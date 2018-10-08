На днях в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мертвого человека в квартире дома по улице Московской в Сызрани. На нем присутствовали явные признаки насильственной смерти.
Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро восстановили картину трагедии. Как оказалось, она стала следствием семейной ссоры. Муж и жена, жившие в квартире, что-то не поделили. Мужчина стал угрожать супруге ножом. Женщина, пытаясь защититься, вырвала нож из рук нападающего и ударила им своего оппонента в живот. Поняв, что произошло, она оказала мужу первую медицинскую помощь. От вызова скорой мужчина отказался. На следующий день женщина ушла в магазин, а вернувшись, обнаружила, что он умер. Она не скрывала подробностей происходящего от сотрудников полиции и добровольно выдала орудие преступления – нож.
Сейчас на подозреваемую заведено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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