2
47
58
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Жигулевске 16-летний школьник украл у пенсионерки кухонный гарнитур

В Жигулевске 16-летний школьник украл у пенсионерки кухонный гарнитур

В Жигулевске 16-летний школьник стал подозреваемым в краже. Его задержали полицейские.

За помощью к стражам порядка обратилась пенсионерка. 62-летняя женщина заявила о краже кухонного гарнитура. Сумма ущерба составила более 26 тысяч рублей. Инцидент произошел в доме на улице Никитинской. Сотрудники мебельной 

7 ноября 2017, 11:12
Под Самарой ради 20 тысяч рублей убили семью

Под Самарой ради 20 тысяч рублей убили семью

В Жигулевске совершено жестокое убийство супружеской пары. В четверг, 12 октября, в своей квартире были найдены мертвыми 81-летний мужчина и 78-летняя женщина. На телах полицейские  обнаружили множественные повреждения, в том числе в области головы. На месте преступления силовики сняли отпечатки 

13 октября 2017, 01:56
В Самаре будут судить девушку, бросившую новорожденную дочь под деревом

В Самаре будут судить девушку, бросившую новорожденную дочь под деревом

В Самарской области направлено в суд уголовное дело в отношении матери, оставившей новорожденного ребенка на улице. Перед судом предстанет 21-летняя женщина. Её обвиняют по статье «оставление в опасности».

Инцидент произошел 26 июля в селе Малая Царевщина. По данным силовиков, молодая женщина 

24 августа 2017, 09:49
В Жигулевске подросток шёл по улице и ударил женщину из хулиганских побуждений

В Жигулевске подросток шёл по улице и ударил женщину из хулиганских побуждений

В Жигулевске сотрудники полиции задержали 17-летнего парня, которого подозревают в нападении на местную жительницу. По версии полицейских, в июле 2017 года в микрорайоне В-1 молодой человек, проходя по улице, из хулиганских побуждений ударил 31-летнюю женщину.

 После этого потерпевшая обратилась 
6 августа 2017, 02:57
Найдена мать новорожденной малышки, брошенной на улице

Найдена мать новорожденной малышки, брошенной на улице

Самарские полицейские установили мать новорожденной девочки, которую 27 июля на улице нашел житель села Малая Царевщина. Девушке 21 год, у нее есть еще один ребенок – четырехлетний сын.

«По данным полицейских, девушка ранее к уголовной ответственности не привлекалась. 
28 июля 2017, 03:19
В Самарской области при ремонте школы пропало почти полмиллиона рублей

В Самарской области при ремонте школы пропало почти полмиллиона рублей

В Жигулевске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при ремонте местной школы. Совершено хищение около 400 тысяч рублей. В совершении преступления подозревают 50-летнюю жительницу Ставропольского района, которая работает на одном из тольяттинских предприятий.

По данным силовиков, используя свое служебное положение, она 

9 июня 2017, 01:49
Ребенок появился на свет посреди Волги

Ребенок появился на свет посреди Волги

На борту теплохода «Хирург Разумовский» родился ребенок. В круизе по маршруту Самара – Саратов – Самара одним пассажиром стало больше в 23.30.
Как сообщили корреспондентам «ТЕРРЫ» сотрудники компании «Спутник-Гермес», малыш появился на свет раньше срока на один месяц. Тем не 

25 мая 2017, 11:27
В Самаре на Проспекте Кирова автокран насмерть сбил ребенка

В Самаре на Проспекте Кирова автокран насмерть сбил ребенка

Сегодня утром в Самаре , на проспекте Кирова, автокран насмерть задавил двенадцатилетнюю девочку. Пятикласница шла в школу и пересекала дорогу на пешеходном переходе в районе дома номер 31. В это время в крайнем левом ряду в сторону Кировского моста двигался 

17 мая 2017, 09:00
В Самаре мигрант перед поездкой в Москву решил ограбить магазин

В Самаре мигрант перед поездкой в Москву решил ограбить магазин

Самарские полицейские раскрыли попытку ограбления салона сотовой связи. Инцидент произошел в вечернее время в Железнодорожном районе на улице Спортивной, сообщили в четверг, 12 октября, в ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские, находившиеся рядом с местом происшествия, услышали звук бьющегося стекла. 

13 октября 2016, 05:43
Мигрант из Таджикистана изнасиловал 13-летнюю девочку в центре Самары

Мигрант из Таджикистана изнасиловал 13-летнюю девочку в центре Самары

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении подростка. Жертвой мигранта стала 13-летняя девочка, сообщает портал «Волга-Ньюс».

Подозреваемый – 28-летний мужчина, мигрант, гражданин Таджикистана. Преступление было совершено 5 июля в центре Самары – во дворе жилого 
18 августа 2016, 04:48
В Самаре сотрудники ФСБ нашли у мигранта почти 10 кг героина

В Самаре сотрудники ФСБ нашли у мигранта почти 10 кг героина

Почти десять килограммов героина изъяли сотрудники управления федеральной службы безопасности по Самарской области при задержании уроженца Таджикистана Шохомордона Кузибоева. Полученные оперативные данные говорили о том, что он причастен к организации поставок наркотиков на территорию губернии. При себе у 45-летнего мужчины 

22 июля 2016, 05:29
В Петербурге мигрант из Узбекистана был до смерти забит земляками в день его рождения

В Петербурге мигрант из Узбекистана был до смерти забит земляками в день его рождения

Смерть в день рождения – такой «подарок» сделали мигранту из Узбекистана два его земляка во время праздничного застолья. Циничное преступление произошло в Курортном районе Петербурга.
 
Как стало известно, не в меру захмелевшие гости что-то не поделили с виновником торжества. Бурная ссора 
10 сентября 2015, 09:05
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.