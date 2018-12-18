6
44
03
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18.12.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки

В блогах: В Тольятти каждые 250 метров продаются ёлки

Тольяттинец Павел Турков пожаловался в "Фейсбуке", что в Автограде каждые 250 метров продаются ёлки. "Полагаю, половина елочных базаров неправомерные, - утверждает автор. - Меня же волнует другое: это незаконно срубленные дерева или со спецпитомников? Мэр этим вАще собирается у 
18 декабря 2018, 06:28
В блогах: Как справиться с пробками в Самаре?

В блогах: Как справиться с пробками в Самаре?

"Как справиться с пробками в городе?" - таким вопросом задается блогер chillikaka. "Я, конечно, все понимаю. Зима, осталось совсем немного до Нового года. Но почему в городе ТАКИЕ пробки? Из-за чего они? Неужели только из-за дорог? Так их за 
18 декабря 2018, 06:20
В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца

В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца

В Самарской области резко выросли цены на яйца. Самарчанка Ольга Кардашевская выложила в "Фейсбуке" фото прилавка одного из магазинов. Яйца сейчас под 100 рублей за десяток. Самые дорогие - 130. "Плачет бабка, плачет дед. Самара, золотые яйца. Наверное, яйца 
18 декабря 2018, 06:13
По Сызрани гуляет зеленая собака

По Сызрани гуляет зеленая собака

В Сызрани заметили собаку непривычного зеленого цвета. Теперь горожане с азартом обсуждают, что случилось с животным и почему его шерсть приобрела такой насыщенный оттенок? Наиболее адекватной и логичной выглядит версия, что животное испачкалось красителем, который добавили коммунальщики в систему отопления. 
18 декабря 2018, 04:56
Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут

Места для первоклассников в лицеях Самары «расхватали» за 10 минут

Во вторник, 18 декабря, в Самаре стартовал прием обращений о зачислении детей в первые классы гимназий и лицеев. Электронный сервис начал работу, система функционировала без сбоев, в штатном режиме.

- На 9:04 было зарегистрировано 1135 заявлений, - сообщили в 
18 декабря 2018, 04:43
В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем

В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали пассажира поезда «Москва - Челябинск». При личном досмотре у 48-летнего мужчины, жителя Московской области, нашли два брикета коричневого вещества со специфическим запахом. Исследование показало, что в свертке находится гашиш массой 9,7 грамма. 
18 декабря 2018, 12:34
При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД

При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД

Стало известно, что в ночь на вторник, 18 декабря, в областной столице произошло очередное громкое задержание. Как сообщили «Терре» собственные источники, в получении взятки подозревается одна из ведущих следователей ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области 36-летняя Вера Рабинович. Даму 

18 декабря 2018, 11:23
В Самаре прикрыли игровой салон в Кировском районе

В Самаре прикрыли игровой салон в Кировском районе

В Кировском районе Самары нашли очередной игровой салон. Ранее, 14 декабря, сотрудники прокуратуры и полиции побывали с выездной проверкой на улице Свободы. В доме №161 работало игорное заведение. В помещении находились 9 компьютеров, на которых была установлена специальная программа. Деньги 
18 декабря 2018, 08:15
В Самаре поймали фальшивомонетчиков с подделками на 130 тысяч

В Самаре поймали фальшивомонетчиков с подделками на 130 тысяч

Полицейским сообщили, что в различных торговых точках в Самарской области неизвестные попытались сбыть поддельные денежные купюры номиналом 5000 рублей. Подобные преступления фиксировали и в Пензенской области. Силовики проанализировали видеозаписи из магазинов, где сбывались «фальшивки», и установили внешность предполагаемых злоумышленников и 
17 декабря 2018, 10:46
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх