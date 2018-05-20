Жуткая трагедия разыгралась на днях в одном из домов на улице Матросова в Самаре. Утром в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что в квартире в ее подъезде лежит мертвая соседка. Вещи по комнате разбросаны, а на кровати спокойно … дремлет сожитель погибшей.
Прибывшим сотрудникам «пришлось» разбудить 63-летнего мужчину. Пенсионер сначала поведал полицейским увлекательный рассказ о «неизвестном злоумышленнике, который якобы и совершил преступление». Злодей пришел к ним домой и украл его паспорт, утверждал пожилой. Однако эта версия моментально рассыпалась - полицейские показали на документ, который валялся рядом с телом погибшей, передает ГУ МВД по Самарской области.
Пенсионер «для виду» еще посопротивлялся некоторое время, потом раскололся. Он признался, что убил свою сожительницу из-за ссоры. 49-летняя женщина посмела перечить мужчине, он схватил лопату и начал ее бить. Вскоре «рука бойца колоть устала», пенсионер взял и уснул. Естественно, агрессор был пьян. Женщина получила смертельные травмы и скончалась в квартире. Возбуждено уголовное дело. Пенсионера будут судить за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности к смерти потерпевшего». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Если пенсионер получит по максимуму, то выйти «на волю» он теперь сможет в 78 лет.
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