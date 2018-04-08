Самарские полицейские раскрыли ограбление, совершенное несколько месяцев назад. К правоохранителям обратился мужчина, который рассказал, что у него из рук вырвали сумку на остановке на улице Карбышева.

Поймать злоумышленника по горячим следам не получилось, однако его поиски не прекращались. Спустя время, выяснилось, …