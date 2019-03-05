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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 04.03.2019 
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Материалы по теме:

У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы

У самарца нашли старинные ручные гранаты, ружье и револьверы

У 60-летнего жителя областной столицы изъяли целый арсенал оружия, сообщили в Управлении ФСБ России по Самарской области. 12 февраля в квартирах этого мужчины нашли шесть осколочных гранат времен Первой мировой войны «Kugelhandgranate 13» без запалов, четыре раритетных револьвера без маркировки, 
5 марта 2019, 11:45
В Самаре Lada Priora сбила пешехода на Московском шоссе

В Самаре Lada Priora сбила пешехода на Московском шоссе

В понедельник вечером, 4 марта, в областной столице под колеса легковушки попал пешеход. Это произошло на пересечении улиц Луначарского и Московского шоссе. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, мужчина переходил проезжую часть на «зеленый» свет светофора, а автомобиль 
5 марта 2019, 10:49
В Самарской области зафиксировали 33 очага бешенства животных

В Самарской области зафиксировали 33 очага бешенства животных

33 очага бешенства животных было выявлено в Самарской области в 2018 году. Во вторник, 5 марта, эти данные озвучил врио руководителя регионального управления Россельхознадзора Александр Фроловичев. Сейчас силы инспекторов сконцентрированы на проверках сельхозпредприятий, где выращивают крупный рогатый скот, свиней, кур. 
5 марта 2019, 10:33
В Самаре автомобилист с признаками наркотического опьянения столкнулся с такси

В Самаре автомобилист с признаками наркотического опьянения столкнулся с такси

В понедельник вечером, 4 марта, в областной столице задержали водителя иномарки Datsun, который устроил ДТП с такси на пересечении улиц Победы и Матросова. По информации «Ночного патруля», у мужчины наблюдались признаки наркотического опьянения. 

- В результате столкновения в больницу обратился 
5 марта 2019, 10:11
С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега

С улиц Самары за эту зиму вывезли 765 000 тонн снега

С улиц, дорог, парков, скверов и набережной Самары за эту зиму коммунальщики вывезли 765 000 тонн снега. В прошлом году за этот же период убрали только 500 000 тонн. В понедельник, 4 марта, такие цифры озвучили на еженедельном совещании в 
4 марта 2019, 04:55
«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша

«Только ведра подставляй»: в самарском театре «Камерная сцена» протекла отремонтированная крыша

Второй раз за этот год у самарского театра драмы «Камерная сцена» протекла крыша. В здании на улице Некрасовской повсюду течет вода, сотрудникам только и остается, что подставлять ведра для воды, капающей с потолка и стен. На видео, снятом в театре, 
4 марта 2019, 04:35
В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома

В Сызрани рухнул балкон многоквартирного жилого дома

Жители Сызрани активно обсуждают в соцсетях новость - в доме № 8 по улице Астраханской рухнул балкон. На снимке, размещенном очевидцем в группе New - Сызрань, видно, что балкон второго этажа «приземлился» прямо в сугроб. Он не был застеклен, 
4 марта 2019, 09:35
В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры

В Самарской области выделили дополнительные средства на ремонт объектов культуры

11 млрд рублей направили на социалку.
1 марта 2019, 05:20
В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной

В Самаре начали подготовку к ремонту улицы Дачной

Департамент градостроительства ищет компанию, которая подготовит проект планировки территории для ремонта улицы Дачной. Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 4 млн 250 тысяч рублей. Исполнитель подготовит документы в течение 5 месяцев. Затем их вынесут на публичные слушания, 
28 февраля 2019, 09:14
Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов

Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов

В областной столице завершилась разработка электронной системы водоотведения. Сейчас в Самаре 1260 километров канализационных труб, по которым стоки перекачиваются на очистные сооружения. Устранение засоров, промывка труб, ремонт ведутся через 47 тысяч канализационных колодцев. 
 
- Теперь инженерный состав цеха эксплуатации канализации обеспечен 
26 февраля 2019, 05:59
В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую

В Самаре из-за устранения утечки перекрыли Ставропольскую

Во вторник, 26  февраля, коммунальщики начали устранять утечку на водопроводной линии холодного водоснабжения. Повреждение выявили на трубе диаметром 50 мм.  С 11:00  26 февраля и до окончания ремонта  автобусы № 9 вместо улицы Ставропольской будут курсировать в оба направления по 
26 февраля 2019, 01:53
«За утечку приняли струю воды»: в Самаре реконструируют фонтан на Полевой

«За утечку приняли струю воды»: в Самаре реконструируют фонтан на Полевой

Коммунальщики рассказали, почему произошло затопление двора дома № 54 на улице Полевой. Напомним, что на этой территории был установлен фонтан «Древо Жизни» в честь самарского водопровода. Через некоторое время местные жители пожаловались на воду, которая растеклась по двору и загораживала 
26 сентября 2018, 01:54
В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии

В 7 домах Самары отключили холодную воду из-за коммунальной аварии

Самарцы пожаловались в соцсетях, что еще неделю назад во дворе дома № 260 по Московскому шоссе прорвало трубу и из-под земли бьет фонтан воды. В среду утром, 5 сентября, на месте  начались аварийные работы. В 10:45 рабочие начали устранять утечку на 
5 сентября 2018, 04:29
Жилые дома на Ташкентской и Карла Маркса остались без холодной воды

Жилые дома на Ташкентской и Карла Маркса остались без холодной воды

В Самаре без холодного водоснабжения остались несколько жилых домов, расположенных на улице Ташкентской и проспекте Карла Маркса.

«Для определения утечки из водопроводного колодца с 15 часов 21 марта без холодного водоснабжения: проспект Карла Маркса - 453-463 (нечетная сторона); Ташкентская 
21 марта 2018, 05:08
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