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В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

В Самарской области КАМАЗ упал на бок, когда чистил снег на трассе

Полицейские ведут проверку по факту аварии в Борском районе. В среду рано утром 42-летний водитель ехал на грузовике КАМАЗ по трассе «Подъезд к городу Оренбург от М-5» со стороны Нефтегорска. На перекрестке с круговым движением водитель большегруза убирал снег. Но 
29 ноября 2018, 01:13
В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии

В Самаре на один день запретят остановку машин на улице Советской Армии

В среду, 5 декабря, в областной столице введут временные ограничения для автомобилистов на улице Советской Армии. С 6:00 до 16:00 на участке этой улицы в районе школы №46 и «МТЛ-Арены» будут запрещены остановка и стоянка машин. Об этом сообщили в 
29 ноября 2018, 12:19
В Самарскую область придут морозы до -23

В Самарскую область придут морозы до -23

К середине недели циклонический вихрь с Черного моря принес в Самарскую область умеренный и сильный снег, слабую метель. По прогнозам синоптиков, на отдельных участках дорог возможны снежные заносы. В четверг на Среднюю Волгу распространится область высокого атмосферного давления с низкими 
29 ноября 2018, 11:51
В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков

В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков

В Самарской области сотрудники УФСБ России задержали неоднократно судимого мужчину. По оперативным данным, он является членом организованной преступной группировки. Во время обыска у него дома удалось изъять более 10 кг героина. Сейчас рассматривается версия, по которой местная ОПГ пыталась организовать 
29 ноября 2018, 11:27
19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей

19-летний тольяттинец притворился девушкой и обманом «заработал» 12 тысяч рублей

Комсомольский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего парня из Тольятти. По версии следствия, он создал в социальной сети профиль под женским именем «Наталья Власова» и разместил информацию о продаже косметики. На объявление обратили внимание, и некий клиент перечислил 
29 ноября 2018, 10:37
Самарцы стали чаще воровать или портить крышки колодцев

Самарцы стали чаще воровать или портить крышки колодцев

В Самаре за 10 месяцев этого года пришлось заменить 610 украденных или сломанных крышек люков от водопроводных и канализационных колодцев. По данным «РКС-Самара», эта цифра больше, чем показатель за весь прошлый год. Нередко злоумышленники снимают крышки оптом - например, летом 
28 ноября 2018, 12:53
В Тольятти прохожий ранил 24-летнего парня у входа в магазин

В Тольятти прохожий ранил 24-летнего парня у входа в магазин

В Тольятти завели уголовное дело из-за нападения на прохожего. Ночью находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии узнал от дежурного о тяжком преступлении. За несколько минут до этого у входа в магазин на Молодежном бульваре был ранен 24-летний местный 
28 ноября 2018, 10:51
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