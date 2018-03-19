Самарские правоохранители раскрыли крупную кражу в Промышленном районе города. 54-летний мужчина, проснувшись в своей квартире, обнаружил, что у него пропали телевизор, микроволновая печь и мобильный телефон.

Во время следствия полицейские выяснили, что злоумышленник проник в жилище свободно, не взламывая дверь. В …