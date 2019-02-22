Сегодня утром в доме №9 по улице Советской в Кировском районе города Самары убили четырех человек, сообщает следственное управление Следственного комитета по Самарской области.

Погибли мужчина, женщина, а также их двое детей 3 и 5 лет. На месте происшествия работает следственно-оперативная …