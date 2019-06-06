Эксперты рассказали, что будет с рублем этим летом … Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики по итогам 2018 года. Он достиг шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента. По мнению аналитиков, такой результат обусловлен повышением мировых цен на нефть, увеличением прибыли от экспорта, а также реализацией нескольких