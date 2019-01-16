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В Самарской области организуют 54 купели
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16 января 2019, 11:14
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В Самаре задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке
Самарским полицейским удалось задержать мужчину, которого разыскивали по подозрению в действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Сам инцидент случился 20 ноября прошлого года около дома №102 на улице Льва Толстого. Силовики провели поквартирный обход соседних домов, они установили, каким …
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16 января 2019, 10:24
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Кладбище на Обводном шоссе в Тольятти начнет полноценно работать через полгода
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16 января 2019, 09:29
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В ДТП на трассе в Самарской области погибли водитель и пассажирка «семерки»
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16 января 2019, 08:52
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Тест: какому советскому киногерою принадлежит эта цитата?
Чем отличаются советские фильмы? Уж явно не наличием масштабнейших спецэффектов. Зачастую, наши кинотворцы, жертвуя внешней составляющей, старались наполнить ленты внутренним содержанием. Достигалось это, во многом благодаря проработанности диалогов. В уста героев сценаристы умудрялись вкладывать такие цитаты, которые моментально становились поговорками. …
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8 января 2019, 11:02
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Тест: угадайте фильм с Александром Абдуловым по одному кадру
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4 января 2019, 03:40
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В Самаре зимой откроется новый кинотеатр
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7 ноября 2018, 01:10
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Тест: угадайте, какой фразы не было в этом советском фильме?
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9 октября 2018, 10:41
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Победительница «Ты супер!» Диана Анкудинова из Тольятти записала первую авторскую песню
В интернете появилась первая официальная авторская песня 14-летней певицы из Тольятти Дианы Анкудиновой. Победительница второго сезона шоу «Ты супер!» записала трек с американским артистом Адамом Ферелло. Он сотрудничает с мегапопулярными сейчас Арианой Гранде, TheWeeknd и другими звездами. Диана, которая взяла …
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18 июля 2018, 09:21
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Ученые: танцы и музыка помогают в развитии мозга
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10 октября 2016, 09:41
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В Самаре завершился городской фестиваль детского творчества "Подснежник"
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10 июня 2016, 03:52
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Пять юных талантов представят Самарскую область на конкурсе ПФО «Звезды детства»
Самарскую область отправятся представлять победители пятого регионального фестиваля «Творчество. Успех. Радость». Окружной конкурс «Звезды детства» проводится в целях развития творческого потенциала детей, которые остались без попечения родителей.
Напомним, в Самаре региональный этап конкурса ПФО проводится пятый год подряд. За …
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14 мая 2015, 09:26