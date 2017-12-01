Верховный суд России согласовал «Жигулевскому пиву» условия выкупа комплекса недвижимости, в котором располагаются цеха предприятия. Речь идет об участке и нескольких строениях на Волжском проспекте.
Компания уже 7-й год судится за право их выкупить с территориальным управлением Росимущества. Сначала ведомство заявляло, что здание пивзавода относится к объектам культурного наследия и, соответственно, его продавать нельзя. Компания была вынуждена арендовать землю. Во всех судебных инстанциях, начиная от самарского арбитража, «Жигулевскому пиву» удалось доказать свое право на выкуп активов. Затем последовали новые тяжбы по поводу цены.
Согласно материалам Верховного суда, самарская компания добилась права выкупить участок за 310 млн рублей. Таким образом, «Жигулевское пиво», главным бенефициаром которого является Юрий Сапрунов, устранило последнее препятствие на пути подготовки к продаже предприятия. О таком намерении бизнесмена неоднократно в последнее время писали федеральные СМИ.
По оценкам экспертов, Сапрунов теперь может попросить за актив более 2 млрд рублей. К слову, по итогам 2016-го «Жигулевское пиво» при выручке в 2 млрд 300 млн рублей получило прибыль в 727 млн рублей.
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