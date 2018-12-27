В Новокуйбышевске вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли сразу в целой серии криминальных эпизодов. По версии силовиков, 15 августа этого года мужчина попробовал подкупить следователя. Он предложил ему 50 тысяч за отказ в возбуждении уголовного дела за незаконное проникновение в жилище. Во время попытки передачи 15 тысяч рублей злоумышленника задержали.
Кроме того, в июле 2018 года фигурант дела незаконно проник в квартиру дома, расположенного по улице Успенского в городе Новокуйбышевске, а в августе 2018-го похитил из магазина телефон стоимостью более 26 тысяч рублей.
По итогам рассмотрения материалов суд приговорил мужчину к 3 годам и 9 месяцам колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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