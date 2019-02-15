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Материалы по теме:

В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13

В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13

В самарских автобусах № 3 и 13 поставили турникеты с валидатором. Как сообщили в департаменте транспорта Самары, ведется мониторинг и отработка механизмов для последующего внедрения этой системы на слабо загруженных маршрутах. Напомним, с начала года в областной столице внедряют бескондукторую 
15 февраля 2019, 02:55
Двое самарцев отравились насмерть угарным газом

Двое самарцев отравились насмерть угарным газом

В четверг, 14 февраля, в жилом доме № 36 улице Елизарова в Кировском районе Самары из-за неправильной эксплуатации газового оборудования погибли два человека. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ и попросили самарцев соблюдать правила обращения с газом 
15 февраля 2019, 01:42
Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, 
15 февраля 2019, 01:02
В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В пятницу, 15 февраля, в областной столице обрушилась крыша жилого двухэтажного дома на улице Водников в Самарском районе. Как рассказал местный житель, здание под номером 31 находится напротив ТЦ «Маяк». По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. На месте 
15 февраля 2019, 12:51
Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, 
15 февраля 2019, 12:33
В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки

В Сызрани обрушилась крыша жилого дома дореволюционной постройки

В пятницу, 15 февраля, в Сызрани обрушилась крыша трехквартирного одноэтажного дома на улице Фрунзе. Здание было возведено еще до 1917 года. Жители не пострадали, на место происшествия выехали сотрудники коммунальных служб. По словам главы комитета ЖКХ Александра Шмалько, в прошлом 
15 февраля 2019, 11:31
Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной

Экс-глава Октябрьского района считает стрельбу по собакам самообороной

В пятницу, 15 февраля, в мировом суде Ленинского района Самары началось второе заседание по резонансному делу о стрельбе по собакам в центре города. Свою версию случившегося озвучил экс-глава Октябрьского района 45-летний Константин Фоменко, который как раз и обвиняется в стрельбе 
15 февраля 2019, 10:27
Рисковые игры: в Сызрани школьники бегали под опасным карнизом

Рисковые игры: в Сызрани школьники бегали под опасным карнизом

Опасные забавы школьников в Сызрани попали на фото: местная жительница опубликовала снимки в соцсетях и попросила родителей напомнить детям, где можно и нельзя играть. Она рассказала, что 12 февраля двое мальчиков - видимо, ученики начальных классов гимназии бегали под 
15 февраля 2019, 07:49
В Самаре иномарка сбила девочку-подростка, которая шла на «красный»

В Самаре иномарка сбила девочку-подростка, которая шла на «красный»

Самарские полицейские продолжают проверку, выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал подросток. В 16:20 10 февраля 37-летний водитель ехал на Hyundai Tucson по Волжскому проспекту в сторону Маяковского. На регулируемом перекрестке улицы Маяковского и Волжского проспекта шофер внедорожника сбил 14-летнюю девочку, 
12 февраля 2019, 08:17
Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской

Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской

Сегодня, 21 октября, в Самаре случился пожар. На улице Комсомольской загорелся 2-этажный кирпичный дом. Пламя охватило участок в 70 квадратных метров. По словам очевидцев, загорелись кровля и второй этаж.

На тушение выезжали пожарное подразделение в составе 31 человек личного 
21 октября 2017, 05:33
Сок из рухнувшего склада затопил липецкий райцентр

Сок из рухнувшего склада затопил липецкий райцентр

В Лебедяни Липецкой области рухнула крыша складского помещения ОАО «ЭКЗ Лебедянский», принадлежащего PepsiCo. Площадь обрушения – около 300 квадратных метров, информируют российские агентства со ссылкой на спасательные службы.
По предварительным сведениям, сразу после случившегося два человека оставались на уцелевшем участке 

25 апреля 2017, 02:13
В Самарской области работника РЖД убило обрушившейся крышей

В Самарской области работника РЖД убило обрушившейся крышей

Вчера, 19 апреля, около 11-30 с бесхозного склада на улице Советской станции Клявлино был госпитализирован 44-летний местный житель. Медики диагностировали у пострадавшего множественные переломы, передает портал progorodsamara.ru
 
На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра помещений объекта 
20 апреля 2016, 10:59
В Омской области под рухнувшей крышей погибла 65-летняя пенсионерка

В Омской области под рухнувшей крышей погибла 65-летняя пенсионерка

Сегодня, 16 марта, в городе Таре (Омская область) произошло ЧП. Около четырех часов утра там обрушилась крыша частного дома. Погибла 65-летняя женщина.

По информации следователей, пенсионерка снимала помещение в двухквартирном доме. Женщина находилась на кухне, когда на неё обрушились 
16 марта 2016, 10:47
Дом 1917 года на ул. Водников в Самаре восстановят после пожара

Дом 1917 года на ул. Водников в Самаре восстановят после пожара

В мэрии Самары принято решение о восстановлении 3-этажного дома 1917 года постройки, расположенного по адресу: ул. Водников, 20/3. Напомним, он был сильно поврежден в результате пожара 1 марта 2014 года. В здании проживало двенадцать семей. Четыре из них получили жилье 
20 ноября 2014, 10:37
В Твери обрушилась кровля дома: погибла женщина, пострадал ребенок

В Твери обрушилась кровля дома: погибла женщина, пострадал ребенок

Сегодня, 7 ноября, днем на ул. Мусоргского в Твери произошло ЧП: обрушилась кровля 2-этажного жилого дома. По предварительной информации, причиной обрушения стали ремонтные работы по замене крыши. Предположительно, рабочие поднимали шифер на крышу, а он при падении пробил ее.
При 
7 ноября 2014, 05:57
В сгоревшем доме в центре Самары поселились жильцы

В сгоревшем доме в центре Самары поселились жильцы

Сотрудники МЧС предупреждают: с приходом холодов традиционно увеличивается количество пожаров. В основном их причинами становятся нарушения правил эксплуатации печного и электрооборудования. За минувшие сутки в области произошло 5 серьезных возгораний. Чтобы предупредить трагедии, сотрудники Госпожнадзора регулярно проводят профилактические рейды.

В доме 

7 ноября 2014, 04:26
Обрушение на стройке по ул. Водников в Самаре: подробности

Обрушение на стройке по ул. Водников в Самаре: подробности

Стали известны подробности ЧП, произошедшего на строительной площадке в Самаре. Как уже сообщала «ТЕРРА», между ул. Водников и ул. Алексея Толстого у незавершенной новостройки обрушилась часть перекрытий между этажами. По заявлению строителей, никто из рабочих не пострадал.

Разрушенная 
22 октября 2014, 06:04
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