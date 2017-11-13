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В Жигулевске 16-летний школьник украл у пенсионерки кухонный гарнитур
В Жигулевске 16-летний школьник стал подозреваемым в краже. Его задержали полицейские.
За помощью к стражам порядка обратилась пенсионерка. 62-летняя женщина заявила о краже кухонного гарнитура. Сумма ущерба составила более 26 тысяч рублей. Инцидент произошел в доме на улице Никитинской. Сотрудники мебельной …
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7 ноября 2017, 11:12
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Под Самарой ради 20 тысяч рублей убили семью
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13 октября 2017, 01:56
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В Самаре будут судить девушку, бросившую новорожденную дочь под деревом
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24 августа 2017, 09:49
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В Жигулевске подросток шёл по улице и ударил женщину из хулиганских побуждений
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6 августа 2017, 02:57
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Найдена мать новорожденной малышки, брошенной на улице
Самарские полицейские установили мать новорожденной девочки, которую 27 июля на улице нашел житель села Малая Царевщина. Девушке 21 год, у нее есть еще один ребенок – четырехлетний сын.
«По данным полицейских, девушка ранее к уголовной ответственности не привлекалась. …
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28 июля 2017, 03:19
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В Самарской области при ремонте школы пропало почти полмиллиона рублей
В Жигулевске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при ремонте местной школы. Совершено хищение около 400 тысяч рублей. В совершении преступления подозревают 50-летнюю жительницу Ставропольского района, которая работает на одном из тольяттинских предприятий.
По данным силовиков, используя свое служебное положение, она …
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9 июня 2017, 01:49
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Ребенок появился на свет посреди Волги
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25 мая 2017, 11:27
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В Самаре на Проспекте Кирова автокран насмерть сбил ребенка
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17 мая 2017, 09:00
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В Самаре мигрант перед поездкой в Москву решил ограбить магазин
Самарские полицейские раскрыли попытку ограбления салона сотовой связи. Инцидент произошел в вечернее время в Железнодорожном районе на улице Спортивной, сообщили в четверг, 12 октября, в ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские, находившиеся рядом с местом происшествия, услышали звук бьющегося стекла. …
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13 октября 2016, 05:43
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Мигрант из Таджикистана изнасиловал 13-летнюю девочку в центре Самары
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении подростка. Жертвой мигранта стала 13-летняя девочка, сообщает портал «Волга-Ньюс».
Подозреваемый – 28-летний мужчина, мигрант, гражданин Таджикистана. Преступление было совершено 5 июля в центре Самары – во дворе жилого …
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18 августа 2016, 04:48
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В Самаре сотрудники ФСБ нашли у мигранта почти 10 кг героина
Почти десять килограммов героина изъяли сотрудники управления федеральной службы безопасности по Самарской области при задержании уроженца Таджикистана Шохомордона Кузибоева. Полученные оперативные данные говорили о том, что он причастен к организации поставок наркотиков на территорию губернии. При себе у 45-летнего мужчины …
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22 июля 2016, 05:29
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В Петербурге мигрант из Узбекистана был до смерти забит земляками в день его рождения
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10 сентября 2015, 09:05