Тольяттинский суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в преступлениях сексуального характера, совершенных в отношении детей. Потерпевшие – две несовершеннолетние девочки. В прошлом году, когда были совершены преступления, одной из них ещё даже не исполнилось 14. По данным следствия, мужчина совершил …