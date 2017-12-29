Управление ФАС по Самарской области уличило компанию «Акцизная сеть» - оператора сети алкогольных магазинов «Горилка» - в нарушении закона «О рекламе». Поводом для возбуждения дела послужило обращение жителя Самары, который рассказал, что прошлым летом в эфире одной из радиостанций водочники распространяли рекламу, призывающую водителей приехать в магазин, купить там продукции на сумму от трехсот рублей и стать участником акции «Горилка платит штрафы». Ее победителям компания обязалась оплатить штраф на сумму ДО 1000 рублей. После того, как сообщение прозвучало в радиоэфире, заявитель обратил внимание, что согласно информации, размещенной на официальном сайте «Акцизной сети», победителям полагался приз номиналом РОВНО в одну тысячу рублей. Деньги перечислялись на банковскую карту. Таким образом, в разных источниках о проведении акции были выявлены различия в указании суммы приза. Подобное разночтение антимонопольщики признали нарушением требований рекламного законодательства. Решается вопрос о возбуждении административного дела.
|
ФАС заподозрила агрегаторы такси в предновогоднем сговоре
|
26 декабря 2017, 09:47
|
ФАС выявила нарушения при переоформлении билетов РЖД
Антимонопольное ведомство заявило, что Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) устанавливает свои требования к переоформлению билетов, идущие вразрез с интересами пассажиров. Как утверждается, ФПК нарушает установленные нормы при переоформлении билетов граждан на другой поезд.
|
25 декабря 2017, 05:23
|
ФАС: увеличение цен на топливо после 1 января 2018 года не ожидается
|
19 декабря 2017, 03:31
|
Самарское УФАС расследует дело о сговоре при строительстве поликлиники в Южном городе
|
15 декабря 2017, 07:05
|
Самарская акция «Пожиратели незаконной рекламы» вошла в тройку лидеров лучших молодежных проектов на федеральном конкурсе
|
15 ноября 2017, 08:49
|
Лицо генсека: Внук Брежнева обратился в суд после появления фото деда в рекламе
|
20 октября 2017, 03:23
|
Все незаконные носители рекламы в Самаре будут устранены
|
13 октября 2017, 09:46
|
Самарец наказал «Ростелеком» за навязчивость
Наказали за навязчивость. В Самаре региональное управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало на 100 тысяч рублей компанию «Ростелеком» за ненадлежащую рекламу. В ведомство пожаловался один из жителей города, сообщивший, что на его абонентский номер поступил звонок от оператора. Связисты предложили самарцу …
|
9 октября 2017, 09:33
|
Бывшей жене киллера "алкогольного короля" подбрасывали куклы Вуду
Экс-супруга киллера Сергея Козаева Наталья Анисимова судится с компанией "Горилка". Требует заплатить деньги за дачу показаний на своего мужа и его подельников, которых суд признал виновными в убийстве "алкогольного короля" Олега Дергилева.
Представители компании "Горилка", по словам женщины, обещали 3 миллиона …
|
7 октября 2016, 08:02
|
В Самаре водитель совладельца «Горилки» отсудил 1,5 млн рублей
1,5 миллиона рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Такую сумму Самарский районный суд постановил выплатить Андрею Читалову (на фото) - водителю застреленного совладельца сети алкогольных магазинов «Горилка».
Напомним, мужчина полгода провел в СИЗО в качестве обвиняемого в …
|
3 марта 2016, 11:20
|
В Самаре водитель владельца «Горилки» требует 5 млн рублей
|
26 февраля 2016, 03:29
|
Алексей Митрофанов может стать обвиняемым по делу о мошенничестве
|
20 января 2016, 12:23