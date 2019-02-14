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В Самарской области в День всех влюбленных поженятся 35 пар
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14 февраля 2019, 12:37
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В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана
В Автозаводский районный суд Тольятти передали для рассмотрения дело в отношении двух парней, которые попались на грабеже. По версии следствия, в начале августа прошлого года они приехали на автомобиле на охраняемую территорию Вагонного ремонтного депо Тольятти. Подозреваемые демонтировали механический редуктор …
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14 февраля 2019, 12:14
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В Самаре построят лыжероллерную трассу
В следующем году в Самаре начнется строительство лыжероллерной трассы. Она разместится на базе «Чайка». Об этом в своем Твиттере написало региональное Министерство спорта. Возведение трассы предварительно включено в национальный проект «Демография».
В ведомстве подчеркивают, что на объекте можно будет проводить тренировки …
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14 февраля 2019, 10:34
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Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре
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14 февраля 2019, 08:37
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Из Самарской области выдворили лидера исламистов
Из самарского аэропорта Курумоч в родную страну в принудительном порядке отправили главу отделения Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) 52-летнего Рахматулло Баротова. Как отметили в УФСБ по Самарской области, в сентябре 2015 года Верховный суд Таджикистана признал эту партию террористической организацией. …
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13 февраля 2019, 02:01
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В Самаре ищут жертв опытного карманника
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13 февраля 2019, 10:28
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Самарчанку поймали с героином на полмиллиона рублей
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13 февраля 2019, 09:50
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Самарец случайно убил нового знакомого и вызвал полицию
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11 февраля 2019, 09:26
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В Сызрани сестра зарезала брата во время застолья
Накануне, 5 февраля, в Сызрани прошли похороны мужчины. В его гибели подозревается родная сестра. По версии следствия, в выходные родственники поссорились, когда распивали спиртное. Рассерженная женщина нанесла брату колото-резаные ранения, и медикам, прибывшим на место событий, оставалось только констатировать смерть …
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6 февраля 2019, 09:55
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В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек
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5 февраля 2019, 01:14
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В Тольятти найдены тела бывшей главы управления потребрынка и ее супруга
В Тольятти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»: в частном доме на улице Васильковой нашли тела 61-летней женщины и 69-летнего мужчины. Причем на трупе владельца жилища не обнаружены какие-либо признаки насильственной смерти. Сейчас заведено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые …
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16 января 2019, 01:42
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Октябрьск получит 80 миллионов рублей на реконструкцию пляжа
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30 мая 2018, 09:42
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Возобновлена подача холодной воды в дома жителей Октябрьска
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23 мая 2018, 11:09
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Утопленника в зимней одежде нашли под мостом в Октябрьске
14 мая в Поисково-спасательную службу Самарской области поступило сообщение об обнаружении утонувшего человека. О ЧП стало известно от двоих молодых людей, которые рыбачили недалеко от железнодорожного моста в Октябрьске. Тело утопленника находилось в камышах.
На место отправился отряд спасателей вместе со …
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17 мая 2018, 09:50
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Дом культуры «Волга» будет капитально отремонтирован в Октябрьске
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24 апреля 2018, 09:24
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