В Жигулевске раскрыто ограбление табачного киоска. Преступление произошло в конце марта. Неизвестный злоумышленник взломал рольставни на входе в торговую точку, а потом открыл замок. Добычей преступника стали 13 тысяч рублей и 8 пачек сигарет.
Под подозрения попала бывшая 25-летняя работница киоска. Ее нашли и задержали. На допросе женщина полностью во всем созналась. Она пояснила, что после увольнения у нее остались ключи. На преступление жительница города пошла из-за материальных проблем. Она знала, где в киоске расположен сейф с деньгами, поэтому она успела забрать добычу до того, как на место прибыли сотрудники охранного предприятия.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время причиненный материальный ущерб подозреваемая возместила в полном объеме, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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