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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 марта 2017г 
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Серийный педофил развращал девочек в Жигулевске

Следователи Жигулевска направили в суд уголовное дело о преступлениях сексуального характера, совершенных в отношении детей. Обвиняемый – 37-летний мужчина. По версии следствия, в апреле 2016 года его жертвами стали пять девочек в возрасте от 11 до 15 лет. Согласно материалам 

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В Тольятти организатор порносъемок с участием детей осужден на 11 лет

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20 июля 2016, 02:23
В Самаре будут судить мужчину за съемки порно с 13 детьми

В Самаре будут судить мужчину за съемки порно с 13 детьми

В Самаре направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в использовании детей для изготовления порнографических материалов. Перед судом предстанет 39-летний самарец. По версии следствия, он причастен как минимум к трем преступлениям. Речь идет о съемках порно с участием 

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В Жигулевске 20-летнего парня подозревают в совращении 14-летней девочки


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29 сентября 2015, 04:34
Слесарь из Тольятти домогался до пяти мальчиков

Слесарь из Тольятти домогался до пяти мальчиков

Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в преступлениях сексуального характера против детей.

По версии следствия, от действий преступника пострадали четверо ребят, не достигших 12-летнего 

28 апреля 2014, 11:14
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