На днях патрульный экипаж Росгвардии, работавший в Автозаводском районе Тольятти, заметил подозрительный ВАЗ-21099. Легковушка ехала по внутриквартальной территории с выключенными фарами, выполняя всяческие замысловатые маневры. Стражи порядка предположили, что водитель машины может быть пьян.
После того как мужчину остановили, выяснилось, что он и правда нетрезв. Также оказалось, что 32-летний водитель сел за руль без прав. Его их лишили до 2019 года.
В настоящее время в отношении мужчины в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.
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