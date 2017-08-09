В Самаре снижаются темпы строительства жилья. Если в прошлом году в эксплуатацию ввели 804 тысячи квадратных метров, то в этом планируют всего 750 тысяч - это в общей сложности 54 объекта. Эксперты связывают это с изменениями в сфере разграничения полномочий между городом и областью. Разрешение на строительство и на ввод в эксплуатацию теперь выдают только региональные чиновники, кроме тех случаев, когда экспертиза проектной документации при капстроительстве не требуется.
Сергей Теньков, руководитель управления по подготовке разрешительной документации департамента градостроительства администрации г. о. Самара:
- Департамент на сегодняшний момент не наделен полномочиями по контролю, надзору и вводу в эксплуатацию объектов многоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области. Однако с целью достижения плановых показателей по вводу департаментом принимаются исчерпывающие меры для исполнения застройщиками графика строительных работ.
На рынке недвижимости после снижения спроса наступила стагнация. Популярностью пользуется в основном недорогое жилье и, как правило, вторичное. Дома на просеках, которые раньше были востребованы по любым ценам, сейчас вообще практически не покупаются. Многие коттеджи и участки просто снимаются с продажи - до лучших времен, когда рынок начнет расти.
Ирина Семенюк, президент Поволжской гильдии риелторов:
- Сейчас очень много загородного жилья предлагается. Но все эти загородные поселки очень далеко от города. Вопрос поликлиник, детских садов, школ там стоит очень остро. У застройщиков, которые ведут правильную политику, уже появляются детсады, школы. Такие коттеджные поселки пользуются спросом. А то, что в чистом поле настроили... даже цена приравнивается к стоимости трешки, продаж все равно нет.
Общая тенденция - снижение стоимости квадратного метра. Хотя квартиры в готовых новостройках не дешевеют, и даже дорожают. Спрос на жилье разгоняют банки, которые только в этом году 2-3 раза снижали ипотечные ставки. Из-за чего число потенциальных покупателей растет.
Ольга Третьякова, руководитель направления жилищного кредитования самарского отделения ПАО «Сбербанк»:
- Вторичку покупают 60%, 40% - это первичное жилье. Но тенденция увеличения спроса на объекты первичного жилья однозначно наблюдается. Сейчас очень многие застройщики реализуют часть объектов недвижимости в качестве уже готового жилья. То есть это новостройка, но это готовое жилье. Интерес к таким новостройкам однозначно возрастает.
Эксперты говорят об ипотечном буме. У ведущих банков в первом полугодии 2017-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост таких клиентов увеличился примерно на 20%.