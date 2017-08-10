В Самаре квартиры в новостройках стали дешевле на 15 процентов, а цены на вторичное жилье снизились на 9 процентов. Таковы итоги июльского мониторинга городского рынка жилой недвижимости, проведенного Самарским областным фондом жилья, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На начало августа средняя цена квадратного метра в новостройке составляет чуть более 45 тысяч рублей. Самые дорогие новые квартиры – в Самарском районе, самые дешевые – в Куйбышевском.
Квадратный метр «вторички» в среднем стоит 55 тысяч рублей. Больше всего таких квартир продают в Промышленном районе. Самые доступные предложения – в Красноглинском. А самую дорогую обжитую элитку выставили на продажу в Самарском районе - по цене свыше 98 тысяч рублей за квадратный метр.
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