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Тольяттинка воткнула нож в спину мужа из-за его аморального поведения

Тольяттинка воткнула нож в спину мужа из-за его аморального поведения

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летней женщины, которую обвиняли в нападении на мужа. Она стала фигурантом дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».

Во время судебного заседания выяснилось, что женщина напала на 
24 октября 2018, 11:29
В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте

В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте

Полиция ищет мужчину, который накануне напал на известную самарскую тележурналистку Ингу Пеннер. На своей страничке в «Фейсбук» она рассказала, что утром поднималась на лифте в доме № 46А по улице Владимирской, где расположена редакция. Неизвестный мужчина, который находился с ней 
23 октября 2018, 01:37
В Тольятти у 72-летнего пенсионера нашли пистолет Макарова и 253 патрона

В Тольятти у 72-летнего пенсионера нашли пистолет Макарова и 253 патрона

В Тольятти силовики нашли в гараже на улице Комсомольской предметы, похожие на боеприпасы и пистолет. Сам бокс принадлежал 72-летнему местному жителю. Все изъятое передали на исследование, и выяснилось - пистолет конструкции Макарова относится к боевому нарезному короткоствольному огнестрельному оружию и 
23 октября 2018, 11:04
В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей

В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей

В Самаре задержали бизнесмена, которого сейчас подозревают в попытке дать взятку. 2 октября сотрудник коммерческой организации предложил представителю Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области 30 000 рублей. По версии следствия, деньги были платой за то, чтобы 
22 октября 2018, 05:35
Бывшего врача-анестезиолога, который совокупился со спящей пациенткой, будут судить в Самаре

Бывшего врача-анестезиолога, который совокупился со спящей пациенткой, будут судить в Самаре

В Ленинский районный суд Самары передано дело, заведенное на бывшего врача-анестезиолога одной из больниц города, которого подозревают в надругательстве над пациенткой. Об этом сообщает региональный Следком.

По версии следствия, преступление произошло 2 августа прошлого года. Врач-анестезиолог частной клиники вступил в интимную 

28 августа 2018, 01:06
Женщину чуть не изнасиловали в секс-шопе в Самаре

Женщину чуть не изнасиловали в секс-шопе в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело за попытку изнасилования женщины. Инцидент произошел 2 апреля в одном из секс-шопов на проспекте Металлургов. Около 18:00 на посетительницу магазина для взрослых неожиданно напал мужчина и попытался ее изнасиловать.

На данный момент известно, что 
12 апреля 2018, 09:04
12 лет «строгача» получил сызранец, грабивший и насиловавший женщин

12 лет «строгача» получил сызранец, грабивший и насиловавший женщин

12 лет колонии строгого режима получил 48-летний житель Сызрани, которого обвиняли в серии изнасилований и разбойных нападений.

Первое преступление мужчина совершил 27 мая прошлого года. Жертвой злоумышленника оказалась женщина, гулявшая по лесопосадке в Юго-Западном районе города. Преступник, принявший дозу наркотика, напал 

14 февраля 2018, 01:21
В Тольятти четверо парней изнасиловали девочку 14 лет

В Тольятти четверо парней изнасиловали девочку 14 лет

В Тольятти возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней». Потерпевшая – девочка 14 лет, подозреваемые – четверо парней в возрасте от 18 до 24 лет, сообщает портал «Волга-Ньюс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 
9 января 2018, 05:13
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