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Материалы по теме:

ФАС заподозрила агрегаторы такси в предновогоднем сговоре

ФАС заподозрила агрегаторы такси в предновогоднем сговоре

Эксперты Федеральной антимонопольной службы РФ рассказали о вероятных картельных соглашениях агрегаторов такси по увеличению цены поездок в предновогодний период. Как отметили эксперты службы, от россиян в последнее время стали гораздо чаще приходить жалобы на увеличение стоимости в 2, а то 

26 декабря 2017, 09:47
ФАС выявила нарушения при переоформлении билетов РЖД

ФАС выявила нарушения при переоформлении билетов РЖД

Антимонопольное ведомство заявило, что Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) устанавливает свои требования к переоформлению билетов, идущие вразрез с интересами пассажиров. Как утверждается, ФПК нарушает установленные нормы при переоформлении билетов граждан на другой поезд.
В итоге, отмечается в сообщении, 

25 декабря 2017, 05:23
ФАС: увеличение цен на топливо после 1 января 2018 года не ожидается

ФАС: увеличение цен на топливо после 1 января 2018 года не ожидается

Ранее эксперты предсказывали повышение цен на топливо, после того как стало известно об увеличении ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо на 50 копеек в расчете на 1 литр с 1 января 2018 года.

Как пишет ТАСС со ссылкой на 

19 декабря 2017, 03:31
Самарское УФАС расследует дело о сговоре при строительстве поликлиники в Южном городе

Самарское УФАС расследует дело о сговоре при строительстве поликлиники в Южном городе

Расследование дела о сговоре при строительстве поликлиники стоимостью более 300 миллионов рублей в микрорайоне «Южный город» близится к завершению. Напомним, по мнению самарского УФАС, возведение объекта началось еще в 2016 году, хотя торги по определению подрядчика объявили только в апреле 

15 декабря 2017, 07:05
Самарская акция «Пожиратели незаконной рекламы» вошла в тройку лидеров лучших молодежных проектов на федеральном конкурсе

Самарская акция «Пожиратели незаконной рекламы» вошла в тройку лидеров лучших молодежных проектов на федеральном конкурсе

Самарский проект под названием «Пожиратели незаконной рекламы» в ноябре этого года в Москве вошел в тройку лучших молодежных проектов. Всего на конкурс, который провела Общественная палата России, заявки представили 97 регионов. Акция продолжается, в этом году в ней приняли участие 

15 ноября 2017, 08:49
Лицо генсека: Внук Брежнева обратился в суд после появления фото деда в рекламе

Лицо генсека: Внук Брежнева обратился в суд после появления фото деда в рекламе

Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева обратился в суд Новосибирска с претензией на использование изображения его деда в рекламе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на новосибирских служителей Фемиды.
Как отмечается, Брежнев Андрей Юрьевич направил «иск к ООО 

20 октября 2017, 03:23
Все незаконные носители рекламы в Самаре будут устранены

Все незаконные носители рекламы в Самаре будут устранены

К чемпионату мира по футболу всю Самару избавят от незаконной рекламы. О намерении провести радикальную ревизию в городе заявили в мэрии. Будут проверены на законность размещения не только классические щиты 3х6, но и реклама на фасадах, заборах, штендерах, перетягах, панно. 

13 октября 2017, 09:46
Самарец наказал «Ростелеком» за навязчивость

Самарец наказал «Ростелеком» за навязчивость

Наказали за навязчивость. В Самаре региональное управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало на 100 тысяч рублей компанию «Ростелеком» за ненадлежащую рекламу. В ведомство пожаловался один из жителей города, сообщивший, что на его абонентский номер поступил звонок от оператора. Связисты предложили самарцу 

9 октября 2017, 09:33
Бывшей жене киллера

Бывшей жене киллера "алкогольного короля" подбрасывали куклы Вуду

Экс-супруга киллера Сергея Козаева Наталья Анисимова судится с компанией "Горилка". Требует заплатить деньги за дачу показаний на своего мужа и его подельников, которых суд признал виновными в убийстве "алкогольного короля" Олега Дергилева.

Представители компании "Горилка", по словам женщины, обещали 3 миллиона 

7 октября 2016, 08:02
В Самаре водитель совладельца «Горилки» отсудил 1,5 млн рублей

В Самаре водитель совладельца «Горилки» отсудил 1,5 млн рублей

1,5 миллиона рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Такую сумму Самарский районный суд постановил выплатить Андрею Читалову (на фото) - водителю застреленного совладельца сети алкогольных магазинов «Горилка».

Напомним, мужчина полгода провел в СИЗО в качестве обвиняемого в 
3 марта 2016, 11:20
В Самаре водитель владельца «Горилки» требует 5 млн рублей

В Самаре водитель владельца «Горилки» требует 5 млн рублей

Андрей Читалов требует 5 млн рублей и извинений от прокуратуры за незаконное уголовное преследование. Мужчина 6 месяцев провел в следственном изоляторе в качестве подозреваемого в убийстве бывшего шефа - владельца сети алкогольных супермаркетов «Горилка» Олега Дергилева, который был застрелен 10 
26 февраля 2016, 03:29
Алексей Митрофанов может стать обвиняемым по делу о мошенничестве

Алексей Митрофанов может стать обвиняемым по делу о мошенничестве

Депутат Госдумы Алексей Митрофанов может стать фигурантом нового уголовного дела, пишут "Известия". Вдова владельца крупнейшей в Самарской области сети магазинов «Горилка» Анна Дергилева, которой парламентарий задолжал 1 млн 400 тысяч евро, считает, что он изначально брал эти деньги у ее 
20 января 2016, 12:23
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