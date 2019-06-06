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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор

Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор

В среду, 5 июня, в Красноармейском районе области случилась нестандартная дорожная авария. Рано утром, в 08:00 32-летний шофер, у которого не было водительских прав, ехал на мотоцикле ИЖ по улице Шоссейной в поселке Ленинский. Он направлялся в сторону улицы Школьной, 
6 июня 2019, 03:00
В Сызрани скончался водитель «десятки», которая врезалась в машину ГИБДД

В Сызрани скончался водитель «десятки», которая врезалась в машину ГИБДД

Водитель «десятки», которая в четверг утром столкнулась с машиной ГИБДД в Сызрани, скончался. По словам источника в экстренных службах, мужчина в возрасте 53-54 лет умер, не приходя в сознание. Точные причины его гибели определит вскрытие, пишет ktv-ray.ru. Напомним, что 
6 июня 2019, 02:45
В Самаре сделают троллейбусную ветку для Фрунзенского моста

В Самаре сделают троллейбусную ветку для Фрунзенского моста

В Самарском районе столицы 63-го региона будет организована контактная сеть троллейбусов. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии Самары. Напомним, о том, что по Фрунзенскому мосту могут пустить электротранспорт, заговорили еще в августе прошлого года. Местные жители обратились с просьбами 
6 июня 2019, 02:29
В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП

В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП

В среду, 5 июня, в Кинеле произошла дорожная авария, в которой пострадал ребенок. Вечером в 18:00 восьмилетний мальчик ехал на своем велосипеде «Форвард» по улице Полевой. Когда велосипедист разворачивался, то не уступил дорогу мопеду «Скиф», который двигался по главной дороге. 
6 июня 2019, 02:04
С начала года в Самаре накрыли 4 игорных клуба

С начала года в Самаре накрыли 4 игорных клуба

Сотрудники прокуратуры и МВД продолжают борьбу с незаконным игорным бизнесом в Самаре. Рейды и проверки проводят ежемесячно. Особая концентрация подпольных казино и залов с игровыми автоматами наблюдается в Красноглинском, Кировском, Промышленном районах. Напомним, в России с 2009 года запрещено вести 
5 июня 2019, 11:30
Эксперты рассказали, что будет с рублем этим летом

Эксперты рассказали, что будет с рублем этим летом

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики по итогам 2018 года. Он достиг шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента. По мнению аналитиков, такой результат обусловлен повышением мировых цен на нефть, увеличением прибыли от экспорта, а также реализацией нескольких 
5 июня 2019, 11:11
Дмитрию Сазонову не удалось обжаловать арест в облсуде

Дмитрию Сазонову не удалось обжаловать арест в облсуде

В среду, 5 июня, Самарский областной суд рассмотрел жалобу и оставил без изменений постановление Самарского районного суда о продлении под стражей срока Дмитрию Сазонову. В последний раз арест фигуранта нашумевшего дела продлили 23 мая на два месяца - до 
5 июня 2019, 05:38
Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки

Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки

Следователи из Кинеля завели уголовное дело в отношении преподавателя Самарской сельскохозяйственной академии. Этого человека подозревают в получении взятки. По версии следствия, 29 мая подозреваемый в здании вуза взял через посредника от одного из студентов 21 тысячу рублей. Эти деньги были 
5 июня 2019, 03:50
В Тольятти завели дело из-за укрепления берега строительным мусором

В Тольятти завели дело из-за укрепления берега строительным мусором

В Тольятти специалисты провели проверку по обращению местного жителя. Этот человек рассказал о сбросе строительных отходов в акваторию Волги в районе базы отдыха «Новая волна» на Комсомольском шоссе. Как информирует пресс-служба уполномоченного по правам человека в Самарской области, 31 мая 
5 июня 2019, 12:11
В Самарской области подорожает проезд на электричках

В Самарской области подорожает проезд на электричках

С субботы, 15 июня, в нашем регионе увеличивается стоимость проезда на электричках, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. На участках «Самара - Зубчаниновка», «Мирная - Самара - Конструкторская», «Самара - Конструкторская», «Самара - Ягодная» при наличном расчете стоимость полного билета 
5 июня 2019, 09:25
Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление бывшей ее любовника

Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление бывшей ее любовника

Жительница Отрадного обратилась в прокуратуру, чтобы защитить свои права: она хотела привлечь к ответственности сожительницу своего бывшего мужа. Проверка показала, что девушка через Viber и социальные сети направляла в адрес экс-супруги своего любовника оскорбительные сообщения, материла ее и всячески унижала. 
30 мая 2019, 04:34
В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков

В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков

В Самарской области поймали браконьера из Ульяновска: теперь 60-летнему мужчине грозит до двух лет в колонии. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, вечером 21 мая правоохранители в акватории реки Волга Саратовского водохранилища задержали мужчину. По версии следствия, он рыбачил с помощью 
30 мая 2019, 02:44
В Самаре остановили спил 300 деревьев у собора Кирилла и Мефодия

В Самаре остановили спил 300 деревьев у собора Кирилла и Мефодия

В понедельник, 20 мая, глава Самары Елена Лапушкина поручила остановить спил деревьев возле собора во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на Барбошиной поляне. Ранее местные жители обратились к властям через Твиттер и попросили проверить законность вырубки лесных насаждений. Разрешение 
20 мая 2019, 04:07
В парке Гагарина могут снести трехсотлетний дуб-долгожитель

В парке Гагарина могут снести трехсотлетний дуб-долгожитель

В парке имени Гагарина в Самаре могут снести трехсотлетний дуб — специалисты должны решить, насколько будет эффективно лечение дерева. Ранее один из жителей столицы 63-го региона обратил внимание, что на части пешеходной дорожки в районе дуба выставлены барьеры и 
13 мая 2019, 12:25
Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке

Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке

Прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за спила деревьев на 5-ой просеке. Об этом сообщил депутат Госдумы России от Самарской области Александр Хинштейн.

- Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено уже сегодня прокурором, как незаконное. 
27 февраля 2019, 02:19
В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской

В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской

Стало известно, что на улице Ставропольской в областной столице вырубили около 50 деревьев. Очевидцы рассказали, что это были аварийные тополя, их высадили более 70 лет назад, во время постройки бараков пленными немцами в конце 1940-х годов в районе 66 квартала. 
25 февраля 2019, 04:24
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