информация на местного жителя. Сообщалось, что он мастерит в своем гараже на улице Громовой холодное оружие.

Правоохранители наведались к подозреваемому. Полученная информация подтвердилась. Во время обыска у него изъяли клинок, который, по заключению экспертов, является гражданским 

27 апреля 2018, 02:05
Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти

Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти

К сотрудникам полиции из Ставропольского района поступила информация о том, что 32-летний житель Самары занимается торговлей наркотиками. Правоохранители выяснили, что мужчина планирует перевезти крупную партию запрещенных веществ в Тольятти.
 
Машину подозреваемого остановили сотрудники ДПС вместе с оперативниками. Во время 
27 апреля 2018, 11:56
Водитель «Шевроле» вез ребенка и устроил массовое ДТП в Тольятти

Водитель «Шевроле» вез ребенка и устроил массовое ДТП в Тольятти

В Тольятти в четверг, 26 января,  в 16:50 на улице Ботанической произошло массовое ДТП. Столкнулись шесть машин. 38-летний мужчина на автомобиле Chevrolet, ехавший 
27 апреля 2018, 11:03
Ребенок упал с эскалатора и сломал себе ногу в торговом центре в Тольятти

Ребенок упал с эскалатора и сломал себе ногу в торговом центре в Тольятти

Вечером 25 апреля ЧП произошло в тольяттинском торговом центре «Аэрохолл». Там с эскалатора упал ребенок и сломал себе ногу.

Как сообщает Волга Ньюс со ссылкой на очевидцев, мальчик был в ТЦ вместе с мамой. Скорее всего, инцидент стал 
26 апреля 2018, 10:33
Пенсионер из Ростова погиб под колесами товарного состава в Самарской области

Пенсионер из Ростова погиб под колесами товарного состава в Самарской области

24 апреля в Самарской области произошло очередное ЧП на железной дороге. В 17:25 на 1191 км железной дороги, на пикете № 9 под колесами грузового поезда оказался 85-летний мужчина. По данным транспортной прокуратуры, произошел несчастный случай. Пожилой человек переходил пути 

25 апреля 2018, 09:49
Ураганный ветер сорвал крышу Дома культуры в Самарской области, есть видео

Ураганный ветер сорвал крышу Дома культуры в Самарской области, есть видео

В Самарской области ураганным ветром сорвало крышу с действующего Дома культуры в селе Боровка Сергиевского района. Это произошло 22 апреля. По данным оперативных служб, площадь снесенной сильным ветром кровли составила 400 квадратных метров. Видео происшествия появилось в Сети. Сильный ветер 
24 апреля 2018, 06:31
Рабочий упал с крыши дома во время чистки снега в Тольятти

Рабочий упал с крыши дома во время чистки снега в Тольятти

ЧП произошло в Тольятти. Во время чистки крыши дома на улице Маршала Жукова с высоты шестого этажа сорвался мужчина. Травмы, полученные в результате падения, оказались несовместимыми с жизнью. Он умер на месте до приезда медиков. Сейчас в обстоятельствах его смерти 
10 апреля 2018, 09:12
Пенсионерка выжила, упав с девятого этажа в Тольятти

Пенсионерка выжила, упав с девятого этажа в Тольятти

Вечером, 28 марта на бульваре Гая в Тольятти произошло ЧП. Там с балкона 9-этажа выпала 60-летняя женщина. Пострадавшая рухнула в глубокий сугроб. Он несколько смягчил удар, и спас женщине жизнь. С травмами она была доставлена в больницу.

Прибывшие врачи 
29 марта 2018, 12:36
Выжить в падении

Выжить в падении

326 человек с начала года доставили кареты скорой помощи в больницы области с различными травмами, вызванными падениями на обледенелых тротуарах и дорогах. 
12 февраля 2016, 03:29
Ребенок выжил, выпав из окна 12 этажа жилого дома

Ребенок выжил, выпав из окна 12 этажа жилого дома

Инцидент произошел в подмосковном городе Одинцово.

1 сентября мальчик 2011 г.р. выпал из окна жилой многоэтажки. Несмотря на то что ребенок пролетел 12 этажей, он выжил, у него диагностирован перелом позвоночника. Сейчас малыш находится в больнице. Стражи порядка выясняют 
1 сентября 2015, 07:29
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх