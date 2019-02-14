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Материалы по теме:

В Самарской области в День всех влюбленных поженятся 35 пар

В Самарской области в День всех влюбленных поженятся 35 пар

Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных в Самарской области заключат брак 35 пар. Все регистрации пройдут под девизом «Место для счастья – здесь, время для счастья – вся жизнь!», сообщили в Управлении ЗАГС Самарской области. Интересно, что молодожены из 
14 февраля 2019, 12:37
В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана

В Тольятти двое парней попались на краже редуктора с мостового крана

В Автозаводский районный суд Тольятти передали для рассмотрения дело в отношении двух парней, которые попались на грабеже. По версии следствия, в начале августа прошлого года они приехали на автомобиле на охраняемую территорию Вагонного ремонтного депо Тольятти. Подозреваемые демонтировали механический редуктор 
14 февраля 2019, 12:14
В Самаре построят лыжероллерную трассу

В Самаре построят лыжероллерную трассу

В следующем году в Самаре начнется строительство лыжероллерной трассы. Она разместится на базе «Чайка». Об этом в своем Твиттере написало региональное Министерство спорта. Возведение трассы предварительно включено в национальный проект «Демография».

В ведомстве подчеркивают, что на объекте можно будет проводить тренировки 

14 февраля 2019, 10:34
Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре

Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре

С четверга, 14 февраля, в Самарской области снова обещают снег. По прогнозам синоптиков, сегодня в большинстве районов обещают небольшой и умеренный снег, мокрый, местами гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха составит -1, -6 градусов по Цельсию. В ночи на 
14 февраля 2019, 08:37
Из Самарской области выдворили лидера исламистов

Из Самарской области выдворили лидера исламистов

Из самарского аэропорта Курумоч в родную страну в принудительном порядке отправили главу отделения Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) 52-летнего Рахматулло Баротова. Как отметили в УФСБ по Самарской области, в сентябре 2015 года Верховный суд Таджикистана признал эту партию террористической организацией. 
13 февраля 2019, 02:01
В Самаре ищут жертв опытного карманника

В Самаре ищут жертв опытного карманника

Полицейские ищут жертв задержанного карманника. Как сообщили в региональном ГУ МВД, по подозрению в карманной краже силовики задержали 34-летнего мужчину, который уже несколько раз представал перед судом за подобные преступления. Приметы задержанного: мужчина, на вид 30-40 лет, рост 175-178 см, 
13 февраля 2019, 10:28
Самарчанку поймали с героином на полмиллиона рублей

Самарчанку поймали с героином на полмиллиона рублей

В областной столице перед судом предстанет 40-летняя женщина. Ее подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, а также в приобретении и хранении запрещенных веществ. По версии следствия, 12 сентября прошлого года она купила у своего знакомого 105 упаковок 
13 февраля 2019, 09:50
Самарец случайно убил нового знакомого и вызвал полицию

Самарец случайно убил нового знакомого и вызвал полицию

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за убийства в одном из частных домов по улице Рейсовой. Правоохранители поговорили с владельцами здания - супружеской парой и выяснили, что же произошло. Оказалось, что 44-летний мужчина познакомился на улице с прохожим и позвал его 
11 февраля 2019, 09:26
В Сызрани сестра зарезала брата во время застолья

В Сызрани сестра зарезала брата во время застолья

Накануне, 5 февраля, в Сызрани прошли похороны мужчины. В его гибели подозревается родная сестра. По версии следствия, в выходные родственники поссорились, когда распивали спиртное. Рассерженная женщина нанесла брату колото-резаные ранения, и медикам, прибывшим на место событий, оставалось только констатировать смерть 
6 февраля 2019, 09:55
В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек

В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек

7 лет лишения свободы строгого режима и принудительное лечение у психиатра - таков вердикт суда, вынесенный в отношении бывшего военнослужащего, участника боевых действий в Чечне, многодетного отца Евгения Копцева. Напомним, по версии следствия он в ночь с 13 на 14 
5 февраля 2019, 01:14
В Тольятти найдены тела бывшей главы управления потребрынка и ее супруга

В Тольятти найдены тела бывшей главы управления потребрынка и ее супруга

В Тольятти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»: в частном доме на улице Васильковой нашли тела 61-летней женщины и 69-летнего мужчины. Причем на трупе владельца жилища не обнаружены какие-либо признаки насильственной смерти. Сейчас заведено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые 
16 января 2019, 01:42
Октябрьск получит 80 миллионов рублей на реконструкцию пляжа

Октябрьск получит 80 миллионов рублей на реконструкцию пляжа

Октябрьск выиграл грант в 80 миллионов рублей. Он получил эти деньги, став одним из победителей всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Октябрьск вышел на состязание с проектом реконструкции пляжа. По мнению его 

30 мая 2018, 09:42
Возобновлена подача холодной воды в дома жителей Октябрьска

Возобновлена подача холодной воды в дома жителей Октябрьска

В Самарской области 22 мая без холодной воды остались 2,5 тысячи жителей Октябрьска. Как уже сообщала «ТЕРРА», на улице Максима Горького прорвало трубу диаметром 500 миллиметров. Более 800 домов были отключены от холодного водоснабжения: 18 многоквартирных, 790 частных, а также 
23 мая 2018, 11:09
Утопленника в зимней одежде нашли под мостом в Октябрьске

Утопленника в зимней одежде нашли под мостом в Октябрьске

14 мая в Поисково-спасательную службу Самарской области поступило сообщение об обнаружении утонувшего человека. О ЧП стало известно от двоих молодых людей, которые рыбачили недалеко от железнодорожного моста в Октябрьске. Тело утопленника находилось в камышах.

На место отправился отряд спасателей вместе со 

17 мая 2018, 09:50
Дом культуры «Волга» будет капитально отремонтирован в Октябрьске

Дом культуры «Волга» будет капитально отремонтирован в Октябрьске

Капитальный ремонт дома культуры «Волга» в Октябрьске стал одной из основных тем, которая обсуждалась на оперативном совещании в правительстве Самарской области. Здание ДК находится в очень плачевном состоянии. Часть кабинетов там даже пришлось закрыть, так как в них уже просто 

24 апреля 2018, 09:24
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