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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Суд обязал жительницу Самары снести самовольно возведенный балкон на ул. Аксакова

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Чиновники из Самарской области судятся из-за квартир льготников

Чиновники из Самарской области судятся из-за квартир льготников

Кассационная инстанция арбитражного суда Поволжского округа поддержала решение нижестоящих инстанций и отклонила жалобу областного министерства социально-демографической политики и министерства управления финансами. Они пытались доказать, что мэрия Тольятти не вправе требовать от них компенсацию в 22 миллиона рублей. Согласного материалам дела, 

28 ноября 2017, 10:02
Мэрию Самары заставили вернуть землю больнице

Мэрию Самары заставили вернуть землю больнице

Верховный суд отказался рассматривать кассационную жалобу мэрии Самары, которая пытается отстоять права на часть территории областной «Самарской городской больницы №5», находящейся по адресу Третья просека, дом 157. В 2010 году, когда учреждение - тогда еще муниципальное - занимало участок площадью 

24 ноября 2017, 07:11
На Волжском проспекте возобновлено автомобильное движение

На Волжском проспекте возобновлено автомобильное движение

Компания ПТС завершила ремонтные работы на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга». Здесь с 15 по 23 мая проводилась замена теплотрассы и реконструкция тепловой камеры в рамках подготовки теплосетевых коммуникаций в исторической части города к будущему отопительному сезону.
Специалисты подрядной организации 

24 мая 2017, 09:30
Ремонтные работы на Волжском проспекте начнутся с 15 мая

Ремонтные работы на Волжском проспекте начнутся с 15 мая

Дорожное полотно на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга» в Самаре вскроют не 12 мая, как было объявлено, а 15 мая. Как сообщает «Предприятие тепловых сетей», ремонт тепловой камеры, которая расположена под дорогой, перенесен по просьбе администрации г.о.Самара. В понедельник 

12 мая 2017, 10:15
С 12 мая в Самаре перекроют Волжский проспект

С 12 мая в Самаре перекроют Волжский проспект

Очередные дорожные работы усложнят жизнь самарских автолюбителей. 12 мая в Самаре на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга» вскроют дорожное полотно. Специалисты «Предприятия тепловых сетей» приступят к ремонту тепловой камеры, которая находится под проезжей частью. В связи с проведением работ 

11 мая 2017, 01:45
На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице

На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице

В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 мая, на Волжском проспекте произошло серьезное ДТП с участием такси «Браво» и спортивного мотоцикла. Об этом сообщает 63.ru.
 
По словам очевидцев, водитель Renault Logan, поворачивая с Волжского проспекта 
7 мая 2017, 12:00
В Самаре задержаны похитители, требовавшие в качестве выкупа 14 миллионов рублей

В Самаре задержаны похитители, требовавшие в качестве выкупа 14 миллионов рублей

Похищение произошло в Самаре в кафе "Золотое кольцо". 51-летнего мужчину увезли из развлекательного заведения трое неизвестных. Прятали в жилом доме в Красноярском районе и требовали с родных выкуп в размере 14 миллионов рублей.  После выплаты 6, 5 миллионов рублей потерпевшего 

23 марта 2017, 11:14
Жители Оренбурга убили 15-летнюю дочь бизнесмена, которую похитили ради выкупа

Жители Оренбурга убили 15-летнюю дочь бизнесмена, которую похитили ради выкупа

В Оренбурге в настоящее время следователи устанавливают обстоятельствах смерти 15-летней школьницы. Предполагается, что девочку убили похитители, требовавшие выкуп в 16,5 млн рублей с ее отца-предпринимателя.
По предварительным сведениям следственного комитета, 23 августа двое преступников заманили девочку на съемную квартиру в 

26 августа 2016, 02:05
Эпоха дешевых денег заканчивается

Эпоха дешевых денег заканчивается

Из документов Федеральной резервной системы США (ФРС) стало ясно, что она готова к скорому сокращению выкупа гособлигаций. Это ударит по развивающимся рынкам, валюты которых уже подешевели, сообщают "Ведомости".

Опубликованный в среду вечером протокол заседания комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС подтвердил 

23 августа 2013, 01:49

"Яндекс" просит право на выкуп

Совет директоров "Яндекса" хочет получить право самостоятельно принимать решение об обратном выкупе до 20% акций в течение полутора лет, сообщают "Ведомости".

Двадцать первого мая пройдет годовое собрание акционеров "Яндекса", сообщила компания на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Один 

7 мая 2013, 11:56
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