10
07
34
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                 .d8888b.   8888888888P    888888  888888888   888       888 
                d88P  Y88b        d88P       "88b  888         888       888 
                Y88b.            d88P         888  888         888       888 
 88888b.d88b.    "Y888b.        d88P          888  8888888b.   888       888 
 888 "888 "88b      "Y88b.     d88P           888       "Y88b  888       888 
 888  888  888        "888    d88P            888         888  888       888 
 888  888  888  Y88b  d88P   d88P             88P  Y88b  d88P  888       888 
 888  888  888   "Y8888P"   d8888888888       888   "Y8888P"   88888888  888 
                                            .d88P                            
                                          .d88P"                             
                                         888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Пьяный мужчина «воспитывал» дочь угрозой удушения в Самарской области

Пьяный мужчина «воспитывал» дочь угрозой удушения в Самарской области

На днях в полицию Исаклинского района области обратился преподаватель местной школы. Он рассказал, что жизнь его ученицы находится в опасности из-за того, что отец угрожает ее убить.

Как выяснилось, 42-летний мужчина постоянно пьет. Однажды он подошел к дочери, сидевшей за компьютерным 

10 апреля 2018, 04:44
Женщина украла у собутыльника телефон в Самарской области

Женщина украла у собутыльника телефон в Самарской области

На днях с заявлением в кинельскую полицию обратился 26-летний мужчина. Он сообщил, что из его квартиры пропал сотовый телефон стоимостью 25 тысяч рублей.

В преступлении потерпевший заподозрил свою знакомую. Он распивал с женщиной спиртное, а когда она ушла, обнаружилось, что аппарата 

10 апреля 2018, 10:52
Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти

Мужчина сломал замок и угнал велосипед в Тольятти

На днях за помощью к тольяттинским полицейским обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что у него угнали велосипед. Транспортное средство он оставил в подъезде дома на улице Тополиной, привязав его к перилам противоугонным тросом.

Прибывшие правоохранители осмотрели место происшествия. Один из соседей 

9 апреля 2018, 09:09
Женщину с партией амфетамина поймали в Самаре

Женщину с партией амфетамина поймали в Самаре

На днях в полицию поступило сообщение о том, что 35-летняя жительница Самары причаста к незаконному обороту наркотиков. Предполагаемую злоумышленницу задержали в одном из подъездов в Красноглинском районе. Во время обыска у нее обнаружили пакет с веществом белого цвета. Находку оперативники 

8 апреля 2018, 11:18
Самарец четыре месяца носил с собой украденный телефон

Самарец четыре месяца носил с собой украденный телефон

Самарские полицейские раскрыли ограбление, совершенное несколько месяцев назад. К правоохранителям обратился мужчина, который рассказал, что у него из рук вырвали сумку на остановке на улице Карбышева.

Поймать злоумышленника по горячим следам не получилось, однако его поиски не прекращались. Спустя время, выяснилось, 

8 апреля 2018, 09:10
Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области

Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области

В полицию Красноярского района обратилась за помощью местная жительница. Она рассказала, что с ее банковской карты исчезли 27 тысяч рублей.

Подозрение правоохранителей сразу пало на 36-летнего сына потерпевшей, который с ней и живет в одном доме. Мужчина уже имел проблемы с 

6 апреля 2018, 02:35
Жительница Самарской области научила подростков обворовывать магазины

Жительница Самарской области научила подростков обворовывать магазины

В Тольятти расследуется уголовное дело в отношении жительницы Ставропольского района. 32-летняя женщина попалась на попытке сбыта 5-тысячной купюры, которую она взяла взаймы у знакомого.

Во время следствия выяснилось, что она причастна к другим преступлениям. На новогодних праздниках она встретила знакомых 16-летних 

6 апреля 2018, 01:37
Мужчина обокрал знакомую на дискотеке в Жигулевске

Мужчина обокрал знакомую на дискотеке в Жигулевске

В полицию поступило сообщение о краже, совершенной на территории одного из кафе в Жигулевске. 44-летняя женщина решила отдохнуть со своими друзьями, а когда вернулась с танцпола, обнаружила, что из ее сумки исчезли кошелек и мобильный телефон. Ущерб она оценила в 

3 апреля 2018, 11:43
Пьяный покупатель пытался унести продукты из магазина в Жигулевске

Пьяный покупатель пытался унести продукты из магазина в Жигулевске

На днях в магазин в микрорайоне В-1 в городе Жигулевске вошел покупатель. Мужчина спокойно прошел к полкам с товаром, взял оттуда продукты, спрятал их под одеждой и в карманы куртки и направился к выходу. Заметившие кражу сотрудники торговой точки попытались 

22 марта 2018, 11:23
Житель Жигулевска прятал марихуану в рукаве дубленки

Житель Жигулевска прятал марихуану в рукаве дубленки

В Жигулевске возле одного из домов на улице Морквашинской был задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Его доставили в отделение полиции, и там провели досмотр в присутствии понятых. В итоге, в рукаве дубленки у подозреваемого обнаружили пакет с  

16 марта 2018, 01:24
Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске

Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске

В Жигулевске осудили 45-летнего мужчину, который жестоко обращался со своим 15-летним сыном. Мужчина регулярно истязал подростка, он постоянно избивал его за плохие оценки в школе, не кормил, заставлял спать на полу, а также выгонял голым на улицу. В таких условиях 

2 марта 2018, 04:55
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх