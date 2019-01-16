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16 января 2019, 11:14
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В Самаре задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке

Самарским полицейским удалось задержать мужчину, которого разыскивали по подозрению в действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Сам инцидент случился 20 ноября прошлого года около дома №102 на улице Льва Толстого. Силовики провели поквартирный обход соседних домов, они установили, каким 
16 января 2019, 10:24
Кладбище на Обводном шоссе в Тольятти начнет полноценно работать через полгода

Кладбище на Обводном шоссе в Тольятти начнет полноценно работать через полгода

В Тольятти скандально известное кладбище на Обводном шоссе полноценно начнет работать лишь через полгода. По мировому соглашению за земельный участок, на котором расположен погост, город заплатил 86 млн рублей. Но требуется решить еще ряд вопросов, заявляют в горадминистрации. Напомним, спор 
16 января 2019, 09:29
В ДТП на трассе в Самарской области погибли водитель и пассажирка «семерки»

В ДТП на трассе в Самарской области погибли водитель и пассажирка «семерки»

Во вторник, 15 января, на трассе в Самарской области произошла смертельная авария. 66-летний водитель «Лады Гранты» ехал со стороны поселка Краснооктябрьский в сторону села Большая Черниговка. Автомобилист не справился с управлением, и его машина столкнулась с «Ладой 210740» под управлением 
16 января 2019, 08:52
Тест: какому советскому киногерою принадлежит эта цитата?

Тест: какому советскому киногерою принадлежит эта цитата?

Чем отличаются советские фильмы? Уж явно не наличием масштабнейших спецэффектов. Зачастую, наши кинотворцы, жертвуя внешней составляющей, старались наполнить ленты внутренним содержанием. Достигалось это, во многом благодаря проработанности диалогов. В уста героев сценаристы умудрялись вкладывать такие цитаты, которые моментально становились поговорками. 
8 января 2019, 11:02
Тест: угадайте фильм с Александром Абдуловым по одному кадру

Тест: угадайте фильм с Александром Абдуловым по одному кадру

В число лучших советских и российских актеров, безусловно, входит Александр Абдулов. В его фильмографии насчитывается множество разноплановых ролей, с которыми он всегда справлялся на «отлично». Тем удивительнее тот факт, что изначально Александр Абдулов к игре на сцене и экране не 
4 января 2019, 03:40
В Самаре зимой откроется новый кинотеатр

В Самаре зимой откроется новый кинотеатр

До конца этого года в Самаре пополнится список кинотеатров: новый откроется на третьем этаже торгового центра «Эль Рио» на пересечении улицы Ташкентской и Московского шоссе. Планируется, что он заработает уже зимой, до конца 2018 года. В ZOOM Cinema сделают девять 
7 ноября 2018, 01:10
Тест: угадайте, какой фразы не было в этом советском фильме?

Тест: угадайте, какой фразы не было в этом советском фильме?

Практически любой советский фильм стал для зрителей настоящим кладезем цитат и метких жизненных поговорок. Причем каждый из них ассоциируется со своим строго определенным набором цитат. Мы подготовили небольшое упражнение для вашей памяти. Сможете ли вы из набора цитат определить ту, 
9 октября 2018, 10:41
Победительница «Ты супер!» Диана Анкудинова из Тольятти записала первую авторскую песню

Победительница «Ты супер!» Диана Анкудинова из Тольятти записала первую авторскую песню

В интернете появилась первая официальная авторская песня 14-летней певицы из Тольятти Дианы Анкудиновой. Победительница второго сезона шоу «Ты супер!» записала трек с американским артистом Адамом Ферелло. Он сотрудничает с мегапопулярными сейчас Арианой Гранде, TheWeeknd и другими звездами. Диана, которая взяла 
18 июля 2018, 09:21
Ученые: танцы и музыка помогают в развитии мозга

Ученые: танцы и музыка помогают в развитии мозга

Занятия танцами и музыкой заметно стимулируют работу головного мозга, заявляют канадские ученые из университета «Конкордия» в Монреале. В результате серии исследований с участием 300 добровольцев было установлено, что эти виды деятельности по-разному влияют на мозг, но оба они повышают его 

10 октября 2016, 09:41
В Самаре завершился городской фестиваль детского творчества

В Самаре завершился городской фестиваль детского творчества "Подснежник"

В мероприятиях приняли участие более двух тысяч человек. В основном это сироты, те, кто остался без попечения родителей или воспитываются  в многодетных и приемных  семьях.
В течение года отборочные туры проходили во всех районах. Лауреатами стали 145 детей. Они соревновались 

10 июня 2016, 03:52
Пять юных талантов представят Самарскую область на конкурсе ПФО «Звезды детства»

Пять юных талантов представят Самарскую область на конкурсе ПФО «Звезды детства»

Самарскую область отправятся представлять победители пятого регионального фестиваля «Творчество. Успех. Радость». Окружной конкурс «Звезды детства» проводится в целях развития творческого потенциала детей, которые остались без попечения родителей.
 
Напомним, в Самаре региональный этап конкурса ПФО проводится пятый год подряд. За 
14 мая 2015, 09:26
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