В Новокуйбышевске заведено уголовное дело по факту убийства по неосторожности. Жертвой оказалась 42-летняя жительница Чапаевска.
Как выяснили стражи порядка, смертельную травму головы гражданка получила в процессе ссоры со своим знакомым. Они распивали спиртное в квартире женщины на улице Миронова. Началась словесная перепалка. Страсти разгорались, и пара в ходе выяснения отношений переместилась в подъезде. По версии следствия, в один момент мужчина столкнул подругу с лестницы. От полученных повреждений жертва скончалась.
Подозреваемого задержали. Это ранее не судимый 37-летний житель Новокуйбышевска, работник одного из городских предприятий. В содеянном он уже сознался.
|
В Неваде преступник в маске на угнанном грузовике протаранил легальный публичный дом
|
26 мая 2017, 11:16
|
Замахнулся на полицию: Тольяттинец получил два года за избиение правоохранителей
|
26 мая 2017, 09:01
|
В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты
В городе Минусинске Красноярского края накануне вечером был убит 42-летний главный редактор газеты "Тон-М" Дмитрий Попков. По информации отечественных агентств, в теле жертвы экспертами обнаружены пять пуль.
|
25 мая 2017, 10:10
|
Шпалы не прихватили: Три самарца украли рельсы от дома на проспекте Карла Маркса
В Самаре местный житель обратился к правоохранителям с заявлением о краже рельсов от дома на проспекте Карла Маркса. Компания, которой принадлежало пропавшее имущество, оценила причиненный ущерб в 20 тысяч рублей.
|
24 мая 2017, 01:01
|
В Самарской области рецидивист сжег приятеля на конфорке газовой плиты
|
22 мая 2017, 10:40
|
В Чапаевске мужчина забил до смерти гантелей собственную дочь
|
22 мая 2017, 09:50
|
В Самаре молодая семейная пара убивала пенсионера топором, ножом и черенком от лопаты
|
21 мая 2017, 02:57
|
Жительница Новокуйбышевска закопала ребенка рядом с уличным туалетом
|
18 мая 2017, 08:20
|
В Новокуйбышевске женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка
|
16 мая 2017, 07:39
|
Школьницы из Новокуйбышевска вышли в финал "Детского Евровидения-2017"
Две воспитанницы школы искусств «Вдохновение», Виктория Бездомникова и Владлена Губарева, сумели прорваться в финал Национального отборочного конкурса «Детское Евровидение-2017». Они оказались в числе 19 финалисток из разных городов России. Обеих девочек учит петь Елена Казакова. Подготовка к выступлениям в самом …
|
4 мая 2017, 07:49
|
Пропавшая в Новокуйбышевске девушка найдена убитой
Пропавшая жительница Новокуйбышевска найдена мертвой. Тело было закопано в лесополосе в поселке Океан под Чапаевском. Информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство» еще несколько дней назад по факту безвестного исчезновения молодой женщины. В …
|
26 апреля 2017, 10:27