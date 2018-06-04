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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Из-за переизбытка воды на Жигулёвской ГЭС изменили режимы работы

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Сызранские браконьеры ловили «метлами» налимов

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"Эта снасть является орудием массового истребления рыбы, а налима ей ловят один 

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Под Сызранью поймали ульяновского браконьера с 15 налимами и «метлой»

Под Сызранью поймали ульяновского браконьера с 15 налимами и «метлой»

На днях сотрудниками сызранского линейного отдела МВД на транспорте был выявлен 42-летний житель поселка Радищево Ульяновской области. Мужчина осуществлял незаконный вылов рыбы в акватории Волги. Браконьер был задержан стражами порядка напротив деревни Паньшино Радищевского района. У рыбака было обнаружено и 
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В Самарской области завершается сезон массовой рыбалки

В Самарской области завершается сезон массовой рыбалки

С наступлением холодов желающих посидеть на берегу с удочкой становится меньше в разы. В результате активизировались те, кто ловить рыбу предпочитает в обход закона, ставя сети. Сотрудники рыбнадзора нарушителей выявляют ежедневно. Так, например, во время ночного рейда на реке Сок 

31 октября 2017, 04:14
Запрет для проезда фур по Жигулевской ГЭС хотят продлить на год

Запрет для проезда фур по Жигулевской ГЭС хотят продлить на год

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25 сентября 2017, 07:06
Волгу усмирили

Волгу усмирили

Дождевой паводок в районе Жигулевского гидроузла перешел в завершающую стадию, сообщили на ГЭС. Приток воды снизился по сравнению с максимумом (22 255 м³/с) более чем втрое – до 7072 м3/с. В связи со снижением притока 23 августа на Жигулевской ГЭС 
24 августа 2017, 10:28
Уходим под Волгу: самарцев предупредили о повышении уровня воды

Уходим под Волгу: самарцев предупредили о повышении уровня воды

По сообщению самарской мэрии, в среду, 12 июля, в Самаре ожидается повышение уровня воды.

«Жигулевская ГЭС планирует сброс воды. В связи с этим в пределах границ городского округа Самара ожидается повышение уровня воды на 1 – 1,5 метра», - 
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В нацпарке «Самарская Лука» самку кабана спасли из браконьерского капкана

Два автомобиля с браконьерами были обнаружены в ходе патрульного рейда в национальном парке «Самарская Лука». Инспекторы лесничества попытались догнать злоумышленников, однако им удалось оторваться от погони и скрыться.
Инспекторы вернулись на место, где изначально были замечены машины браконьеров. И обнаружили 

5 января 2017, 02:12
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