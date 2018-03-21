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Стало известно об отключении воды из-за аварии на ул. Промышленности в Самаре
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19 марта 2018, 11:31
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Движение трамваев по Ташкентской временно закрыто в Самаре
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13 марта 2018, 10:04
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Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре
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12 марта 2018, 10:30
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За анализ качества воды в Самаре заплатят 212 тысяч рублей
В Самаре потратят 212 тысяч рублей на исследование качества воды. Тендер по определению подрядчика объявило муниципальное предприятие «Самараводоканал». Согласно техзаданию, специалистам предстоит отобрать 44 пробы в поселках Рубежный, Ясная Поляна, Прибрежный и Береза. Воду проверят на альфа- и бета-активность и …
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19 февраля 2018, 07:01
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В блогах: письмо из глубинки
Блогер Михаил Суханов рассказал, что в поселке Подгорный Кинель-Черкасского района местные жители уже почти 7 лет борются с чиновниками за горячую воду и отопление.
"Небольшая группа жителей поселка, состоящая из 4 пенсионеров, начала обращаться во всевозможные инстанции и …
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12 февраля 2018, 09:03
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В Самаре произошла коммунальная авария: на Аэродромной прорвало трубу с холодной водой
В Советском районе Самары во вторник, 30 января, произошла коммунальная авария. На улице Аэродромной прорвало трубу диаметром 200 миллиметров с холодной водой. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 12:38.
«Оповещение населения, попавшего в зону отключения, проводится через управляющие компании. Организован …
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30 января 2018, 04:24
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В Самаре движение по путепроводу на Ташкентской откроют весной
Строительство 80-метрового путепровода через улицу Ташкентскую завершат в конце апреля, сообщили в правительстве Самарской области. Сооружение возводят на пересечении с улицей Демократической в рамках реконструкции трехкилометрового участка Ташкентской от больницы имени Середавина до улицы Солнечной. Дорога на Ташкентской расширена с …
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25 января 2018, 04:13
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В Самаре на Ташкентской ограничат движение транспорта
В Самаре частично перекроют движение транспорта по улице Ташкентской. Проезд будет закрыт по правой стороне дороги, автомобильный транспорт пустят по левой стороне. Как сообщил замначальника отдела дорожной инспекции областного УГИБДД Артем Кудашев, пока схема проходит согласование, передает 63.ru. Перекрытие …
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19 января 2018, 05:10
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В Самаре пересечение Демократической и Ташкентской закроют для проезда
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20 декабря 2017, 08:07
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В Самаре на пересечении Карла Маркса и Ташкентской прорвало теплотрассу
В Самаре сотрудники «ПТС» приступили к ликвидации крупной коммунальной аварии. Теплотрассу диаметром 800 мм с горячей водой прорвало в районе пересечении проспекта Карла Маркса с улицей Ташкентской.
По информации компании, прорыв случился во время плановых температурных испытаний сетей. На данный момент …
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11 апреля 2017, 11:36
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В Самаре после погони от сотрудников ДПС легковушка вылетела на газон
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18 марта 2017, 06:50
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Молодогвардейскую в Самаре перекрыли в обе стороны из-за утечки
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29 ноября 2016, 01:02
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В Кинеле произошла утечка серной кислоты
Сегодня, 9 октября, на станции Кинель Куйбышевской железной дороги произошла утечка серной кислоты. К ликвидации ЧП уже приступили спасатели, передает Федеральное агентство новостей.
По данным портала, протечка одной из многотонных цистерн с опасным химическим веществом обнаружилась во время формирования состава на …
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9 октября 2016, 08:13
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В Самаре бомжи перерезали собутыльнику горло «розочкой», есть фото
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4 июля 2016, 11:02
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Утром на самарском водопроводе произошли две аварии
Сегодня, 30 марта, утром в Самаре было зафиксировано две коммунальные аварии. Примерно в 8 часов поступила информация об утечке на водоводе диаметром 600 миллиметров, расположенном на пересечении улиц Коммунистической и Владимирской. Авария, по данным специалистов, произошла из-за коррозии. Другую утечку …
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30 марта 2016, 11:45
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Житель Самары получил травму позвоночника из-за выбоины на дороге
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11 апреля 2014, 09:52