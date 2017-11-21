В Самаре полицейские задержали молодого человека, который, по данным силовиков, нанес ущерб популярному бренду гаджетов. Сумма превышает 1 миллион рублей. Факт торговли контрафактной продукцией – мобильными телефонами и другими устройствами - был выявлен в ТЦ, расположенном в Ленинском районе Самары.
«Сотрудникам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Самаре поступила информация о том, что на территории Ленинского района в одном из торговых центров незаконно реализуется продукция, маркированная под бренд производителя технических устройств», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Еще одну точку продажи поддельных гаджетов обнаружили в Тольятти. Полицейские изъяли гаджеты «с незаконно нанесенным товарным знаком».
Подозреваемый – 23-летний житель Самары, ранее не судим. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Силовики устанавливают, где торговец получил контрафактную продукцию.
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