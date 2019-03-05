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У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы
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5 марта 2019, 11:45
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В Самаре Lada Priora сбила пешехода на Московском шоссе
В понедельник вечером, 4 марта, в областной столице под колеса легковушки попал пешеход. Это произошло на пересечении улиц Луначарского и Московского шоссе. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, мужчина переходил проезжую часть на «зеленый» свет светофора, а автомобиль …
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5 марта 2019, 10:49
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В Самарской области зафиксировали 33 очага бешенства животных
33 очага бешенства животных было выявлено в Самарской области в 2018 году. Во вторник, 5 марта, эти данные озвучил врио руководителя регионального управления Россельхознадзора Александр Фроловичев. Сейчас силы инспекторов сконцентрированы на проверках сельхозпредприятий, где выращивают крупный рогатый скот, свиней, кур. …
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5 марта 2019, 10:33
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В Самаре автомобилист с признаками наркотического опьянения столкнулся с такси
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5 марта 2019, 10:11
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С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега
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4 марта 2019, 04:55
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«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша
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4 марта 2019, 04:35
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В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома
Жители Сызрани активно обсуждают в соцсетях новость - в доме № 8 по улице Астраханской рухнул балкон. На снимке, размещенном очевидцем в группе New - Сызрань, видно, что балкон второго этажа «приземлился» прямо в сугроб. Он не был застеклен, …
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4 марта 2019, 09:35
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В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры
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1 марта 2019, 05:20
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В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной
Департамент градостроительства ищет компанию, которая подготовит проект планировки территории для ремонта улицы Дачной. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 4 млн 250 тысяч рублей. Исполнитель подготовит документы в течение 5 месяцев. Затем их вынесут на публичные слушания, …
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28 февраля 2019, 09:14
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Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов
В областной столице завершилась разработка электронной системы водоотведения. Сейчас в Самаре 1260 километров канализационных труб, по которым стоки перекачиваются на очистные сооружения. Устранение засоров, промывка труб, ремонт ведутся через 47 тысяч канализационных колодцев.
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26 февраля 2019, 05:59
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В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую
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26 февраля 2019, 01:53
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«За утечку приняли струю воды»: в Самаре реконструируют фонтан на Полевой
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26 сентября 2018, 01:54
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В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии
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5 сентября 2018, 04:29
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Жилые дома на Ташкентской и Карла Маркса остались без холодной воды
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21 марта 2018, 05:08
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