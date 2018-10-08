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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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Материалы по теме:

В Китае казнили убийцу девяти школьников

В Китае казнили убийцу девяти школьников

В Китае привели в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, которого обвиняли в массовом убийстве детей. Он был признан виновным расправе над девятью школьниками. Преступление было совершено 27 апреля этого года.

«По рассмотрению и санкционированию Верховного народного суда, утром 
27 сентября 2018, 10:59
«Не фиг раскачивать лодку…»: В Сызрани афишу «Ревизора» переписали из-за «кошмара госчиновников»

«Не фиг раскачивать лодку…»: В Сызрани афишу «Ревизора» переписали из-за «кошмара госчиновников»

Местные власти посчитали крамолой слоган на афише «кошмар госчиновников в двух частях». В мэрии попросили убрать его, «чтобы не раскачивать лодку». Великое творение Николая Васильевича Гоголя поистине бессмертно.

Об абсурдной истории рассказали сегодня региональные СМИ. В Сызрани афиша спектакля 
22 сентября 2018, 05:42
Обгоревший труп мужчины нашли в Сызрани около теплотрассы

Обгоревший труп мужчины нашли в Сызрани около теплотрассы

Установить личность пострадавшего пока не удалось: тело сильно обгорело.

Следователи смогли только установить, что мужчина скончался около 2-х дней назад. Он был одет в синие спортивные штаны и коричневые кроссовки. Возраст также определить пока не удалось: идентификации мешают сильнейшие 
22 сентября 2018, 03:17
Полицейские выяснили, чей скелет был найден на одном из островов под Сызранью

Полицейские выяснили, чей скелет был найден на одном из островов под Сызранью

Полицейские установили личность человека, чей скелет был найден летом на одном из волжских островов недалеко от Сызрани. Как только стало известно о его обнаружении, к правоохранителям обратилась женщина, сообщившая, что погибший может быть ее родственником. Проведенный анализ ДНК подтвердил данную 
19 сентября 2018, 02:01
Три человека пострадали в аварии с тремя машинами под Сызранью

Три человека пострадали в аварии с тремя машинами под Сызранью

Крупное ДТП с тремя пострадавшими произошло в ночь на 18 сентября на трассе М-5. По данным полиции, 26-летний мужчина на «Шевроле Авео» ехал от Сызрани в сторону Тольятти. На 907-м километре дороги он вырулил на встречную полосу, и там легковушка 

18 сентября 2018, 11:58
В Самаре три студента забили насмерть пенсионера

В Самаре три студента забили насмерть пенсионера

В Самаре 13 сентября около полуночи возле дома №197 по проспекту Карла Маркса (неподалеку от ТЦ "Русь на Волге") был жестоко избит 59-летний мужчина. Примерно через час после этого он скончался у себя дома, передает портал «Волга Ньюс» со 
15 сентября 2018, 04:35
Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги

Самарец забил мужчину до смерти грифом от штанги

В Самаре завершился суд над 25-летним местным жителем. Его обвиняли в совершении умышленного убийства.

По версии следствия, 15 февраля мужчина что-не поделил с хозяином одной из квартир. Злоумышленник взял гриф от штанги и забил им своего 30-летнего оппонента. Подсудимый пытался оправдаться 

12 сентября 2018, 10:52
Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

В Сызрани прошел суд над местным 46-летним жителем. Его обвиняли в убийстве знакомого.

Инцидент произошел еще 13 декабря. Подсудимый повздорил со своим приятелем. В какой-то момент перепалка перешла в драку. Злоумышленник выхватил нож и нанес им своему оппоненту два 
20 августа 2018, 02:40
В Сызрани ревнивая жена ударила мужа ножом в сердце

В Сызрани ревнивая жена ударила мужа ножом в сердце

Семейная ссора, произошедшая в Сызрани, завершилась поножовщиной. Все случилось в десятом часу 23 июля в одной из комнат общежития на улице Баженова, 3.

По словам соседей, семейная пара повздорила на почве ревности. В какой-то момент женщина схватила нож и 
23 июля 2018, 12:34
Тольяттинец вонзил гостю нож в живот «на прощание»

Тольяттинец вонзил гостю нож в живот «на прощание»

В тольяттинскую полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Цветном бульваре был ранен мужчина. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что все стало следствием пьяной посиделки. 60-летний мужчина и его гость поссорились во время распития спиртного. 

26 апреля 2018, 06:01
Сельчанин, решивший заступиться за брата, чуть не убил человека в Самарской области

Сельчанин, решивший заступиться за брата, чуть не убил человека в Самарской области

36-летний житель Сергиевского района области, решивший заступиться за брата, стал фигурантом уголовного дела. К мужчине пришел родственник и рассказал, что поссорился со своим соседом. Сельчанин, будучи изрядно навеселе, решил разобраться с обидчиком. Он взял кухонный нож, и пошел к дому 

23 апреля 2018, 02:43
Мужчина пришел с ножом в куртке в суд в Безенчукском районе

Мужчина пришел с ножом в куртке в суд в Безенчукском районе

Жителю Безенчукского района области придется заплатить штраф за нарушение правил при походе в суд. На входе в здание мужчину остановил пристав, следящий за безопасностью. Он пояснил визитеру, что на заседание нельзя проносить взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и колюще-режущие предметы. Мужчина 

15 марта 2018, 11:50
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