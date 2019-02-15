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В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13
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15 февраля 2019, 02:55
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Двое самарцев отравились насмерть угарным газом
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15 февраля 2019, 01:42
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Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек
Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, …
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15 февраля 2019, 01:02
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В Самаре рухнула крыша в доме на Водников
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15 февраля 2019, 12:51
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Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета
Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, …
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15 февраля 2019, 12:33
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В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки
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15 февраля 2019, 11:31
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Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной
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15 февраля 2019, 10:27
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Рисковые игры: в Сызрани школьники бегали под опасным карнизом
Опасные забавы школьников в Сызрани попали на фото: местная жительница опубликовала снимки в соцсетях и попросила родителей напомнить детям, где можно и нельзя играть. Она рассказала, что 12 февраля двое мальчиков - видимо, ученики начальных классов гимназии бегали под …
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15 февраля 2019, 07:49
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В Самаре иномарка сбила девочку-подростка, которая шла на «красный»
Самарские полицейские продолжают проверку, выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал подросток. В 16:20 10 февраля 37-летний водитель ехал на Hyundai Tucson по Волжскому проспекту в сторону Маяковского. На регулируемом перекрестке улицы Маяковского и Волжского проспекта шофер внедорожника сбил 14-летнюю девочку, …
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12 февраля 2019, 08:17
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Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской
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21 октября 2017, 05:33
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Сок из рухнувшего склада затопил липецкий райцентр
В Лебедяни Липецкой области рухнула крыша складского помещения ОАО «ЭКЗ Лебедянский», принадлежащего PepsiCo. Площадь обрушения – около 300 квадратных метров, информируют российские агентства со ссылкой на спасательные службы.
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25 апреля 2017, 02:13
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В Самарской области работника РЖД убило обрушившейся крышей
Вчера, 19 апреля, около 11-30 с бесхозного склада на улице Советской станции Клявлино был госпитализирован 44-летний местный житель. Медики диагностировали у пострадавшего множественные переломы, передает портал progorodsamara.ru
На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра помещений объекта …
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20 апреля 2016, 10:59
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В Омской области под рухнувшей крышей погибла 65-летняя пенсионерка
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16 марта 2016, 10:47
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Дом 1917 года на ул. Водников в Самаре восстановят после пожара
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20 ноября 2014, 10:37
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В Твери обрушилась кровля дома: погибла женщина, пострадал ребенок
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7 ноября 2014, 05:57
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В сгоревшем доме в центре Самары поселились жильцы
Сотрудники МЧС предупреждают: с приходом холодов традиционно увеличивается количество пожаров. В основном их причинами становятся нарушения правил эксплуатации печного и электрооборудования. За минувшие сутки в области произошло 5 серьезных возгораний. Чтобы предупредить трагедии, сотрудники Госпожнадзора регулярно проводят профилактические рейды.
В доме …
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7 ноября 2014, 04:26
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Обрушение на стройке по ул. Водников в Самаре: подробности
Стали известны подробности ЧП, произошедшего на строительной площадке в Самаре. Как уже сообщала «ТЕРРА», между ул. Водников и ул. Алексея Толстого у незавершенной новостройки обрушилась часть перекрытий между этажами. По заявлению строителей, никто из рабочих не пострадал.
Разрушенная …
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22 октября 2014, 06:04
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