Баскетболисты «Самары» разгромили московский МБА со счетом 91:58 7 апреля баскетбольный баскетбольный клуб «Самара» провел свой первый матч в рамках четвертьфинальной серии чемпионата Суперлиги. На своей площадке волжане принимали московский МБА. Встреча проходила под диктовку «Самары». На пятой минуте клуб уже вел в счете 11:0. Соперники всеми салами пытались …