Причиной раздора стал участок, где находятся автосервис, мойка и гараж на пересечении улиц Советской Армии и Стандартной. Областной суд еще в мае прошлого года постановил снести металлический ангар площадью более 500 квадратных метров. Но самовольная постройка до сих на месте. …