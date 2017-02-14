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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Ученые сравнили действие любимой музыки на мозг с наркотиками

Ученые сравнили действие любимой музыки на мозг с наркотиками

Музыкальные композиции действуют на те же отделы головного мозга, где возникает чувство удовольствия при занятиях сексом или употреблении наркотиков. Об этом открытии ученых рассказывает Scientific Reports.
Своими выводами поделились канадские специалисты университета Макгилла в Монреале. По утверждению ученых, на «центр 

9 февраля 2017, 09:36
9 обвиняемых в организации сети сбыта героина в Самаре окажутся на скамье подсудимых

9 обвиняемых в организации сети сбыта героина в Самаре окажутся на скамье подсудимых

В Самарский областной суд направили дело по созданию сети сбыта героина. Речь о так называемом картеле Виталика-Спортсмена, считавшемся одним из крупнейших преступных сообществ на территории Самары.
По версии следствия, три года назад 24-летний Николай Безгинов вместе с неизвестным лицом организовали 

2 февраля 2017, 09:04
Бывшие тольяттинские полицейские отделались условными сроками за избиение административно задержанной

Бывшие тольяттинские полицейские отделались условными сроками за избиение административно задержанной

Суд приговорил их к лишению свободы условно на срок от 2,5 до 4 лет. Все трое на два года лишены служителями Фемиды права работать в правоохранительных органах.
Напомним, ЧП произошло в ноябре 2015 года в отделе полиции №22 Автозаводского района. 

26 января 2017, 08:52
Уроженка Сызрани пыталась ввезти в Таиланд партию кокаина в желудке

Уроженка Сызрани пыталась ввезти в Таиланд партию кокаина в желудке

32-летнюю уроженку Сызрани Юлию М. задержали в аэропорту Таиланда при попытке ввезти в эту страну в своем желудке партию кокаина весом 600 грамм, передает syzran-small.ru.
 
Как выяснилось, женщина, работавшая барменом в Камбодже, везла более 10 контейнеров с наркотическим 
24 января 2017, 11:16
В Самаре, Новокуйбышевске и Чапаевске 4200 человек употребляют наркотики

В Самаре, Новокуйбышевске и Чапаевске 4200 человек употребляют наркотики

Именно такое количество состоит на учете в областном наркологическом диспансере. И это только официальные данные, на деле же таких зависимых, скрывающих свои губительные привычки и не обращающихся за помощью, в разы больше, говорят специалисты.
В группе риска сейчас - молодежь. 

24 января 2017, 06:13
Экс-бухгалтер полиции Новокуйбышевска похитила более 800 тысяч рублей

Экс-бухгалтер полиции Новокуйбышевска похитила более 800 тысяч рублей

В Самарской области вынесли приговор женщине, работавшей главным бухгалтером в отделе МВД по Новокуйбышевску. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2015 года подсудимая присвоила более 800 000 рублей, которые предназначались для денежного 

20 января 2017, 02:13
Самарская полиция потребовала приостановить строительство магистрали Центральная

Самарская полиция потребовала приостановить строительство магистрали Центральная

Самарская полиция потребовала приостановить реализацию одного из крупнейших региональных проектов - строительство автомагистрали Центральная. Соответствующий иск к областному Министерству транспорта и автомобильных дорог поступил на рассмотрение арбитражного суда губернии. МВД не согласно с включением в схему собственного участка площадью в 6 

19 января 2017, 05:04
Полиция Самарской области получила от правительства региона 50 новых автомобилей за 55,4 млн рублей

Полиция Самарской области получила от правительства региона 50 новых автомобилей за 55,4 млн рублей

Среди них как иномарки стоимостью почти два миллиона рублей, так и вазовские модели. Для нужд полиции закуплены 30 отечественных и 20 импортных авто, оснащенных цифровыми радиостанциями, алкотестерами и светосигнальными устройствами. Марки: «Toyota Camry», «Skoda Octavia», "Лада Веста" и "Лада Гранта".

17 января 2017, 04:12
Ученые обнаружили новую смертельную опасность марихуаны

Ученые обнаружили новую смертельную опасность марихуаны

Американские ученые заявили, что марихуана смертельно опасна. Эксперты из Ассоциации сердца в Новом Орлеане проанализировали данные 33 343 человек и выяснили, что употребление марихуаны повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе исследований эксперты изучили анализы людей, которые жаловались на кардиомиопатию. При этом недуге у человека 

14 ноября 2016, 11:35
В Мексике верховный суд одобрил личное потребление марихуаны

В Мексике верховный суд одобрил личное потребление марихуаны

Окончательного решения на данный момент еще не принято, хотя законопроект одобрен, однако сама инициатива имела большой резонанс и вызвала волну обсуждения в самых разных слоях общества. Как сообщается, служителям Фемиды предстоит рассмотреть вопрос как о легализации марихуаны, так и о 
5 ноября 2015, 08:57
В Ставропольском районе изъяли 3 килограмма марихуаны

В Ставропольском районе изъяли 3 килограмма марихуаны

Сегодня, 19 августа, об этом сообщает пресс-служба госнаркоконтроля. Задержания предполагаемых наркодилеров прошли в ходе спецоперации "Мак-2015". В селе Нижнее Санчелеево психоактивные вещества обнаружили у 40-летней безработной, ранее судимой наркоманки. У нее в пакете нашли более 1,5 килограмма марихуаны. По ее 
19 августа 2015, 08:05
Самарский дачник готовил себе марихуану «против депрессии»

Самарский дачник готовил себе марихуану «против депрессии»

Сотрудники самарской наркополиции в рамках операции «Мак-2015» изъяли на Ракитовских дачах 37 кустов конопли. Наркосодержащее растение на своем участке выращивал 52-летний электрик дачного массива. Из конопли он делал марихуану.

Мужчина заявил оперативникам, что употреблял «зелье» сам, оно якобы было 
29 июля 2015, 03:57
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