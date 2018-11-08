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В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку
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7 ноября 2018, 01:32
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В Самаре столкнулись «четырнадцатая» и автобус: пострадали два человека
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7 ноября 2018, 08:48
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В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист
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6 ноября 2018, 03:00
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В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку
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6 ноября 2018, 02:26
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Под Самарой автоледи без прав сбила человека, двигаясь задним ходом
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1 ноября 2018, 02:28
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В Тольятти пьяный бизнесмен матерился и пытался сорвать погон с полицейского
В Тольятти завели уголовное дело на мужчину, который оказывал сопротивление полицейским. Во время дежурства правоохранители остановили ВАЗ-212140, водитель которого нарушал правила движения. Во время общения с автомобилистом выяснилось: у 46-летнего мужчины налицо были все признаки алкогольного опьянения — неустойчивость позы, …
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31 октября 2018, 02:46
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В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке
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30 октября 2018, 02:56
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В Самаре завели дело из-за исчезновения Лины Сторожевой
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29 октября 2018, 10:07
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В Самарской области сожгли поле конопли
В Самарской области полицейские нашли поле дикорастущей конопли неподалеку от села Большая Лозовка. Площадь, которую занимали растения, составила 10 000 квадратных метров. Сотрудники угрозыска ОМВД России по Сергиевскому району и представители администрации Кандабулакского сельского поселения скосили траву и затем подожгли …
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26 октября 2018, 02:35
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В Самарской области Ford протаранил дорожный знак: водитель в больнице
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25 октября 2018, 01:57
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Под Тольятти «Приора» «улетела» в кювет: травмирована 19-летняя пассажирка
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8 октября 2018, 03:23
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Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель
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2 октября 2018, 04:22