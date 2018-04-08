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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 апреля 2018г 
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К ЧМ-2018 Самара арендует биотуалеты за 2 млн рублей

К ЧМ-2018 Самара арендует биотуалеты за 2 млн рублей

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Трое сельчан украли из ангара электроинструменты в Самарской области

Полицейские раскрыли крупную кражу в поселке Волжский Утес. О преступлении сообщил водитель одного из местных коммунальных предприятий. Придя на работу утром, он обратил  внимание на ангар, расположенный на территории организации. У него взломали ворота. Из постройки исчезли сварочный аппарат, тепловая 

6 апреля 2018, 10:17
Шестерых наркоторговцев будут судить в Отрадном

Шестерых наркоторговцев будут судить в Отрадном

Прокуратура утвердила обвинительные заключения против шести членов банды наркоторговцев. Злоумышленники орудовали на территории города Отрадный. По информации следствия, они торговали героином, а деньги, полученные с помощью преступных схем, легализовали. Всего было «отмыто» 3,2 миллиона рублей.

Преступная деятельность организованной группы была пресечена 

6 апреля 2018, 09:35
Из-за подозрительного пакета перекрыли проспект Ленина в Самаре

Из-за подозрительного пакета перекрыли проспект Ленина в Самаре

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6 апреля 2018, 09:10
Неадекватную женщину с партией марихуаны поймали в Чапаевске

Неадекватную женщину с партией марихуаны поймали в Чапаевске

На днях экипаж вневедомственной охраны заметил на улице Черняховского женщину, которая выделялась неадекватным поведением. Стражи порядка решили задержать ее и передать правоохранителям.

Полицейские досмотрели нарушительницу порядка в присутствии понятых. При себе у нее был обнаружен сверток с растительным веществом. Экспертиза показала, 

4 апреля 2018, 12:37
Пакет с героином нашли полицейские у жителя Сызрани

Пакет с героином нашли полицейские у жителя Сызрани

Некоторое время назад в сызранскую полицию поступило сообщение о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. 50-летнего мужчину задержали около одного из домов на улице Майской. При себе у него был обнаружен сверток с белым порошком. 

2 апреля 2018, 09:38
Житель Волжского района устроил в квартире теплицу для выращивания конопли

Житель Волжского района устроил в квартире теплицу для выращивания конопли

В Красноярском районном суде начались слушания до делу, заведенному на 27-летнего жителя поселка Мирный. Мужчина обвиняется в культивировании наркотиков.

Молодой человек был задержан в октябре прошлого года после того, как в его квартире прошел обыск. Правоохранители обнаружили у него массу свертков 

26 марта 2018, 07:41
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