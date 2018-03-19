На днях в полицию города Кинель обратился работник одного из таксомоторных предприятий. Он рассказал правохранителям довольно интересную историю. Таксист подвез клиента. В качестве платы клиент предложил водителю сверток с наркотиком. Таксист не растерялся и принял «вознаграждение». После этого он сразу сообщил обо всем стражам порядка.
Порошок был отправлен на экспертизу. Это оказался синтетический наркотик N-метилэфедрон, который еще называют «солью».
Спустя короткое время, личность подозреваемого была установлена. Оказалось, что он давно употребляет наркотики, и состоит на учете в диспансере. При обыске в доме предполагаемого преступника был обнаружен пакет с 0,40 грамма «соли».
Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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