10
00
32
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13.08.2018 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888P  888                 8888888            Y88b   d88P           
       d88P   888                   888               Y88b d88P            
      d88P    888                   888                Y88o88P             
     d88P     888  888  88888b.     888     .d88b.      Y888P     88888888 
    d88P      888 .88P  888 "88b    888    d88P"88b      888         d88P  
   d88P       888888K   888  888    888    888  888      888        d88P   
  d88P        888 "88b  888 d88P    888    Y88b 888      888       d88P    
 d8888888888  888  888  88888P"   8888888   "Y88888      888      88888888 
                        888                     888                        
                        888                Y8b d88P                        
                        888                 "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре

Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре

Самарское речное предприятие возобновило продажу билетов на скоростные суда через интернет. Напомним, что по техническим причинам она была приостановлена 9 августа. Кстати, это не единственное изменение. Поменялось расписание «Восходов» на маршруте Самара-Тольятти. Теперь рейсы отправляются по пятницам, субботам и воскресеньям. 
13 августа 2018, 09:55
Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия

Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия

Аналитики портала "Домофонд" составили рейтинг экологического благополучия 150 городов России. При этом речь идет не о реальных показателях загрязнённости, а о том, как местные жители оценивают обстановку в своих муниципалитетах. В опросе приняли участие 61 734 человека по всей России. 
13 августа 2018, 09:42
45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников

45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников

В Самарской области завершился Грушинский фестиваль. В этом году он праздновал двойной юбилей — полвека прошло с того момента, как любители авторской песни впервые собрались вместе, в то же время по количеству проведенных фестивалей он стал 45-м. 
 
Юбилейный 45-й Грушинский 
13 августа 2018, 09:14
В блогах: Минтранс объяснил появление над Самарой низко летающих самолетов

В блогах: Минтранс объяснил появление над Самарой низко летающих самолетов

"Вам бояться нечего. Все в порядке!" - минтранс Самарской области в "Твиттере" успокаивает жителей Самары, которых взволновало появление над городом низко летающих пассажирских самолетов.

"А с каких это пор самолётам разрешили летать над Самарой? - вопрошает один из 
13 августа 2018, 08:49
В Сызрани мужчина поклялся не поднимать руку на любимую и едва ее не зарезал

В Сызрани мужчина поклялся не поднимать руку на любимую и едва ее не зарезал

В Сызрани на обоях в квартире, где произошло нападение на девушку, обнаружили трогательную клятву. «Клянусь не бить и не употреблять наркотики», - написал мужчина, который едва не зарезал свою любимую. Напомним, что 7 августа в одном из домов по улице 
13 августа 2018, 05:05
6 лет удерживал двух пленников предполагаемый рабовладелец в Самарской области

6 лет удерживал двух пленников предполагаемый рабовладелец в Самарской области

Сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области выяснили, что житель Кинельского района может быть причастен к незаконному лишению свободы нескольких граждан России. Оказалось, что с 2012 по июль 2018 года злоумышленник силой удерживал двух мужчин в доме своего родственника в 
13 августа 2018, 12:51
В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»

В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»

В областной столице в районе поляны Фрунзе демонтировали плавучую баню-ресторан, подконтрольную организованной преступной группировке «Законовские». Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
 
- Никаких документов, алкоголь без лицензии. Накануне при проведении контрольной закупки сюда, 
13 августа 2018, 11:22
Двух сызранок мигрант пырнул ножом на турбазе в c. Шелехметь

Двух сызранок мигрант пырнул ножом на турбазе в c. Шелехметь

Ночью 5 августа с турбазы "Радуга", расположенной в поселке Шелехметь, пришлось экстренно госпитализировать двух жительниц Сызрани. У 33-летней потерпевшей врачи диагностировали ножевое ранение левого бедра, а 42-летней женщине порезали живот.
 
На место ЧП выезжали оперативники.  Они выяснили, что к 
11 августа 2018, 03:47
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх