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В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки
Тольяттинец Павел Турков пожаловался в "Фейсбуке", что в Автограде каждые 250 метров продаются ёлки. "Полагаю, половина елочных базаров неправомерные, - утверждает автор. - Меня же волнует другое: это незаконно срубленные дерева или со спецпитомников? Мэр этим вАще собирается у …
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18 декабря 2018, 06:28
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В блогах: Как справиться с пробками в Самаре?
"Как справиться с пробками в городе?" - таким вопросом задается блогер chillikaka. "Я, конечно, все понимаю. Зима, осталось совсем немного до Нового года. Но почему в городе ТАКИЕ пробки? Из-за чего они? Неужели только из-за дорог? Так их за …
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18 декабря 2018, 06:20
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В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца
В Самарской области резко выросли цены на яйца. Самарчанка Ольга Кардашевская выложила в "Фейсбуке" фото прилавка одного из магазинов. Яйца сейчас под 100 рублей за десяток. Самые дорогие - 130. "Плачет бабка, плачет дед. Самара, золотые яйца. Наверное, яйца …
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18 декабря 2018, 06:13
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По Сызрани гуляет зеленая собака
В Сызрани заметили собаку непривычного зеленого цвета. Теперь горожане с азартом обсуждают, что случилось с животным и почему его шерсть приобрела такой насыщенный оттенок? Наиболее адекватной и логичной выглядит версия, что животное испачкалось красителем, который добавили коммунальщики в систему отопления. …
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18 декабря 2018, 04:56
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Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут
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18 декабря 2018, 04:43
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В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали пассажира поезда «Москва - Челябинск». При личном досмотре у 48-летнего мужчины, жителя Московской области, нашли два брикета коричневого вещества со специфическим запахом. Исследование показало, что в свертке находится гашиш массой 9,7 грамма. …
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18 декабря 2018, 12:34
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При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД
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18 декабря 2018, 11:23
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В Самаре прикрыли игровой салон в Кировском районе
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18 декабря 2018, 08:15
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В Самаре поймали фальшивомонетчиков с подделками на 130 тысяч
Полицейским сообщили, что в различных торговых точках в Самарской области неизвестные попытались сбыть поддельные денежные купюры номиналом 5000 рублей. Подобные преступления фиксировали и в Пензенской области. Силовики проанализировали видеозаписи из магазинов, где сбывались «фальшивки», и установили внешность предполагаемых злоумышленников и …
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17 декабря 2018, 10:46