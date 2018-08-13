В Сызрани мужчина поклялся не поднимать руку на любимую и едва ее не зарезал В Сызрани на обоях в квартире, где произошло нападение на девушку, обнаружили трогательную клятву. «Клянусь не бить и не употреблять наркотики», - написал мужчина, который едва не зарезал свою любимую. Напомним, что 7 августа в одном из домов по улице …