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«АвтоВАЗ» отзывает больше 500 Lada XRAY Cross
«АвтоВАЗ» в срочном порядке отзывает свыше 500 автомобилей Lada XRAY Cross. Причиной такого решения тольяттинского автогиганта стали возможные несоответствия вала электроусилителя рулевого управления. Как информирует LadaOnline, соответствующее предписание разослано руководителям дилерской сети LADA. Автоторговцам рекомендуется «связаться устно по телефону с …
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27 мая 2019, 06:53
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Самара сможет догнать Москву только через сотню лет
Российские крупные города смогут достичь показателя Москвы по валовому городскому продукту на душу населения только через 100 лет, говорится в исследовании Центра городской экономики КБ «Стрелка». Это случится, если динамика развития мегаполисов, наблюдавшаяся в 2010-2017 годах, сохранится на прежнем уровне. …
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27 мая 2019, 06:26
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В Самарской области продлили конкурс на пост министра культуры
Конкурс на должность министра культуры Самарской области продлили до 1 августа. Такое решение предложила комиссия по отбору кандидатов под председательством заместителя правительства Самарской области Александра Фетисова. Члены жюри посчитали, что времени, отведенного регламентом на подготовку потенциальными министрами концепции развития сферы …
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27 мая 2019, 04:58
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В самарскую ракету-носитель «Союз», стартовавшую с Плесецка, ударила молния
В понедельник, 27 мая, с космодрома Плесецк в 10:23 по самарскому времени успешно стартовала самарская ракета-носитель «Союз-21б» с российским навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М». Но сразу же после пуска в ракету-носитель внезапно ударила молния. По словам начальника космодрома генерал-майора Николая Нестечука, …
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27 мая 2019, 04:13
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Тольяттинца, который резал женщин, будут судить
Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя Артема Семенова. Ему вменяют целую серию нападений на женщин. По версии следствия, его жертвами стали шесть человек. Первый раз он совершил преступление в феврале 2015 года. Настоящая паника в …
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27 мая 2019, 01:01
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Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест
В четверг, 23 мая, Самарский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрию Сазонову на два месяца — до 26 июля. Напомним, что его задержали и арестовали в июле 2018 года. Таким образом, …
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24 мая 2019, 12:26
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Требовал благотворительные пожертвования: замглавы Хворостянского района предстал перед судом
Суд в Самарской области рассмотрел уголовное дело в отношении первого заместителя главы Хворостянского района. Мужчину подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в 2016 году он потребовал, чтобы два местных жителя перечислили благотворительные взносы в …
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24 мая 2019, 10:48
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В Самарской области поймали браконьера с сетью
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23 мая 2019, 03:10
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Тольяттинец, который заставил несовершеннолетнюю заниматься проституцией, отправится в колонию
Суд Автозаводского района Тольятти рассмотрел уголовное дело местного жителя. Мужчину обвиняли в вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней. По версии следствия, в декабре 2017 года злоумышленник заставил заниматься проституцией 18-летнюю (тогда 17-летнюю) девушку, а также выложил в Сети ее интимные фотографии. …
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21 мая 2019, 09:26
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В Самарской области мужчина похитил деталь вагона
Житель Самарской области пытался украсть деталь вагона, но его задержали полицейские на станции Похвистнево. 39-летний мужчина сумел забрать магистральную часть воздухораспределителя, ущерб оценили в 10 тысяч рублей. По данным Средневолжского ЛУ МВД на транспорте, подозреваемый планировал сбыть свою добычу в …
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16 мая 2019, 03:10
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В Октябрьске пьяный клиент ранил парикмахера ножом
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19 апреля 2019, 04:28
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В Сызрани завели дело из-за жесткого нападения на пенсионера МВД
В Сызрани правоохранители возбудили уголовное дело по факту нападения на местного жителя - 52-летнего пенсионера МВД. По словам адвоката потерпевшего, дело завели 9 апреля в отношении неустановленного лица. Напомним, что поздно вечером 1 апреля около дома № 4 в …
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18 апреля 2019, 09:20
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«Нанес рваные раны»: в Новокуйбышевске бездомный алабай терроризировал спасателей
Целых два дня бездомный алабай терроризировал спасателей Поисково-спасательного отряда Новокуйбышевска. Агрессивное животное оккупировало территорию подразделения и нападало на проходящих мимо людей. Спасатели с трудом передвигались по своей части, а попытки выгнать животное не увенчались успехом. В итоге разочарованным спасателям пришлось …
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5 апреля 2019, 10:04
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В Сызрани двое мужчин спасли школьника от нападения бродячих собак
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27 марта 2019, 12:16
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