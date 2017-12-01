На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице сообщает 63.ru.



По словам очевидцев, водитель Renault Logan, поворачивая с Волжского проспекта … В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 мая, на Волжском проспекте произошло серьезное ДТП с участием такси «Браво» и спортивного мотоцикла. Об этомПо словам очевидцев, водитель Renault Logan, поворачивая с Волжского проспекта