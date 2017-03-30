Суд города Жигулевска вынес приговор местному жителю, который признан виновным по делу о преступлениях сексуального характера в отношении детей. Согласно материалам уголовного дела, мужчина развращал несовершеннолетних девочек во возрасте от 11 до 15 лет на улицах города. По данным следователей, было совершено пять преступлений весной 2016 года.
Суд приговорил мужчину к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
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В Самаре в детской присыпке нашли более 1,5 кг анаболиков
Самарские таможенники обнаружили в детской присыпке сильнодействующие вещества, запрещенные к ввозу на территорию страны. Опасная находка была в почтовом отправлении из Китайской Народной Республики. Эксперты установили, что внутри бутылки находится бензилбензоат, который широко используется производителями анаболических препаратов.
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28 марта 2017, 02:44
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В Самаре названы ответственные по делу об убитой ледяной глыбой женщине
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28 марта 2017, 11:28
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Самарские полицейские задержали банду нефтеврезчиков
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу 40 тонн нефти. В совершении этого преступления подозревают семерых жителей региона. Двое предполагаемых организаторов заключены под стражу, с остальных фигурантов взята подписка о невыезде.
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27 марта 2017, 04:39
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В Самаре завели уголовное дело после гибели женщины, на которую упал снег
После гибели женщины, на которую в Самаре упала снежная глыба с крыши дома, возбуждено уголовное дело. Статья – «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В настоящее время следователи устанавливают виновников трагедии, сообщили в пресс-службе СУ …
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27 марта 2017, 01:48
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В Сызрани детям продали пиво в банках, бутылках и на розлив
Вчера, 18 марта, в Сызрани активисты "Скорой молодежной помощи" выявили два факта реализации спиртного несовершеннолетним. Как пишет «КТВ Луч», нарушения были зафиксированы в кафе "Царь-печка" и магазине «Продукты», расположенных по улице Фридриха Энгельса.
Общественники вызвали на место сотрудников полиции. Стражи …
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19 марта 2017, 02:04
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Серийный педофил развращал девочек в Жигулевске
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11 января 2017, 01:49
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В России родителей предложили наказывать за покупку алкоголя детьми
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) представит ряд поправок к Кодексу об административных нарушениях. В частности, специалисты намерены заставить родителей малолетних покупателей спиртного вносить штраф в 2-3 тыс. рублей.
Основание называется вполне обоснованное. В данном случает речь идет о неисполнении функций …
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26 августа 2016, 10:22
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В Тольятти организатор порносъемок с участием детей осужден на 11 лет
Тольяттинский суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в преступлениях сексуального характера, совершенных в отношении детей. Потерпевшие – две несовершеннолетние девочки. В прошлом году, когда были совершены преступления, одной из них ещё даже не исполнилось 14. По данным следствия, мужчина совершил …
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20 июля 2016, 02:23
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В Самаре будут судить мужчину за съемки порно с 13 детьми
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10 июня 2016, 01:13
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В Жигулевске 20-летнего парня подозревают в совращении 14-летней девочки
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29 сентября 2015, 04:34
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Слесарь из Тольятти домогался до пяти мальчиков
Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в преступлениях сексуального характера против детей.
По версии следствия, от действий преступника пострадали четверо ребят, не достигших 12-летнего …
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28 апреля 2014, 11:14