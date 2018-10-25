На днях в полицию обратилась 41-летняя жительница Самары. Она рассказала, что стала жертвой изнасилования. В Куйбышевском районе на нее напал неизвестный, затащил в строительный вагончик и там надругался над ней.
Правоохранители установили точный адрес места преступления и приметы злоумышленника. Через некоторое время на одной из строительных площадок был задержан 41-летний мужчина. О нем известно, что ранее к уголовной ответственности не привлекался и зарегистрирован в одном из сел на территории области.
На подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Изнасилование».
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