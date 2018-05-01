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БК «Самара» с победы начал полуфинальную серию Суперлиги
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22 апреля 2018, 01:22
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Баскетболисты «Самары» разгромили московский МБА со счетом 91:58
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8 апреля 2018, 11:12
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Баскетболисты «Иркута» уступили в гостях БК «Самара»
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20 марта 2018, 12:37
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Баскетбольная команда Дмитрия Азарова победила в «Матче звезд» в Самаре
В Самаре в среду, 14 марта, состоялся баскетбольный «Матч звезд». Эта игра стала главным событием фестиваля баскетбола «Звезды в Самаре», который прошел на паркете «МТЛ Арены». В красной форме выступили врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель председателя правления «Роснано» …
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15 марта 2018, 01:52