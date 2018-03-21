Житель Самары получил травму позвоночника из-за выбоины на дороге 46-летний мужчина госпитализирован в больницу, после того как его автомобиль угодил в выбоину на дороге. Полиция сообщает, что ДТП произошло в Самаре в среду, 9 апреля, на пр. Карла Маркса на участке между Ракитовском шоссе и ул. Алма-Атинской. Врачи диагностировали …