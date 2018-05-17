За помощью к сотрудникам полиции обратилась жительница Нефтегорского района области. Она сообщила, что у нее украли кредитную карту и совершили с ее помощью покупки на 21 тысячу рублей. В преступлении женщина заподозрила своего 31-летнего знакомого, который был у нее в гостях в день кражи. В качестве подтверждения своей догадки она сообщила, что, когда пришла к мужчине домой, чтобы узнать, не брал ли он карту, увидела на его столе дорогой алкоголь и закуски.
Полицейские запросили подробную выписку по карте, чтобы узнать, когда и где ею расплачивались. В итоге на одной из камер видеонаблюдения был замечен предполагаемый преступник. Потерпевшая опознала в нем недавнего гостя.
Мужчину вызвали на допрос. Поначалу он все отрицал, но под грузом улик во всем сознался. Он знал, что карта поддерживает возможность оплаты без введения ПИН-кода, а также не имеет лимита на снятие денег. С ее помощью подозреваемый шиковал несколько дней, покупая не только дорогой алкоголь, но и бытовую химию для дома.
Сейчас уголовное дело, заведенное на мужчину, направлено в суд.
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