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УАЗ сгорел ночью в Сызрани
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30 апреля 2018, 02:01
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Легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой в Тольятти
26 апреля в Тольятти произошло ДТП. 57-летний мужчина на автомобиле «Лада» ехал по Приморскому бульвару, со стороны проспекта Степана Разина, в направлении улицы Юбилейной. Шофер не выбрал безопасный боковой интервал и задел «Chevrolet», который двигался во встречном направлении.
В результате аварии …
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27 апреля 2018, 02:31
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Мужчину, который сделал кустарный охотничий нож, поймали в Тольятти
В тольяттинскую полицию поступила оперативная информация на местного жителя. Сообщалось, что он мастерит в своем гараже на улице Громовой холодное оружие.
Правоохранители наведались к подозреваемому. Полученная информация подтвердилась. Во время обыска у него изъяли клинок, который, по заключению экспертов, является гражданским …
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27 апреля 2018, 02:05
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Полицейские поймали драгдилера, который вез наркотики в Тольятти
К сотрудникам полиции из Ставропольского района поступила информация о том, что 32-летний житель Самары занимается торговлей наркотиками. Правоохранители выяснили, что мужчина планирует перевезти крупную партию запрещенных веществ в Тольятти.
Машину подозреваемого остановили сотрудники ДПС вместе с оперативниками. Во время …
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27 апреля 2018, 11:56
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Водитель «Шевроле» вез ребенка и устроил массовое ДТП в Тольятти
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27 апреля 2018, 11:03
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Ребенок упал с эскалатора и сломал себе ногу в торговом центре в Тольятти
Вечером 25 апреля ЧП произошло в тольяттинском торговом центре «Аэрохолл». Там с эскалатора упал ребенок и сломал себе ногу.
Как сообщает Волга Ньюс со ссылкой на очевидцев, мальчик был в ТЦ вместе с мамой. Скорее всего, инцидент стал …
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26 апреля 2018, 10:33
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Пенсионер из Ростова погиб под колесами товарного состава в Самарской области
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25 апреля 2018, 09:49
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Ураганный ветер сорвал крышу Дома культуры в Самарской области, есть видео
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24 апреля 2018, 06:31
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Рабочий упал с крыши дома во время чистки снега в Тольятти
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10 апреля 2018, 09:12
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Пенсионерка выжила, упав с девятого этажа в Тольятти
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29 марта 2018, 12:36
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Выжить в падении
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12 февраля 2016, 03:29
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Ребенок выжил, выпав из окна 12 этажа жилого дома
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1 сентября 2015, 07:29