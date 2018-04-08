На днях в полицию поступило сообщение о том, что 35-летняя жительница Самары причаста к незаконному обороту наркотиков. Предполагаемую злоумышленницу задержали в одном из подъездов в Красноглинском районе. Во время обыска у нее обнаружили пакет с веществом белого цвета. Находку оперативники направили на экспертизу, которая установила, что изъятое - наркотическое средство амфетамин массой более 27.59 граммов.
Сейчас на самарчанку заведено уголовное дело. Ей может грозить до 10 лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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