|
От будущего главы Советского района требуют закрыть счета за границей
В Советском районе Самары объявили конкурс на замещение должности главы районной администрации. Уже начался прием документов от соискателей. Соответствующая информация опубликована на сайте совета депутатов Советского внутригородского района. К кандидатам следующие требования: необходимо быть гражданином РФ, предоставить диплом о высшем …
|
11 июля 2017, 02:55
|
Трагически погиб глава Советского района Самары Владимир Сафронов
|
12 июня 2017, 02:59
|
Жители Советского района Самары добиваются сноса самовольной постройки
|
30 марта 2017, 09:57
|
Ночью в Самаре пожар уничтожил 100 квадратных метров сараев на улице Авроры
|
25 мая 2016, 11:09
|
В Тольятти на парковке сгорели 2 автомобиля, есть фото
Сегодня, 17 октября, днем на стоянке возле одного из торговых центров Центрального района Тольятти по неустановленным пока причинам загорелась "Лада Калина" хэтчбек.
Как пишут очевидцы из группы «Патруль Тольятти» соцсети «ВКонтакте», огонь быстро перекинулся на стоящую рядом автомашину …
|
17 октября 2015, 11:44
|
В Самаре лихач осужден на 4 года за ДТП с двумя погибшими
Сегодня, 7 ноября, в суде Железнодорожного района Самары вынесли приговор виновнику страшной аварии, унесшей жизни двух человек.
Напомним, в ночь на 6 июля этого года нетрезвый водитель «Шевроле Круз» решил проехать перекресток ул. Авроры и ул. Гагарина на …
|
7 ноября 2014, 05:09
|
Против виновника ДТП на ул. Авроры возбуждено уголовное дело
|
8 июля 2014, 06:28
|
Появилось видео ДТП на ул. Авроры, где взорвалась «Приора» (ВИДЕО)
|
8 июля 2014, 03:04
|
В Тольятти на территории автостоянки сгорели 2 автобуса «Икарус» и автомобиль «ГАЗ-66»
В субботу, 7 июня, в Тольятти на территории автостоянки на улице Новопромышленной случился пожар. Как сообщает областное МВД, огонь повредил 2 автобуса «Икарус», автомобиль "ГАЗ-66", строительный вагончик и складское помещение. Люди, находившиеся на территории склада, сумели самостоятельно покинуть здание. Жертв …
|
7 июня 2014, 11:22
|
Жителя Тольятти обвиняют в серии поджогов автомобилей
|
20 января 2014, 10:12