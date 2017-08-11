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Самарский автомобилист пытался выехать из двора и разбил несколько машин
Днем 10 августа в Самаре, на улице Ставропольской, произошло массовое ДТП. Причем все они были повреждены внедорожником, водитель которого, предположительно, до этого отдыхал в «разливайке».
Владимир Зубов, инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре:
- Сегодня примерно в …
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10 августа 2017, 05:23
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В Самаре раскрыли серийные нападения на женщин в Железнодорожном районе
Самарские полицейские раскрыли серию грабежей, совершенных в Железнодорожном районе города. Добычей налетчика становились золотые цепочки. Преступления совершались по отработанной схеме: грабитель отслеживал женщин с украшениями на шее и, когда потенциальная жертва оказывалась в безлюдном месте, подбегал сзади, срывал цепочку и …
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10 августа 2017, 01:37
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У двух тольяттинцев нашли заводик по подделке моторных масел
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9 августа 2017, 10:14
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Незаметная кража двух фонарных столбов
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7 августа 2017, 12:17
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За серийные нападения на молодых женщин задержали 36-летнего самарца
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12 июля 2017, 02:49
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В Самаре девушки избили подругу и сняли деньги с ее банковской карты
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25 апреля 2017, 10:06
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В Самаре на Безымянке пенсионерка дала бой гопнику, который попытался ее ограбить
Самарская полиция расследует неудачную попытку ограбления. По версии стражей порядка, молодой злоумышленник намеревался выхватить у пенсионерки сумку, однако жертва оказала рьяное сопротивление.
Преступление произошло в подъезде одного из домов на улице Свободы в Кировском районе. По предварительной версии полицейских, …
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16 апреля 2017, 02:48
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Самарец осужден на 4 года за нападения на офисы микрофинансирования
29-летний Сергей Лохтин признан виновным в пяти разбойных нападениях на павильоны компании «РосДеньги», сообщает облпрокуратура.
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18 апреля 2014, 02:22