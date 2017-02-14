Полицейские обнаружили у жителя села Приволжье 520 граммов марихуаны. 52-летний мужчина хранил наркотики в холодильнике. По его словам, он сам выращивает и сушит коноплю для личного употребления. Сейчас эту информацию проверяют силовики. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения.
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Ученые сравнили действие любимой музыки на мозг с наркотиками
Музыкальные композиции действуют на те же отделы головного мозга, где возникает чувство удовольствия при занятиях сексом или употреблении наркотиков. Об этом открытии ученых рассказывает Scientific Reports.
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9 февраля 2017, 09:36
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9 обвиняемых в организации сети сбыта героина в Самаре окажутся на скамье подсудимых
В Самарский областной суд направили дело по созданию сети сбыта героина. Речь о так называемом картеле Виталика-Спортсмена, считавшемся одним из крупнейших преступных сообществ на территории Самары.
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2 февраля 2017, 09:04
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Бывшие тольяттинские полицейские отделались условными сроками за избиение административно задержанной
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26 января 2017, 08:52
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Уроженка Сызрани пыталась ввезти в Таиланд партию кокаина в желудке
32-летнюю уроженку Сызрани Юлию М. задержали в аэропорту Таиланда при попытке ввезти в эту страну в своем желудке партию кокаина весом 600 грамм, передает syzran-small.ru.
Как выяснилось, женщина, работавшая барменом в Камбодже, везла более 10 контейнеров с наркотическим …
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24 января 2017, 11:16
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В Самаре, Новокуйбышевске и Чапаевске 4200 человек употребляют наркотики
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24 января 2017, 06:13
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Экс-бухгалтер полиции Новокуйбышевска похитила более 800 тысяч рублей
В Самарской области вынесли приговор женщине, работавшей главным бухгалтером в отделе МВД по Новокуйбышевску. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.
Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2015 года подсудимая присвоила более 800 000 рублей, которые предназначались для денежного …
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20 января 2017, 02:13
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Самарская полиция потребовала приостановить строительство магистрали Центральная
Самарская полиция потребовала приостановить реализацию одного из крупнейших региональных проектов - строительство автомагистрали Центральная. Соответствующий иск к областному Министерству транспорта и автомобильных дорог поступил на рассмотрение арбитражного суда губернии. МВД не согласно с включением в схему собственного участка площадью в 6 …
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19 января 2017, 05:04
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Полиция Самарской области получила от правительства региона 50 новых автомобилей за 55,4 млн рублей
Среди них как иномарки стоимостью почти два миллиона рублей, так и вазовские модели. Для нужд полиции закуплены 30 отечественных и 20 импортных авто, оснащенных цифровыми радиостанциями, алкотестерами и светосигнальными устройствами. Марки: «Toyota Camry», «Skoda Octavia», "Лада Веста" и "Лада Гранта".
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17 января 2017, 04:12
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Ученые обнаружили новую смертельную опасность марихуаны
Американские ученые заявили, что марихуана смертельно опасна. Эксперты из Ассоциации сердца в Новом Орлеане проанализировали данные 33 343 человек и выяснили, что употребление марихуаны повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
В ходе исследований эксперты изучили анализы людей, которые жаловались на кардиомиопатию. При этом недуге у человека …
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14 ноября 2016, 11:35
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В Мексике верховный суд одобрил личное потребление марихуаны
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5 ноября 2015, 08:57
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В Ставропольском районе изъяли 3 килограмма марихуаны
Сегодня, 19 августа, об этом сообщает пресс-служба госнаркоконтроля. Задержания предполагаемых наркодилеров прошли в ходе спецоперации "Мак-2015". В селе Нижнее Санчелеево психоактивные вещества обнаружили у 40-летней безработной, ранее судимой наркоманки. У нее в пакете нашли более 1,5 килограмма марихуаны. По ее …
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19 августа 2015, 08:05
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Самарский дачник готовил себе марихуану «против депрессии»
Сотрудники самарской наркополиции в рамках операции «Мак-2015» изъяли на Ракитовских дачах 37 кустов конопли. Наркосодержащее растение на своем участке выращивал 52-летний электрик дачного массива. Из конопли он делал марихуану.
Мужчина заявил оперативникам, что употреблял «зелье» сам, оно якобы было …
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29 июля 2015, 03:57