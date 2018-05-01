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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

БК «Самара» с победы начал полуфинальную серию Суперлиги

БК «Самара» с победы начал полуфинальную серию Суперлиги

21 апреля в первом матче полуфинальной серии чемпионата баскетбольной Суперлиги «Самара» на своей площадке переиграла «Новосибирск» — 81:73.
22 апреля 2018, 01:22
Баскетболисты «Самары» разгромили московский МБА со счетом 91:58

Баскетболисты «Самары» разгромили московский МБА со счетом 91:58

7 апреля баскетбольный баскетбольный клуб «Самара» провел свой первый матч в рамках четвертьфинальной серии чемпионата Суперлиги. На своей площадке волжане принимали московский МБА.

Встреча проходила под диктовку «Самары». На пятой минуте клуб уже вел в счете 11:0. Соперники всеми салами пытались 

8 апреля 2018, 11:12
Баскетболисты «Иркута» уступили в гостях БК «Самара»

Баскетболисты «Иркута» уступили в гостях БК «Самара»

В Самару в понедельник, 19 марта, приехали баскетболисты команды «Иркут» из города Иркутска. БК «Самара» принимал гостей на паркете «МТЛ Арены» в рамках "регулярки" баскетбольной Суперлиги.

Счет в матче открыли самарцы, заработав шесть очков в первой двухминутке. Затем игроки «Иркута» начали 

20 марта 2018, 12:37
Баскетбольная команда Дмитрия Азарова победила в «Матче звезд» в Самаре

Баскетбольная команда Дмитрия Азарова победила в «Матче звезд» в Самаре

В Самаре в среду, 14 марта, состоялся баскетбольный «Матч звезд». Эта игра стала главным событием фестиваля баскетбола «Звезды в Самаре», который прошел на паркете «МТЛ Арены». В красной форме выступили врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров,  заместитель председателя правления «Роснано» 
15 марта 2018, 01:52
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