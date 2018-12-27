Следователь-взяточник не смог обжаловать приговор В Самаре вступил в силу приговор в отношении бывшего сотрудника регионального СУ СК РФ. Его поймали на взятке. По версии следствия, он получил 400 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать к ответственности фигуранта дела, находящегося в его производстве. Предполагаемого злоумышленника …