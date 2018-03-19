3
32
39
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Мужчина обокрал спящего собутыльника в Самаре

Мужчина обокрал спящего собутыльника в Самаре

Самарские правоохранители раскрыли крупную кражу в Промышленном районе города. 54-летний мужчина, проснувшись в своей квартире, обнаружил, что у него пропали телевизор, микроволновая печь и мобильный телефон.

Во время следствия полицейские выяснили, что злоумышленник проник в жилище свободно, не взламывая дверь. В 

19 марта 2018, 03:06
Один человек погиб после ДТП с четырьмя машинами в Самарской области

Один человек погиб после ДТП с четырьмя машинами в Самарской области

Авария с участием сразу четырех автомобилей произошла 19 марта на трассе М-5 в Самарской области. Все случилось примерно в 10:20 на 1029 километре дороги.

На путепроводе остановился грузовой автомобиль с полуприцепом. Следом за ним затормозили «ГАЗель» и Nissan. В 
19 марта 2018, 01:33
Чтобы помочь приятелю отдать долг, трое парней ограбили почтальона в Самарской области

Чтобы помочь приятелю отдать долг, трое парней ограбили почтальона в Самарской области

В полицию поступило сообщение от 60-летней пенсионерки из Безенчукского района. Женщина стала жертвой троих грабителей. Она шла по улице с сумкой, в которой находились 69 тысяч рублей. Около заброшенных домов на нее напали злоумышленники: двое повалили жертву на снег, и 

19 марта 2018, 12:58
Житель Жигулевска прятал марихуану в рукаве дубленки

Житель Жигулевска прятал марихуану в рукаве дубленки

В Жигулевске возле одного из домов на улице Морквашинской был задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Его доставили в отделение полиции, и там провели досмотр в присутствии понятых. В итоге, в рукаве дубленки у подозреваемого обнаружили пакет с  

16 марта 2018, 01:24
Полицейские ликвидировали наркопритон в Самарской области

Полицейские ликвидировали наркопритон в Самарской области

К сотрудникам полиции поступила информация о том, что житель села Бобровка Кинельского района организовал в своем доме наркопритон. К 33-летнему мужчине регулярно ходили люди для того, чтобы употреблять запрещенные вещества.

Во время проведения проверки информация полностью подтвердилась. В результате осмотра в 

16 марта 2018, 11:11
500 таксомоторов аккредитуют для работы во время ЧМ-2018 в Самаре

500 таксомоторов аккредитуют для работы во время ЧМ-2018 в Самаре

Как сообщает министерство транспорта, количество аккредитованных такси составит 500 автомобилей. Аккредитация даст право въезжать на стоянки и посадочные площадки, расположенные вблизи стадиона и мест проведения фестиваля болельщиков. Данные об аккредитованных автомобилях будут занесены в специальную базу, которая будет использоваться диспетчерской 

15 марта 2018, 05:14
Две пропавшие женщины из Самары попались на сбыте наркотиков в Оренбургской области

Две пропавшие женщины из Самары попались на сбыте наркотиков в Оренбургской области

Пропавшие женщины 36 и 26 лет, которых искали в Самаре с 9 марта найдены. Ранее сообщалось, что они ушли из квартиры в Красноглинском районе города и больше их не видели.

Оказалось, что женщины уехали на такси в Оренбургскую область. Там их 

15 марта 2018, 08:41
Члены банды интернет-наркоторговцев арестованы в Самарской области

Члены банды интернет-наркоторговцев арестованы в Самарской области

В Самарской области арестованы предполагаемые участники преступной группы, занимавшейся продажей наркотиков через Интернет. По версии силовиков, 32-летний уроженец Саратовской области организовал интернет-магазин по продаже наркотиков и вовлек в преступную группу семерых безработных жителей Самарской области в возрасте от 22 до 

14 марта 2018, 12:48
Разработчики Airbus показали воздушное такси

Разработчики Airbus показали воздушное такси

Разработчики компании Airbus представили летающее такси. Аппарат уже прошел все испытания, и только после этого публике рассказали о его существовании. Летающее такси под брендом Vahana должно появиться на рынке уже в 2020 году.

Визуально аппарат чем-то напоминает квадрокоптер. Машина 
27 февраля 2018, 08:29
ФАС заподозрила агрегаторы такси в предновогоднем сговоре

ФАС заподозрила агрегаторы такси в предновогоднем сговоре

Эксперты Федеральной антимонопольной службы РФ рассказали о вероятных картельных соглашениях агрегаторов такси по увеличению цены поездок в предновогодний период. Как отметили эксперты службы, от россиян в последнее время стали гораздо чаще приходить жалобы на увеличение стоимости в 2, а то 

26 декабря 2017, 09:47
В Самаре водитель на такси залетел под трамвай

В Самаре водитель на такси залетел под трамвай

В понедельник, 25 января, в Самаре водитель на легковом автомобиле с логотипом службы такси залетел под трамвай. Это произошло на улице Советской. Фото с места ДТП появилось в социальной сети.

«25 декабря, 10:00, улица Советская: таксист не уступает трамваю», 
25 декабря 2017, 01:17
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх