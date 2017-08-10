6
12
51
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 9 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Заоблачные цены: ФАС заподозрила авиакомпании в ценовом сговоре

Заоблачные цены: ФАС заподозрила авиакомпании в ценовом сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала проверку авиакомпаний «Аэрофлот», «Сибирь» и «Якутия», заподозрив их в ценовом сговоре. Об этом рассказывают отечественные информагентства.
Поводом для такой проверки оказался ряд сообщений в СМИ, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях авиакомпаний, отмечают 

10 августа 2017, 03:38
Сбербанк снизил ставки и первый взнос по ипотеке

Сбербанк снизил ставки и первый взнос по ипотеке

Сбербанк уменьшил ставки по ипотеке, а  также величину первоначального взноса. Об этом информируют российские агентства. Как отмечается, с 10 августа банк снижает процентные ставки по жилищным кредитам на приобретение жилья в новостройках и квартирах на вторичном рынке.
Снижение составляет от 

10 августа 2017, 02:01
В Минэкономразвития предсказали снижение цен на фрукты и овощи на 15%

В Минэкономразвития предсказали снижение цен на фрукты и овощи на 15%

Цены на плодоовощную продукцию, обеспечившие рекордно низкую инфляцию в июле, продолжат сокращаться, сообщает Минэкономразвития в обзоре «Картина инфляции». По оценкам экспертов, потенциал снижения стоимости в этом сегменте не исчерпан и составляет около 15%. Это может внести в накопленную инфляцию дополнительный 

10 августа 2017, 11:12
Какое жилье выгоднее покупать и продавать: о тенденциях строительного рынка Самары

Какое жилье выгоднее покупать и продавать: о тенденциях строительного рынка Самары

В Самаре снижаются темпы строительства жилья. Если в прошлом году в эксплуатацию ввели 804 тысячи квадратных метров, то в этом планируют всего 750 тысяч - это в общей сложности 54 объекта. Эксперты связывают это с изменениями в сфере разграничения полномочий 

9 августа 2017, 01:03
Цены на бензин в Самаре оказались самыми высокими в ПФО

Цены на бензин в Самаре оказались самыми высокими в ПФО

Непрерывно растущей статьей расходов в бюджете самарских автомобилистов традиционно является топливо. По данным Росстата, в столице губернии самый дорогой бензин среди крупнейших городов Приволжского федерального округа. Средняя стоимость литра в июле равнялась 38 рублям 11 копейкам. При этом цена бензина 

8 августа 2017, 05:02
Цены на лекарства обогнали инфляцию в три раза

Цены на лекарства обогнали инфляцию в три раза

Розничная стоимость лекарств с января этого года выросла больше чем на 7,5%. Этот показатель обогнал инфляцию более чем в три раза. Правда, рост наблюдается на препараты, которые не входят в список жизненно необходимых. Таким образом, по оценке экспертов, аптеки стараются 

8 августа 2017, 02:42
Опрос: кому нужнее реновация жилья?

Опрос: кому нужнее реновация жилья?

Почти три четверти россиян считают, что их регионы больше нуждаются в реновации жилищного фонда, чем Москва. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. 59 процентов респондентов пожаловались на неудовлетворительное состояние зданий в родных субъектах. На отсутствие такой проблемы указали только 34 

8 августа 2017, 01:32
Придется платить по-новому: о новом порядке расчетов за общедомовые нужды

Придется платить по-новому: о новом порядке расчетов за общедомовые нужды

Теперь, если в доме есть приборы учета, плата за общедомовые нужды должна рассчитываться исключительно по ним. Документ, устанавливающий это правило, опубликовала «Российская газета». Он вступил в силу 30 июля. До сих пор жильцы находились во власти управляющей компании, которая и 

4 августа 2017, 02:20
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна