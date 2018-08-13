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Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре
Самарское речное предприятие возобновило продажу билетов на скоростные суда через интернет. Напомним, что по техническим причинам она была приостановлена 9 августа. Кстати, это не единственное изменение. Поменялось расписание «Восходов» на маршруте Самара-Тольятти. Теперь рейсы отправляются по пятницам, субботам и воскресеньям. …
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13 августа 2018, 09:55
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Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия
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13 августа 2018, 09:42
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45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников
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13 августа 2018, 09:14
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В блогах: Минтранс объяснил появление над Самарой низко летающих самолетов
"Вам бояться нечего. Все в порядке!" - минтранс Самарской области в "Твиттере" успокаивает жителей Самары, которых взволновало появление над городом низко летающих пассажирских самолетов.
"А с каких это пор самолётам разрешили летать над Самарой? - вопрошает один из …
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13 августа 2018, 08:49
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В Сызрани мужчина поклялся не поднимать руку на любимую и едва ее не зарезал
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13 августа 2018, 05:05
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6 лет удерживал двух пленников предполагаемый рабовладелец в Самарской области
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13 августа 2018, 12:51
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В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»
В областной столице в районе поляны Фрунзе демонтировали плавучую баню-ресторан, подконтрольную организованной преступной группировке «Законовские». Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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13 августа 2018, 11:22
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Двух сызранок мигрант пырнул ножом на турбазе в c. Шелехметь
Ночью 5 августа с турбазы "Радуга", расположенной в поселке Шелехметь, пришлось экстренно госпитализировать двух жительниц Сызрани. У 33-летней потерпевшей врачи диагностировали ножевое ранение левого бедра, а 42-летней женщине порезали живот.
На место ЧП выезжали оперативники. Они выяснили, что к …
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11 августа 2018, 03:47