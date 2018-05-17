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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Сотрудница салона связи украла 69 мобильников в Тольятти

Сотрудница салона связи украла 69 мобильников в Тольятти

С заявлением к сотрудникам полиции обратился сотрудник службы безопасности одного из магазинов Тольятти. Он сообщил о пропаже 69 мобильных телефонов на 1,3 миллиона рублей из торговой точки. Подозреваемая в совершении преступления была задержана через несколько часов.

Оказалось, что гаджеты похитила сотрудница 

17 мая 2018, 01:46
Тольяттинец обанкротил управляющую компанию, выведя из нее более 2 миллионов рублей

Тольяттинец обанкротил управляющую компанию, выведя из нее более 2 миллионов рублей

В Тольятти расследуется уголовное дело, возбужденное на заместителя директора одной из местных управляющих компаний. Его подозревают в преднамеренном банкротстве предприятия.

По версии следствия, 61-летний мужчин вывел активы УК. Для этого он заключил ряд сделок на крайне невыгодных условиях. В результате этой 

17 мая 2018, 11:52
64 автоматных патрона нашли полицейские у жителя Тольятти

64 автоматных патрона нашли полицейские у жителя Тольятти

На днях в Тольятти сотрудники полиции остановили микроавтобус. Они заметили, что один из пассажиров в салоне сильно нервничает, и его решили досмотреть. В присутствии понятых у него обнаружили два свертка, в которых находились боеприпасы для оружия. Экспертиза показала, что 64 

16 мая 2018, 02:42
Водитель «десятки» протаранил опору ЛЭП в Смышляевке

Водитель «десятки» протаранил опору ЛЭП в Смышляевке

14 мая в Волжском районе Самарской области произошло ДТП. 47-летний водитель ВАЗ-21101 ехал в поселке Смышляевка по улице Центральная со стороны улицы Вяземская в направлений улицы Днепропетровская. Во время движения мужчина нарушил правила. Из-за этого легковушка врезалась в опору ЛЭП.

В 

15 мая 2018, 05:34
Полицейские нашли ребенка, который ушел из приюта в Чапаевске

Полицейские нашли ребенка, который ушел из приюта в Чапаевске

Самарские полицейские разыскали воспитанника одного из соучреждений Чапаевска. За помощью к стражам порядка обратился сотрудник организации. Он сообщил, что мальчик ушел несколько часов назад и больше не появляется.

В разговоре с правоохранителями сотрудники заведения пояснили, что у него есть склонность к 

15 мая 2018, 02:43
В Самаре 18-летний парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку

В Самаре 18-летний парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку

12 мая в Самаре произошла кража. На улице Стара-Загора молодой парень сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку и скрылся.

Потерпевшая не стала терять время, и сразу сообщила о преступлении в полицию. Прибывший экипаж ДПС собрал приметы злоумышленника и отправился за молодым 

14 мая 2018, 10:41
Менеджер фирмы из Сызрани украл 7 миллионов рублей

Менеджер фирмы из Сызрани украл 7 миллионов рублей

Сызранская полиция расследует уголовные дела в отношении менеджера одной из местных фирм. 32-летний мужчина попался на мошенничестве с договорами поставок сельхозпродукции.

Злоумышленник действовал по одной схеме. Он договаривался с фирмой на поставку продуктов со стопроцентной предоплатой. Получая деньги, мужчина оттягивал момент 

14 мая 2018, 12:10
69 смартфонов за 1,2 млн рублей украли из «Евросети» в Тольятти

69 смартфонов за 1,2 млн рублей украли из «Евросети» в Тольятти

10 мая отделом полиции Автозаводского района Тольятти было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Как передает «Волга Ньюс» со ссылкой на источники в правоохранительных структурах Автограда, сообщение о преступлении поступило в органы днем 10 апреля. 
12 мая 2018, 03:59
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