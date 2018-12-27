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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии продлили арест

Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии продлили арест

Бывший замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрий Сазонов проведет в СИЗО еще как минимум 3 месяца. Суд продлил его арест до 25 марта. Напомним, Сазонова обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, он регулярно получал деньги от частной 

25 декабря 2018, 02:33
Начальника отдела ГСУ областного главка полиции Веру Рабинович арестовали на два месяца

Начальника отдела ГСУ областного главка полиции Веру Рабинович арестовали на два месяца

Самарский районный суд на два месяца арестовал начальника отдела главного следственного управления областного главка полиции Веру Рабинович. Напомню, она и двое посредников были задержаны в ночь с понедельника на вторник в аэропорту "Курумоч" сразу же после получения суммы в 10 

20 декабря 2018, 05:53
Американского браконьера приговорили к принудительному просмотру мультика «Бэмби»

Американского браконьера приговорили к принудительному просмотру мультика «Бэмби»

К необычному наказанию приговорил суд жителя США Дэвида Берри-младшего. Мужчина попался на незаконном убийстве оленей. При этом животных браконьер истреблял исключительно ради головы, оставляя туши разлагаться в лесу.

В итоге, злоумышленник получил один год тюремного заключения. При этому мужчина 
18 декабря 2018, 02:54
Самарец напился и наврал силовикам о готовящемся теракте

Самарец напился и наврал силовикам о готовящемся теракте

В Самаре завершился суд над местным жителем. По версии силовиков, 27 мая 41-летний мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил, что некий иностранец по имени «Камил» готовит теракт во время проведения игр ЧМ-2018 по футболу.

Сотрудники ФСБ быстро вычислили телефонного шутника. 

17 декабря 2018, 12:16
Следователь-взяточник не смог обжаловать приговор

Следователь-взяточник не смог обжаловать приговор

В Самаре вступил в силу приговор в отношении бывшего сотрудника регионального СУ СК РФ. Его поймали на взятке. По версии следствия, он получил 400 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать к ответственности фигуранта дела, находящегося в его производстве.

Предполагаемого злоумышленника 

2 ноября 2018, 05:55
Экс-главу самарского управления капстроительства задержали в Москве

Экс-главу самарского управления капстроительства задержали в Москве

В Москве задержали экс-главу самарского управления капстроительства Светлану Моравскую. Чиновница была этапирована в Самару и решением Октябрьского суда отправлена под домашний арест сроком на 2 месяца. Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями.
27 октября 2018, 03:55
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