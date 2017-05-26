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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Неваде преступник в маске на угнанном грузовике протаранил легальный публичный дом

В Неваде преступник в маске на угнанном грузовике протаранил легальный публичный дом

Накануне вечером в американском штате Невада мужчина на угнанном грузовике протаранил ворота и врезался в здание легального публичного дома Moonlite Bunny Ranch, известного зрителям по реалити-шоу.
На водителе - 40-летнем Брайане Брандте - в момент нападения были бронежилет и маска. 

26 мая 2017, 11:16
Замахнулся на полицию: Тольяттинец получил два года за избиение правоохранителей

Замахнулся на полицию: Тольяттинец получил два года за избиение правоохранителей

В Тольятти суд огласил приговор 32-летнему ранее судимому мужчине, который совершил нападение на сотрудников полиции. Как выяснило следствие, будучи в нетрезвом состоянии, гражданин ударил двух правоохранителей. Одного – дверью патрульной машины, а другого – рукой. Это случилось  в то время, 

26 мая 2017, 09:01
В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты

В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты

В городе Минусинске Красноярского края накануне вечером был убит 42-летний главный редактор газеты "Тон-М" Дмитрий Попков. По информации отечественных агентств, в теле жертвы экспертами обнаружены пять пуль.
Сообщение о смерти журналиста подтвердили и представители региональной полиции. В дежурную часть поступило 

25 мая 2017, 10:10
Шпалы не прихватили: Три самарца украли рельсы от дома на проспекте Карла Маркса

Шпалы не прихватили: Три самарца украли рельсы от дома на проспекте Карла Маркса

В Самаре местный житель обратился к правоохранителям с заявлением о краже рельсов от дома на проспекте Карла Маркса. Компания, которой принадлежало пропавшее имущество, оценила причиненный ущерб в 20 тысяч рублей.
Через некоторое время на улице Революционной инспекторы остановили микроавтобус «Луидор». 

24 мая 2017, 01:01
В Самарской области рецидивист сжег приятеля на конфорке газовой плиты

В Самарской области рецидивист сжег приятеля на конфорке газовой плиты

Преступление было совершено вечером 13 мая в квартире одного из домов по улице Центральной в поселке Полянский Большечерниговского района.
 
Местный житель с серьезными ожогами постучался к соседям и попросил вызвать врачей. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего в больницу, по пути 

22 мая 2017, 10:40
В Чапаевске мужчина забил до смерти гантелей собственную дочь

В Чапаевске мужчина забил до смерти гантелей собственную дочь

Вынесен приговор 63-летнему местному жителю.
 
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».
 
По версии следствия, 5 сентября 2016 года мужчина напился и поругался с 41-летней 

22 мая 2017, 09:50
В Самаре молодая семейная пара убивала пенсионера топором, ножом и черенком от лопаты

В Самаре молодая семейная пара убивала пенсионера топором, ножом и черенком от лопаты

Ночью в самарский отдел полиции № 8 поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов в поселке Береза обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Полицейские выяснили, что погибшим является местный 60-летний житель. Он нигде не работает и 
21 мая 2017, 02:57
Жительница Новокуйбышевска закопала ребенка рядом с уличным туалетом

Жительница Новокуйбышевска закопала ребенка рядом с уличным туалетом

Стали известны новые подробности ЧП в поселке Маяк в Новокуйбышевске. Тело новорожденного следователи нашли во дворе частного дома на улице Калинина. Младенца закопали рядом с уличным туалетом. По версии следствия, это сделала его собственная мать. Следователям она рассказала, что родила 

18 мая 2017, 08:20
В Новокуйбышевске женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка

В Новокуйбышевске женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка

Следственный отдел по городу Новокуйбышевск возбудил уголовное дело в отношении 23-летней женщины, подозреваемой убийстве своего новорожденного ребенка.
По версии следствия, 2 сентября 2015 года подозреваемая у себя дома родила ребенка, после чего завернула его в домашнюю пижаму и вынесла на 

16 мая 2017, 07:39
Школьницы из Новокуйбышевска вышли в финал

Школьницы из Новокуйбышевска вышли в финал "Детского Евровидения-2017"

Две воспитанницы школы искусств «Вдохновение», Виктория Бездомникова и Владлена Губарева, сумели прорваться в финал Национального отборочного конкурса «Детское Евровидение-2017». Они оказались в числе 19 финалисток из разных городов России. Обеих девочек учит петь Елена Казакова. Подготовка к выступлениям в самом 

4 мая 2017, 07:49
Пропавшая в Новокуйбышевске девушка найдена убитой

Пропавшая в Новокуйбышевске девушка найдена убитой

Пропавшая жительница Новокуйбышевска найдена мертвой. Тело было закопано в лесополосе в поселке Океан под Чапаевском. Информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России.

 

Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство» еще несколько дней назад по факту безвестного исчезновения молодой женщины. В 

26 апреля 2017, 10:27
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