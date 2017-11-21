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Германия запретила носить детям «умные» часы

Германия запретила носить детям «умные» часы

Немецкое Телекоммуникационное агентство официально наложило запрет на использование «умных» часов несовершеннолетними. Кроме того, родителям рекомендовано уничтожить приобретенные ранее гаджеты. Такую информацию приводят зарубежные агентства.
Эксперты агентства объясняют свои действия тем, что «умные» часы следует отнести к находящимся под запретом прослушивающим 

20 ноября 2017, 05:11
Названы самые популярные марки смартфонов в России

Названы самые популярные марки смартфонов в России

Эксперты представили первую пятерку наиболее востребованных смартфонов в Российской Федерации. По сведениям IDC, в третьем квартале 2017-го лидером по поставкам оказался Samsung (23,9%).
«Серебро» вы этом рейтинге у Apple (18,1%). На третьей позиции наиболее популярных у жителей нашей страны устройств 

17 ноября 2017, 12:11
В Москве продают места в очереди за новым iPhone X

В Москве продают места в очереди за новым iPhone X

На Avito появились предложения о продаже места в очереди за новым iPhone X. Цена услуги начинается от 10 000 рублей.
Каждый желающий может купить место в очереди возле ГУМа, re:Store на Тверской улице и т.д.. Есть предложения и по доставке нового 

3 ноября 2017, 10:04
Эксперты назвали самые мощные смартфоны сентября

Эксперты назвали самые мощные смартфоны сентября

Создатели приложения AnTuTu для исследования быстродействия мобильных устройств представили рейтинг наиболее мощных смартфонов в мире за первый осенний месяц. В лидерах оказался iPhone 8 Plus.
«Серебро» в этом соревновании досталось iPhone 8, а «бронза» у OnePlus 5. Далее в этом 

27 октября 2017, 12:16
Что ждет рынок офисов в Самаре?

Что ждет рынок офисов в Самаре?

Инвестиции в коммерческую недвижимость в России упали на 70%. По итогам трех кварталов - 532 миллиона долларов против 1 миллиарда 700 миллионов за аналогичный период прошлого года. На самарском же рынке офисных и торговых площадей эксперты фиксируют несколько тенденций - 
11 октября 2017, 12:35
Пришли сообщения о массовой эвакуации из торговых центров Тольятти

Пришли сообщения о массовой эвакуации из торговых центров Тольятти

В социальных сетях появились сообщения тольяттинцев о массовой эвакуации людей из городских торговых центров. В частности, граждан эвакуировали из ТЦ «Русь», «Влада», «Юбилейный», «Восточный Дублер», сообщает паблик «Происшествия Тольятти». По словам очевидцев, здания осматривают кинологи с собаками. В областной полиции 
26 сентября 2017, 03:26
12 тонн: ФСБ изъяла в Тольятти большую партию спиртосодержащей продукции

12 тонн: ФСБ изъяла в Тольятти большую партию спиртосодержащей продукции

Масштабную спецоперацию по пресечению незаконного производства и продажи спиртного в Тольятти провели силовики регионального управления ФСБ. Проверка проходила по пяти адресами.
В Тольятти обнаружены пять точек, где изготавливали, а затем продавали нелегальный алкоголь. В ходе спецоперации сотрудники федеральной службы безопасности 

22 сентября 2017, 02:28
В Самаре из ТЦ массово эвакуировали людей

В Самаре из ТЦ массово эвакуировали людей

Вечером 12 сентября в крупнейших самарских торговых центрах массово эвакуировали персонал и посетителей – всего несколько тысяч человек. По предварительной информации, в экстренные службы поступили сообщения якобы о бомбах. Об эвакуации как минимум из восьми точек самарцы писали в социальных 
13 сентября 2017, 04:27
Владелец «Виктор и Ко» вместо торговых центров собирается строить дома

Владелец «Виктор и Ко» вместо торговых центров собирается строить дома

В Самаре может появиться новая массовая застройка эконом-класса.

По информации источников ТРК «ТЕРРА», нетрадиционным для себя проектом собирается заняться известный бизнесмен Виктор Сурков - владелец пяти крупных самарских торговых центров. Застраиваться будут земельные площадки между улицей Уральской и рекой Самара, а 

12 сентября 2017, 09:42
Порядка 4 миллиардов рублей недополучит в этом году Самарская область от акцизов на алкоголь

Порядка 4 миллиардов рублей недополучит в этом году Самарская область от акцизов на алкоголь

По оценке региональных властей, этот тренд противоречит федеральному. Только в прошлом году поступления в бюджет России от алкогольной продукции выросли на 30%. Причина - неконтролируемый рост доли контрафакта на региональном рынке.
В ассортименте продуктового магазина на улице Юбилейной преобладает алкоголь. 

8 сентября 2017, 03:07
У двух тольяттинцев нашли заводик по подделке моторных масел

У двух тольяттинцев нашли заводик по подделке моторных масел

В Тольятти полицейские выявили производство контрафактных моторных масел. Незаконное предприятие было организовано на территории двух городских складов. Там изъяли 10 тысяч пластиковых канистр и около 300 бочек с маслом, а также конвейерные ленты, пустые коробки и этикетки с товарными знаками 

9 августа 2017, 10:14
Пиратские учебники: Издатели собираются платить за сведения о контрафакте

Пиратские учебники: Издатели собираются платить за сведения о контрафакте

Специализирующееся на выпуске учебников издательство «Просвещение» собирается бороться с подделкой своих изданий. Как сообщают российские СМИ, оно назначило вознаграждение до 500 тыс. руб. для тех, кто поделятся сведениями о пиратских учебниках.
По данным «Коммерсанта» рассказавшему о контрафакте причитается до 10% 

17 июля 2017, 05:22
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