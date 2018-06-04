Житель Самарской области попал под уголовную статью за незаконный лов рыбы. Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии в районе Жигулевской ГЭС и вызвали на место полицейских. Прибывшие правоохранители изъяли 12 пойманных судаков и рыболовные снасти.
Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, мужчина рыбачил в местах нереста и миграционных путей к ним Саратовского водохранилища. Своими действиями он причинил материальный ущерб, который был оценен в 3 тысячи рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
|
Двоих пропавших подростков нашли в Самаре
|
31 мая 2018, 09:30
|
В Самарской области полицейские закрыли нелегальный пункт приема металлолома
В поселке Алексеевка Кинельского района Самарской области полицейские пресекли работу нелегального пункта металлоприема. Местный предприниматель открыл точку сбора металлолома, не оформив для этого никаких документов. Во время обыска оперативники изъяли 25 килограммов цветмета на сумму 10 тысяч рублей, а также …
|
28 мая 2018, 03:49
|
Полиция из Саратова едет в Самару на чемпионат мира по футболу
|
26 мая 2018, 03:13
|
Житель Сызранского района засадил дом и двор коноплей
На днях в полицию поступило сообщение о том, что 43-летний житель Сызранского района занимается культивацией наркотиков. Правоохранители наведались к мужчине в дом. Там они обнаружили, что комнаты в жилище и надворные постройки оборудованы под выращивание конопли. В руках правоохранителей оказались …
|
25 мая 2018, 11:29
|
Из-за переизбытка воды на Жигулёвской ГЭС изменили режимы работы
Запасы воды на водохранилищах Волжско-Камского каскада превышают средние многолетние значения на 45 процентов.
На Жигулевской ГЭС установлен новый режим работы, информирует Федеральное агентство водных ресурсов. Теперь с 21 февраля по 5 марта гидроэлектростанция будет работать со средним показателем сброса …
|
24 февраля 2018, 05:27
|
Сызранские браконьеры ловили «метлами» налимов
|
30 января 2018, 08:27
|
Под Сызранью поймали ульяновского браконьера с 15 налимами и «метлой»
На днях сотрудниками сызранского линейного отдела МВД на транспорте был выявлен 42-летний житель поселка Радищево Ульяновской области. Мужчина осуществлял незаконный вылов рыбы в акватории Волги. Браконьер был задержан стражами порядка напротив деревни Паньшино Радищевского района. У рыбака было обнаружено и …
|
8 января 2018, 03:20
|
В Самарской области завершается сезон массовой рыбалки
|
31 октября 2017, 04:14
|
Запрет для проезда фур по Жигулевской ГЭС хотят продлить на год
|
25 сентября 2017, 07:06
|
Волгу усмирили
|
24 августа 2017, 10:28
|
Уходим под Волгу: самарцев предупредили о повышении уровня воды
|
12 июля 2017, 01:13
|
В нацпарке «Самарская Лука» самку кабана спасли из браконьерского капкана
Два автомобиля с браконьерами были обнаружены в ходе патрульного рейда в национальном парке «Самарская Лука». Инспекторы лесничества попытались догнать злоумышленников, однако им удалось оторваться от погони и скрыться.
|
5 января 2017, 02:12